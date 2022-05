„Zusammen mit Rammstein an der Spitze der deutschen Charts“: Michelles Best-of-Album auf Platz 6

Teilen

Michelle freut sich über die Platzierung in den deutschen Albumcharts. Die Sängerin erreicht den 6. Platz. (Fotomontage) © dpa/Boris Roessler & IMAGO/Jan Huebner

Michelle freut sich über die Platzierung in den deutschen Albumcharts. Die Schlagersängerin erreicht den 6. Platz.

Für Sängerin Michelle (50) ist ein Traum wahr geworden. Am 13. Mai veröffentlichte sie ihr neues Album „Das war’s… noch nicht“ und hoffte auf eine gute Platzierung in den deutschen Albumcharts. Diese Hoffnung bewahrheitet sich nun. Sie ist mit ihrem Best-Of Album auf Platz 6 aufgestiegen und teilt ihre Freude auf Social Media mit ihren Fans.

Michelle postet nun ein neues Bild auf Instagram, worauf das Cover ihres Albums „Das war’s…noch nicht“ mit der Platzierung Nummer 6 in den deutschen Albumcharts zu sehen ist. Sie schreibt darunter: „WAHNSINN! Zusammen mit Rammstein, Florence & The Machine und den Rolling Stones AN DER SPITZE DER DEUTSCHEN ALBUM-CHARTS. PLATZ 6!!! Die Top 10 waren unser Ziel - das haben wir geschafft! Danke an alle Beteiligten“.

Die Fans freuen sich für die Sängerin

Die Platzierung kommt bei ihren Followern sehr gut an und jemand schreibt unter das Bild: „Das ist so ein tolles Album, mit so tollen Songs… Von einer so tollen Sängerin! Glückwunsch, das ist mehr als verdient“. Und ein anderer Fan schreibt: „Herzlichen Glückwunsch! So ein phantastisches Album gehört ganz nach vorn. Höre es rauf und runter und bin immer wieder aufs Neue begeistert“.