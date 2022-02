Zwei Tage nach der Geburt: Liliana Matthäus teilt Stillfoto mit Fans

Teilen

Liliana ist erstmal Mutter geworden © Imago & Instagram/kristinanovaofficial

Liliana Matthäus schwebt im siebten Himmel. Das Model ist erstmals Mutter geworden und lässt ihre Follower daran teilhaben.

München — Heute nennt sie sich Kristina Liliana Nova, wir kennen sie noch als Liliana Matthäus (34), die Ex-Frau von Fußballstar Lothar Matthäus (60). Das Model, das seit einiger Zeit eine Karriere als Schauspielerin anstrebt, gab bereits vor einer Weile bekannt, einen 42-jährigen Tech-Unternehmer zu daten. Der Amerikaner sei ein Experte auf seinem Gebiet der Umwelt- und Klimaforschung — jetzt ist er außerdem der Vater ihres ersten Kindes.

Wie Liliana ihren Instagram-Followern mitteilte, brachte sie am 11. Februar eine Tochter mit dem Namen Virginia „Gigi“ White zur Welt. Ein süßer Krankenhaus-Schnappschuss zeigt die ehemalige Spielerfrau mit dem Säugling im Arm, der Vater des Kindes hockt daneben und macht ein Selfie von der jungen Familie. Endlich scheint Liliana also angekommen zu sein und ihren früheren Party-Lifestyle beendet zu haben. Ihre über 400.000 Fans in den sozialen Netzwerken will sie jetzt offenbar auch an ihrem Mutterglück teilhaben lassen.

Die sonst so glamouröse Liliana redet jetzt schonungslos offen über die ersten Tage als Mama

In ihrer Story veröffentlichte Liliana Matthäus jetzt ein Bild, das wohl jede frisch gebackene Mama kennt. Das Kind an die Brust gelegt stillt sie — und gibt dabei zu, dass das nicht nur eine angenehme Erfahrung ist. „Ich werde nicht lügen: Es tut weh - ziemlich doll sogar“, verrät Liliana auf Social Media. Doch ihr Baby endlich im Arm zu halten sei das alles wert: „Aber es ist die schönste Aufgabe, die ich je hatte, und eine Aufgabe, die mich demütig werden lässt.“

Gemeinsam mit dem Vater ihres Kindes ist die angehende Schauspielerin zurück nach München gezogen. Demnächst wollen die beiden dann wohl auch vor den Traualtar treten, wie Liliana vor einer Weile verriet. Dieses Mal wollte die heute 34-Jährige wohl auf Nummer sicher gehen, bevor sie einem Mann das Ja-Wort gibt. Ihre Ehe mit dem 26 Jahre älteren Lothar hielt immerhin nur zwei Jahre.