„Zutiefst unglücklich“: Harry und Williams Zerwürfnis hätte Diana keine Ruhe gelassen

Harry und William haben sich nicht mehr viel zu sagen. Ihr inniges Verhältnis aus Kindertagen musste einem royalen Dauerstreit weichen. Prinzessin Diana hätte das Zerwürfnis ihrer Söhne nicht einfach hingenommen.

London – Am 31. August jährt sich der Todestag von Prinzessin Diana (36, † 1997) um 25. Mal. Viel zu früh mussten Prinz William (40) und Prinz Harry (37) von ihrer geliebten Mutter Abschied nehmen, die schmerzhafte Erfahrung hat die beiden Brüder noch enger zusammengeschweißt. Ihr vertrautes Verhältnis von damals gehört inzwischen jedoch der Vergangenheit an.

Harry und Meghans Abkehr von der Krone, die Rassismus-Anschuldigungen gegen die Königsfamilie und weitere pikante Enthüllungen nach sich zog, hat einen Keil zwischen die Brüder getrieben. Noch immer sollen William und Harry im Clinch liegen, ihr Dauerstreit wäre sicherlich auch an ihrer Mutter nicht spurlos vorbeigegangen.

Royal-Expertin Jennie Bond ist überzeugt davon, dass Prinzessin Diana sehr unter dem Zerwürfnis von William und Harry gelitten hätte – und nicht tatenlos zugesehen hätte. „Ich denke, dass sie zutiefst unglücklich darüber wäre, dass sich die zwei Jungs immer noch streiten“, machte Bond im Gespräch mit „GB News“ deutlich, „Sie hätte das irgendwie geklärt.“

Prinzessin Dianas tragischer Unfalltod: Die Königin der Herzen bleibt unvergessen

Mit nur 36 Jahren wird Prinzessin Diana plötzlich aus dem Leben gerissen. In der Nacht auf den 31. August 1997 rast ihr schwarzer Mercedes mit einer Geschwindigkeit von rund 100 km/h gegen einen Pfeiler der Brücke Pont de l’Alma in Paris. Diana wird in das Krankenhaus Pitié Salpêtrière eingeliefert, wo sie um 4 Uhr morgens ihren Verletzungen erliegt.