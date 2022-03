Zum Schlagerfest XXL: Florian Silbereisen veröffentlicht passende CD - mit Ross Antony und Thomas Anders

Schlagerboom CD mit Florian Silbereisen, Ross Antony, Thomas Anders und vielen mehr © dpa | Henning Kaiser &v dpa POOL | Guido Kirchner

Darauf haben „Schlagerfest XXL“-Fans sicher schon lange gewartet! Moderator Florian Silbereisen produziert mit vielen weiteren Stars eine Compilation-CD.

München – Demnächst ist es wieder soweit! Moderator und Musiker Florian Silbereisen (40) geht mit einer Reihe anderer Stars auf große „Schlagerfest XXL“-Tournee. Am 26. April beginnt die beliebte Konzertreihe mit einem Auftritt im sächsischen Riesa. Der letzte Gig des Schlager-Ensembles findet am 28. Mai in Wien statt. Jetzt hat das zuständige Label „TELAMO“ bekannt gegeben, dass zur Einstimmung auf die Bühnenshow am 22. April bereits eine Compilation-CD veröffentlicht wird.

Auf dem Sampler sind die Sängerinnen und Sänger vertreten, die bei der diesjährigen „Schlagerfest XXL“-Tour auf der Bühne stehen werden. Und wie nicht anders zu erwarten hat Schlagerkönig Silbereisen so einige hochkarätige Namen eingeladen. Unter anderem Ross Antony (47), der seit kurzem sogar sein eigenes TV-Format produziert, ist mit von der Partie. Auch der Schlager-Veteran Thomas Anders (59) ist mit einigen Songs auf der CD vertreten. Dabei singt er nicht nur alleine, sondern auch im Duett mit Silbereisen — ein echter Ohrenschmaus für Fans der beiden Musiker also.

Der „Schlagerfest XXL“-Sampler gibt Fans schon einmal einen Vorgeschmack auf die Konzerte

Für die „Schlagerfest XXL“-Tournee wurden neben Florian Silbereisen, Ross Antony und Thomas Anders außerdem Jürgen Drews (76), Marianne Rosenberg (67) und Ramon Roselly (28) angekündigt. Auch die werdenden Eltern Christin Stark (32) und Matthias Reim (64) stehen bei den Konzerten auf der Bühne, außerdem Oli P. (43) und die Band Brenner. Doch auf dem Sampler findet sich noch ein Name, der bisher noch nicht im Zusammenhang mit der Tour auftauchte.

Wenn man der CD-Compilation Glauben schenken darf, dann wird auch Eric Philippi (25) beim „Schlagerfest XXL“ einige Songs zum Besten geben. Das musikalische Multitalent singt nicht nur, sondern spielt auch passioniert Klavier und Trompete. Sollte Eric also tatsächlich Teil des Silbereisen-Teams sein, dürfen Fans gespannt auf seinen Auftritt sein.