Zweimal verschoben: Neuer TV-Termin für Florian Silbereisens „Schlager oder n!xxx" steht fest

Nachdem Florian Silbereisens Show „Schlager oder n!xxx“ dieses Jahr bereits zwei Mal verschoben werden musste, steht jetzt endlich ein neuer Sendetermin fest. Am 19. Juni soll das Fernseher-Event ausgestrahlt werden.

Leipzig- Im Februar dieses Jahrs mussten Florian Silbereisen (41) Fans einen kleinen Rückschlag einstecken. Gemeinsam mit dem MDR entschied sich der Moderator seine Show „Schlager oder n!xxx“ nicht auszustrahlen und auf einen unbekannten Termin später im Jahr zu verschieben. Der Grund für die Hinauszögerung der Ausstrahlung ist jedoch mehr als nachvollziehbar. Das Fernseher-Ereignis sollte ursprünglich am 26. Februar zu sehen sein. Jedoch begann am 24. Februar die Invasion Russlands in die Ukraine.

Dem Sender und dem Schlagerstar war verständlicherweise nicht zum Spaßen zu Mute. Damals plädierten jedoch auch manche Fans auf eine Ablenkung von den schrecklichen Nachrichten. Es wurde sich aber dagegen entschieden und dies schien dann auch die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Ein paar Monate später wurde das neue Ausstrahlungsdatum, der 13. August 2022, preisgegeben. Dies wurde jedoch aus unbekannten Gründen ebenfalls wieder abgesagt.

Neuer Termin für Florian Silbereisens „Schlager oder n!xxx steht endlich fest!

Jetzt dürfen die Fans aber hoffentlich aufatmen. Ein neuer Sendetermin wurde gerade in einem Pressebericht von der ARD veröffentlich. Am 19. November 2022 soll die Show vom MDR ausgestrahlt werden. Mit dabei sind unter anderem Andy Borg, Marina Marx und Karsten Walter sowie die Draufgänger.