Zum „grandiosen Tourabschluss“: Ross Antony begeistert Schlagerfans mit schrillem Bühnenlook

In Wien feierte Ross Antony das Finale vom Schlagerfest.XXL und ließ es mit einem schrillen Outfit so richtig krachen. Seine Fans sind vollends begeistert.

Wien - Für Ross Antony (47) geht seine große Bühnen-Tour zu Ende. Er hatte seinen letzten Auftritt der „Schlagerfest XXL-Tour“ in Wien und schien dabei viel Spaß gehabt zu haben. Denn nun postet der 47-Jährige ein Foto von sich, das wie ein Schnappschuss hinter der Bühne aussieht. Die Fans sind von seinem ausgefallenen Look begeistert.

Auf dem Bild grinst der Sänger breit in die Kamera und scheint viel Spaß zu haben. Ross Anthony trägt eine rosa Perücke, eine große pinke Brille und Palmen-Kopfschmuck. Doch als Erstes fällt das große Schwimmreifen-Einhorn um seinen Bauch herum auf. Diesem hat er eine Blumen-Kette umgehängt. Und natürlich dürfen bei diesem extravaganten Outfit auch die rosa Schuhe und bunt gestreiften Socken nicht fehlen. Dazu schreibt der Schlagerstar: „Wien … Du warst fantastisch ❤️… was für ein grandiosen Tour-Abschluss … Ich bin immer noch sprachlos …. Was für eine tolle Zeit … und was für tolle Menschen mit wem ich arbeiten durfte …. Wow Wow und nochmals Wow … Danke Danke Danke“.

Die Fans lieben seinen verrückten Look

Der pinke Bühnenlook kommt bei den Fans auf Instagram wahnsinnig gut an: „Deine Frisur ist echt der Hammer“. Und auch das Feedback zu den Konzerten ist unter seinem Bild sehr gut. So schreibt ein Fan: „Die Show war meeeega, so viele fantastische Künstler und so wahnsinnig tolle Bühnenbilder“ und ein anderer Follower kommentiert: „Dankeschön aus, es war die beste Show, die ich bisher gesehen habe. Diese Show werde ich immer in meinen Erinnerungen behalten.“