Zum Muttertag: Simone Ballacks herzzerreißende Botschaft an verstorbenen Sohn Emilio

Simone Mecky-Ballack lädt zum Muttertag einen emotionalen Instagram-Post hoch. In einem kurzen Video ist ihr verstorbener Sohn Emilio zu sehen.

Starnberg - Am Muttertag denkt Simone Mecky-Ballack (47) besonders intensiv an ihren verstorbenen Sohn. Die 47-jährige und ihr Ex-Partner Michael Ballack (46) mussten 2021 einen schweren Verlust ertragen. Die beiden verloren ihren Sohn Emilio Ballack (†18), der bei einem Quad-Unfall in Portugal tödlich verunfallte. Er ließ seine Eltern und seine beiden Geschwister zurück.

Mutter Simone widmet ihrem verstorbenen Sohn nun emotionale Worte. Auf Instagram postete sie ein kurzes Video von ihrem Sohn Emilio, der darauf an der Reling eines Schiffes steht. Dazu schreibt sie: „Happy mother‘s day an alle Mamis. Egal wo eure Kinder sind, bei euch, im Himmel oder in New York... Die Kinder sind im Herzen immer bei uns.“ Eine ergreifende Botschaft am Muttertag.

Emotionale Worte an Sohn Emilio

Zudem postet sie noch ein Foto von sich und ihrem Sohn Louis (21), wie sie beide lachend Seite an Seite stehen. Und auch ein kurzes Video aus New York ist in ihrem Post mit dabei – denn Sohn Jordi (18) scheint wohl gerade im Big Apple zu sein. Die Fans der 47-jährigen bekunden in den Kommentaren ihr Mitgefühl. So schreibt jemand: „Im Herzen immer bei uns. Ich schicke dir eine Umarmung“ und ein anderer Fan meint: „Was für tolle Worte einer starken Frau, Respekt!“ Verwendete Quellen: Instagram / simoneballack