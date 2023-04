„Zum ersten Mal geküsst“: Giovanni Zarrellas Frau Jana Ina plaudert aus dem Nähkästchen

Seit fast zwei Jahrzehnten unzertrennlich – die Zarrellas sind einfach ein Traumpaar. Auf Instagram plaudert Jana Ina nun vom ersten Kuss mit ihrem Giovanni.

Köln – Giovanni Zarrella (45) und seine Frau Jana Ina Zarrella (46) sind ein absolutes Promi-Traumpaar. Nach fast 20 Jahren sind die zwei gefühlt noch immer so verliebt wie am ersten Tag und immer wieder gibt es süße öffentliche Liebesbekundungen auf den Social-Media-Kanälen der beiden. So auch zu einem ganz besonderen Anlass von der gebürtigen Brasilianerin.

Auf ihrem Instagram-Profil macht die Beauty keinen Hehl daraus, wie verliebt sie in ihren Göttergatten ist. Immer wieder zieren süße Pärchen-Schnappschüsse den Feed der Moderatorin. Nun teilt Jana Ina zwei Bilder aus dem Familienurlaub. Auf dem ersten Schnappschuss strahlen sich die zwei verliebt und eng umschlungen an und nach einem Links-Swipe gibt es noch ein süßes Knutsch-Foto der Eheleute. Und das Küssen macht Zarrella unter dem Beitrag auch zum Thema.

Seit 19 Jahren ist Jana Ina Zarrella jeden Tag dankbar für ihren Mann Giovanni

Denn es gibt Anlass, in Erinnerungen zu schwelgen – an dem Tag vor 19 Jahren wurde nämlich das erste Mal geknutscht. „Vor genau 19 Jahren habe ich den tollsten, besten, liebevollsten und unglaublichsten Mann dieser Welt zum ersten Mal geküsst“, schwärmt die Schönheit in der Caption und schreibt weiter: „Seitdem denke ich täglich ‚how lucky I am‘ (zu Deutsch: ‚Was habe ich für ein Glück‘)“.

2004 lernte sich das Paar kennen und gab sich nur ein Jahr später vor dem Altar das Ja-Wort. Nun sind die zwei seit bald zwei Jahrzehnten unzertrennlich und mittlerweile Eltern zweier Kinder – eines Sohnes und einer Tochter. Die beiden Sprösslinge hält das Promi-Paar aber gekonnt aus der Öffentlichkeit. Lediglich kleine Alltags-Anekdoten über den Nachwuchs sind hin und wieder von den beiden via Instagram zu hören.

Die Zarrellas sind ein Dream-Team und unterstützen einander auch bei beruflichen Zielen. Während Giovanni vor 19 Jahren noch mit „Bro’Sis“ auf der Bühne stand, ist der Sänger heute erfolgreicher deutsch/italienischer Schlagersänger, veröffentlichte sechs Solo-Alben und hat sogar eine eigene Musikshow: „Die Giovanni Zarrella Show“. Jana Ina natürlich immer in der ersten Reihe dabei und auch die zweifache Mutter ist erfolgreich. Die 46-Jährige ist mittlerweile nicht nur erfolgreiche Kochbuch-Autorin, sondern geht auch immer noch ihrer TV-Passion als Moderatorin und nun auch als „Grill den Henssler“-Jurorin nach.