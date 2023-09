Krasse Typveränderung: Simone Ballack überrascht zum Wiesn-Start mit neuer Frisur

Von: Lisa Klugmayer

Neue Wiesn-Saison, neue Haare: Simone Ballack hat anscheinend schon genug von ihren blonden Haaren und überrascht ihre Fans nun mit einer neuen/alten Haarfarbe.

München – O’zapft is! Ab heute (16. September 2023) ist ganz München wieder heiß auf Tracht, Bier, Kaiserschmarrn und Lebkuchenherzen. Das lassen sich auch die Promis natürlich nicht entgehen. Ein immer gern gesehener Gast in den VIP-Zelten auf der Theresienwiese ist Simone Ballack (47). Die Ex von Fußballweltmeister Michael Ballack (46) setzt dabei dieses Jahr nicht nur auf neue Dirndl, sondern auch auf eine neue Frisur.

Pünktlich zur Wiesn 2023: Simone Ballack ist wieder brünett

Vor wenigen Wochen überraschte Simone Ballack mit einem neuen Haarschnitt, jetzt folgt die neue Farbe. Denn rechtzeitig zur Wiesn 2023 hat Simone Ballack entschieden, dass es wieder Zeit ist zu ihrer Naturhaarfarbe zurückzukehren. Die 47-Jährige ist fast nicht wiederzuerkennen, hat man sich doch an ihre blonde Wallemähne gewöhnt.

In ihrer Instagram-Story fotografiert sich Simone Ballack im Friseur-Salon ihres Vertrauens. Ihre Haare sind wieder braun und fallen ihr in leichten Wellen über die Schultern. Außerdem wurde ihr Pony wieder nachgeschnitten. „Back to the roots (dt. zurück zu den Wurzeln)“, schreibt sie dazu.

Simone Ballack zeigt ihre neue Frisur: Sie ist wieder brünett. © Instagram/Simone Ballack

Apropos Simone Ballack: Die ehemalige Spielerfrau wohnt derzeit in einer Luxusvilla am Starnberger See. Im Rahmen einer Poolparty zeigte die einstige Ehefrau von Ex-Fußballprofi Michael Ballack nun ihren pompösen Garten. Verwendete Quellen: Instagram/Simone Ballack