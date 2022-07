Zwei Monate nach der Trennung: Julian Claßen löscht alle Fotos mit Bibi

Julian Claßen löscht alle Fotos mit Bibi von seinem Instagram-Profil © Instagram/julienco_ & Instagram/bibisbeautypalace

Julian und Bibi Claßen haben sich vor wenigen Monaten nach 13 gemeinsamen Jahren getrennt. Nun löscht der Blogger alle Bilder der Mutter seiner Kinder von seinem Instagram-Account.

Das Ehe-Aus von Julian Claßen (29) und Bibi Claßen (29) erschütterte die Fan-Community. Im Mai teilten die YouTuber die Neuigkeiten über ihre Trennung mit der Öffentlichkeit. Davor kursierten bereits Gerüchte über ein mögliches Liebes-Aus, denn es tauchten Bilder von Bibi mit einem anderen Mann auf. Doch auch Julian Claßen scheint siene Zeit mit einer anderen Frau zu verbringen, und zwar mit Schwimmerin Tanja Makarić.

Dass es dem Blogger ernst ist, hat er nun durch das Löschen aller Fotos von Bibi auf seinem Instagram-Account bewiesen. Der 29-Jährige ist wohl über die Trennung von der Mutter seiner Kinder hinweg. Diese wiederum hat ihn noch nicht von ihren Social Media Accounts entfernt. Einige Fans fragen sich unter den Fotos des Bloggers, ob Tanja wollte, dass er die Bilder löscht. Doch dazu hat der 29-Jährige kein Statement abgegeben.

Julian Claßen zeigt Tanja in seiner Instagramstory

Julian Claßen hat Tanja sogar bereits in seiner Instagram Story gepostet. Dabei war zu sehen, dass die beiden wohl zusammen Urlaub machen. Sie sind in der Story an einem Pool zu sehen und die Schwimmerin hat ihre Hand an der Innenseite von Julians Oberschenkel. Unter seinen Fotos rätseln die Fans bereits, ob er bald Bilder von sich und seiner Neuen postet.