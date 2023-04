Zum 2. Todestag: Patricia Kelly teilt unbekanntes Foto ihrer verstorbenen Schwester Barby

Teilen

Patricia Kelly teilt unbekanntes Foto ihrer verstorbenen Schwester Barby © Instagram: patriciakelly.official

Barby Kelly verstarb vor zwei Jahren an einer Lungenembolie. Anlässlich ihres zweiten Todestages postete Patricia Kelly nun ein bisher unbekanntes Foto.

Sängerin Patricia Kelly (53) postete ein bisher unbekanntes Foto von ihrer verstorbenen Schwester Barby Kelly (†45). Patricia Kelly ist Teil der weltbekannten Band „The Kelly Family“. Die Pop- und Folkgruppe, die aus der Großfamilie Kelly besteht, performte fast 20 Jahre lang in Europa und Nordamerika. Seit 2008 performt die 52-jährige als Solokünstlerin und veröffentlicht einen Hit nach dem anderen. Doch ein Verlust vor zwei Jahren setzte der Sängerin sehr stark zu.

Barbara Ann „Barby“ Kelly verstarb vor zwei Jahren im Alter von 45 Jahren. Sie erlag am 15. April 2021 einer Lungenembolie. Ihre Familie trauerte um den schweren Verlust. Nun steht der zweite Todestag von Patricia Kellys Schwester an und sie postete anlässlich dessen ein Foto von Barby auf Instagram. Darauf sind die beiden Schwestern zusammen am Meer zu sehen und Barby schaut lachend in die Kamera. Dazu schreibt die 53-jährige: „Ich vermisse dich, kleine Schwester. Worte können nicht ausdrücken, was ich fühle.“

Die Fans drücken ihre Trauer unter dem Foto aus

Die Fans der Kelly-Family trauern mit ihnen und bekunden ihr Mitleid in den Kommentaren. So schreibt jemand: „Dies ist das schönste Bild, dass du je gepostet hast! Es berührt mich so sehr zu sehen, wie glücklich sie ist. Vielen vielen Dank.“ Und ein anderer Fan meint berührt: „Dieses Foto und dein Blick drückt so viel mehr aus als alle Worte - danke, dass Du damit auch so vielen anderen die Möglichkeit gibst, Ihre strahlenden Augen noch einmal zu sehen.“