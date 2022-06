„Zwei Meter Liebesfleisch“: Lucas Cordalis steht total auf Daniela Katzenbergers Kurven

Lucas Cordalis steht total auf die Kurven seiner Frau Daniela Katzenberger © Instagram: danielakatzenberger

„Liebesfleisch“: Lucas Cordalis ist verliebt in Daniela Katzenbergers Kurven. Der Mann der Prominenten steht auf die kurvige Figur seiner Liebsten.

Mallorca – Er ist Hals über Kopf verliebt in ihre Kurven! Lucas Cordalis (54) soll die kurvige Figur seiner Ehefrau Daniela Katzenberger (35) feiern und gar nicht genug von ihr bekommen können. Die Mama von einer Tochter, die mit ihrer Figur nicht komplett zufrieden sei, enthüllte jetzt, dass ihr Partner sie jedoch perfekt finden würde, so wie sie ist.



In einem Interview mit „Promiflash“ verriet die blonde Schönheit, dass sie sich vornahm, mehr Sport zu machen, damit ihre Figur „fester“ wird. Ihr Liebster jedoch würde sie toll finden, so wie sie ist und stehe insbesondere als Grieche auf ihre kurvige Figur. Die gebürtige Pfälzerin verkündete: „Der ist Grieche – der mag das schon gerne, wenn der ‚Bobbes‘ ein bisschen größer ist, wenn es dann ein bisschen wackelt beim Treppen-Hochgehen. Das findet er toll.” Vor allem an Brust und Po habe die Prominente weibliche Rundungen vorzuweisen, die ihr Partner mit einem Augenzwinkern als „Liebesfleisch“ bezeichnet. „Dann hat er gesagt: ‚Ein Meter Brust, ein Meter Po – das sind zwei Meter Liebesfleisch.““

Lucas Cordalis mag Daniela Katzenbergers Kurven

Die Reality-TV-Bekanntheit erzählte zudem, dass ihr Ehemann ihr auch schon mal dabei behilflich sei, ihr „Liebesfleisch“ in eine eng sitzende Hose zu zwängen. Der Partner der Beauty betonte dabei, dass er immer dafür da sei, seiner Liebsten in jeder Lage zur Seite zu stehen. Er verriet: „Dafür bin ich ja da, um meiner Frau in jeder Situation zu helfen. Wenn dann die Hose mal ein bisschen spannt, dann steh ich zur Tat bereit.”