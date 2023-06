Zuwachs bei den Royals: König Charles’ Nichte Prinzessin Eugenie zum zweiten Mal Mutter geworden

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Die Nichte von König Charles III., Prinzessin Eugenie von York, hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Auf Instagram verkündet sie den besonderen Namen des Kleinen.

London – Nach der Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai können sich die britischen Royals gleich über das nächste große Familienereignis freuen. Denn Prinzessin Eugenie von York (33), die Tochter von Prinz Andrew (63) und Sarah Ferguson (63) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Wie sie verrät, hat der Name ihres Kindes eine ganz besondere Bedeutung.

Ernest George Ronnie Brooksbank: Prinzessin Eugenie verkündet Geburt ihres zweiten Kindes

Auf ihrem Instagramprofil teilte Prinzessin Eugenie am Montagabend (5. Juni) ein Foto, das den noch klitzekleinen Royals-Sprössling zeigt. Am 30. Mai um 08:49 soll Ernest George Ronnie Brooksbank zur Welt gekommen sein, wie die Nichte des Monarchen schreibt. Mit der Verkündung des Familienglücks wollte man sich also offenbar erstmal ein wenig Zeit lassen.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Ernest ist das zweite Kind für Eugenie und ihren Ehemann Jack Brooksbank (37), einem britischen Markenbotschafter. Das erste Kind des Paares, August Philip Hawke Brooksbank, wurde am 9. Februar 2021 per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. „Augie liebt es jetzt schon, ein großer Bruder zu sein“, schreibt Eugenie. Auf einem zweiten Foto ist zu sehen, wie August dem Neugeborenen liebevoll die Hand auf den Kopf legt.

An dieser Stelle in der Thronfolge steht Eugenie Bei ihrer Geburt stand Prinzessin Eugenie noch an sechster Stelle in der britischen Thronfolge. Mittlerweile muss sie sich jedoch mit dem elften Rang vergnügen. Ihre Schwester Beatrice war von Geburt an die Fünfte in der Thronfolge, steht mittlerweile aber nur noch an neunter Stelle. Fünfter ist mittlerweile der jüngere Sohn von König Charles III., Prinz Harry.

Zweites Kind für Prinzessin Eugenie: Name von Sohn Ernest hat historische Bedeutung

Lange Namen sind in der britischen Königsfamilie wahrlich keine Seltenheit und wie auch bei seinen vielen adligen Verwandten hat der Name von Ernest George Ronnie einen besonderen Hintergrund. „George“ stamme laut Eugenie sowohl von seinem Ur-Urgroßvater als auch seinem Großvater und „Ronald“ von Eugenies Großvater Ronald Ferguson, dem Vater ihrer Mutter „Fergie“.

Neben aller Begeisterung über das neueste Mitglied der Windsor-Dynastie hat derzeit auch ein weiteres Mitglied der Royals Grund zur Freude. Denn Prinz William angelt sich mit einem neuen Deal einen fetten Fisch aus Harrys Teich. Verwendete Quellen: Instagram/princesseugenie