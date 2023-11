Bittere Pleite: TV-Koch Steffen Henssler muss zwei Lokale schließen

Von: Elena Rothammer

Steffen Henssler muss eine herbe Niederlage einstecken: Nach nur rund sechs Monaten muss der TV-Koch gleich zwei Sushi-Restaurants wieder dicht machen.

Bremen – Steffen Henssler (51) ist nicht nur im TV erfolgreich. Der Gastronom führt auch angesehene Lokale im Norden Deutschlands – eigentlich. Vor sechs Monaten eröffnete er „Happi by Henssler“ gleich an zwei Standorten in Bremen: in Bremen-Borgfeld und in der Überseestadt. Beide Sushi-Restaurants müssen jetzt aber wieder dicht machen.

„Nicht gelohnt“: Steffen Henssler macht Sushi-Lokale in Bremen dicht

Nachdem auch schon „Grill den Henssler“ einen Quoten-Flop zu verzeichnen hatte, folgt nun die nächste Klatsche für den TV-Koch. Seit Montag haben seine Restaurants in Bremen geschlossen. Sein Bruder Peter Henssler erklärt gegenüber dem Weser Kurier, dass sich das Konzept „als nicht passend erwiesen“ habe.

Schon im Vorfeld gab es bei dem Lokal in Bremen-Borgfeld Probleme mit der Baubehörde. Nachdem die Arbeiten stillgelegt worden waren, konnte das Restaurant dann aber doch eröffnen. Jetzt äußert Heinrich Pazur, der Restaurantleiter in Borgfeld, dass sich der Betrieb jedoch „einfach nicht gelohnt“ habe.

Diese Restaurants betreibt Steffen Henssler weiterhin

Die Qualität des dort servierten Essens scheint allerdings nicht der Grund gewesen zu sein. Die Google-Bewertungen waren mit 4,1 Sternen bei 287 Bewertungen überdurchschnittlich gut. Jetzt müssen Henssler-Fans auf dessen andere Restaurants ausweichen. In Hamburg betreibt er weiterhin sein Lokal „Ahoi!“. „Happi by Henssler“ gibt es außerdem nach wie vor in Grömitz, Scharbeutz und Hannover.

Zuletzt war Steffen Henssler bei „Mälzer und Henssler liefern ab!“ zu sehen. Dort sorgte Tim Mälzer für eine Blamage, indem er einen „Tagesschau“-Sprecher nicht erkannte. Verwendete Quellen: Weser Kurier, Google