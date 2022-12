Zusammen im Urlaub: „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel deutet Liebes-Comeback mit Peggy an

Mitte November gaben Peggy Jerofke und Steff Jerkel bei „Goodbye Deutschland“ ihre Trennung bekannt. Trotzdem sind sie nun gemeinsam im Ski-Urlaub. Gibt es etwa Hoffnung auf ein Liebescomeback?

Kappl, Tirol - 25 Jahre lang gingen Steff Jerkel (53) und Peggy Jerofke (46) gemeinsam durchs Leben. Sie wanderten zusammen nach Mallorca aus, eröffneten mehrere erfolgreiche Lokale zusammen, kauften eine Luxus-Villa und bekamen eine Tochter. Doch nach all diesen Meilensteinen war es im November 2022 plötzlich alles aus. Die beiden „Goodbye Deutschland“-Auswanderer trennten sich.

Steff Jerkel macht eine schwere Zeit durch

Steff schien es mit dieser Entscheidung von Anfang an nicht leicht zu haben. Auf Instagram machte er seiner Ex-Partnerin eine öffentliche Liebeserklärung und gestand, dass er „todtraurig“ sei. Kurze Zeit später offenbarte er seinen Fans, dass er derzeit nicht allzu gut zurechtkäme.

Für Steff und Peggy scheint die Erziehung ihrer Tochter Josephine nach ihrer Trennung an erster Stelle zu stehen. © Instagram/Peggy Jerofke

Doch so wirklich viel scheint sich nach der Trennung zwischen Peggy und Steff nicht verändert zu haben. Wahrscheinlich auch, weil Tochter Josephine (4) sie immer verbinden wird. Gemeinsam mit ihrer Tochter ist das Ex-Paar nun im Ski-Urlaub in Tirol. Von dort postet die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin zwei Bilder auf Instagram. Eines zeigt Peggy und Josephine beim Schneemann bauen. Ein anderes Papa und Tochter beim Rodeln. Die Familie hat eine sichtlich gute Zeit in Österreich.

Kommen Steff Jerkel und Peggy Jerofke wieder zusammen? „NOCH kein Comeback“

Kein Wunder also, dass Fans ein Liebes-Comeback zwischen Peggy und Steff wittern. Die Mallorca Zeitung fragt beim „Goodbye Deutschland“-Auswanderer nach, doch Steffs Antwort lautet: „Nein, noch kein Comeback. Nur Freunde“. Ganz auszuschließen scheint er es aber nicht, dass er und Peggy wieder ein Paar werden könnten. Aufmerksamen Lesern wird das Wörtchen „noch“ aufgefallen sein, dass zumindest Hoffnung auf ein Liebes-Comeback in der Zukunft gibt.

Trost scheint der 53-Jährige derzeit woanders zu suchen. Um sich von dem Frust der letzten Zeit abzulenken, griff Steff Jerkel zur Flasche und verletzte sich im Vollsuff schwer.