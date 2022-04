„Schon immer eine Granate“: GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter teilt Bild vor ihrer Transition zur Frau

Von: Linda Rosenberger

Alex Mariah Peter zeigt, wie sie vor ihrer Transformation aussah © Instagram.com/alexmariahpeter

Alex Mariah Peter ist „Germany‘s Next Topmodel“ 2021. Eigentlich wurde sie aber als Mann geboren. Nun hat die Trans-Frau ein Foto vor ihrer Umwandlung gezeigt.

Köln - Lang ist es her, aber längst nicht vergessen: Vor ihrer Teilnahme bei „Germany‘s Next Topmodel“ (hier alle News auf der GNTM-Themenseite) ging Alex Mariah Peter noch als Junge durch die Welt. Nun hat die GNTM-Siegerin der 16. Staffel von Heidi Klums Modelwettbewerb ein altes Foto gepostet, das sie vor ihrer Geschlechtsumwandlung zeigt und damit auf Instagram für ordentlich Furore gesorgt.

GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter thematisiert ihre Transsexualität offen auf Instagram

„Es besteht Redebedarf“, dessen ist sich Alex Mariah Peter sicher. Denn der Gedanke, dass Heidi Klums Topmodel 2021 vor ihrer Zeit in der ProSieben-Show eigentlich ein Mann war, scheint so manchen immer noch umzutreiben. So sei sie, wie es die „GNTM“-Siegerin gerade in ihrer Insta-Story erklärt, vor Kurzem von einer namentlich nicht genannten Person indirekt fürs „Trans-Sein“ beleidigt worden und auch eine weitere Dame habe sich über Alex‘ offenen Umgang mit dem Thema ihrer Transsexualität in einem Interview echauffiert.

„Da war mir dann doch sehr bewusst, dass wir noch a lot of work vor uns haben“, hat Heidi Klums Topmodel dabei für sich erkannt und sich postwendend tatsächlich an eben jene Arbeit gemacht: „Ihr wolltet so lange schon ein Bild von mir vor meiner Transition sehen“, schreibt Alex Mariah Peter nun zu einem Post, auf dem sie sich als Mann präsentiert und das Thema Transsexualität in den Fokus rückt. Genau dafür wird die 24-Jährige nun von ihren Followern gefeiert.

Alex Mariah Peter begeistert die „Germany‘s Next Topmodel“-Fans und ihre Follower mit Transition-Foto

„Du bist so besonders toll. Vor allem von innen“, loben die Fans Deutschlands amtierendes Topmodel und bedanken sich bei Alex, dass sie ihre Geschichte mit ihnen teile. Egal ob als Mann oder Frau, das Gros der Nutzer liebt die Trans-Lady von ganzem Herzen: „Schon immer eine Granate“, jubelt beispielsweise auch die Ex-GNTM-Kandidatin Sarah Posch nach Alex‘ Instagram-Post..

Das Transgender-Model hat sich aber nicht nur wegen ihres offenen Umgangs mit ihrer Geschlechtsumwandlung Respekt verdient. So machte Alex Mariah Peter bereits vor Kurzem von sich reden, als die GNTM-Gewinnerin ihr Siegesauto aus dem TV-Casting spenden wollte. Verwendete Quelle: www.instagram.com/alexmariahpeter