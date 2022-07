„Zwei Nächte mit nur vier Stunden Schlaf“: Patricia Kelly erlebt mit Schwester Kathy Flughafenchaos

Patricia Kelly erlebte mit ihrer Schwester Kathy das totale Flughafenchaos, trotzdem können die beiden Damen noch strahlen (Fotomontage) © Britta Pedersen/dpa & Screenshot/Instagram/Patricia Kelly

Patricia Kelly und ihre Schwester Kathy haben für zwei Tage in Wien ihre Auftritte beworben. Doch das Flughafenchaos erschwerte die Reise.

Das Flughafenchaos hielt die letzten Wochen einige Urlauber vom wohlverdienten Sommerurlaub ab oder führte zu langen Verzögerungen am Boden. So war es auch bei Sängerin Patricia Kelly (52). Diese war zusammen mit ihrer Schwester Kathy Kelly auf einer Promo-Tour in Wien, wobei die beiden ihre Weihnachts-Konzerte in Wien und Innsbruck beworben haben. Doch auf dem Weg dorthin kam das Flughafenchaos in die Queere und an Schlaf war durch die Verzögerungen nicht mehr zu denken.

Die 52-Jährige postete nun ein Foto von sich und ihrer Schwester Kathy auf Instagram. Darauf sind die beiden Frauen lachend in einer Parkanlage zu sehen. Dabei zeigt die Sängerin mit ihren Händen ein Peace-Zeichen. Unter das Foto schreibt sie: „Zwei Nächte mit nur vier Stunden Schlaf, Dank des Flughafenchaos...“ Doch die Reise scheint auch einige positive Seiten gehabt zu haben. So ergänzt sie unter dem Post: „Aber auch zwei super erfolgreiche Tage mit ganz viel Lachen und Spaß!!“

Die Fans freuen sich schon auf die Auftritte der Kelly-Schwestern

Die Fans fühlen mit den Schwestern mit. So schreibt jemand unter das Bild: „Ein tolles Foto von euch 2! Oh je da habt ihr zu Hause einiges an Schlaf nachzuholen. Aber es freut mich, dass ihr 2 schöne Tage zusammen in Wien hattet!“ Ein anderer Fan wünscht den Kelly-Schwestern alles Gute und schreibt unter das Foto: „Hoffe die Heimreise war/ist entspannter!“ Die Meisten Fans nehmen die Nachricht jedoch mit Humor und freuen sich schon auf die Auftritte: „Wer brauch schon Schlaf, wenn die Kellys wieder auf Tour gehen!“