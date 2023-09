Zwischen „sieht nach 80ern aus“ und „der Burner“: Geissens-Fans diskutieren Carmens neue Haare

Carmen Geiss freut sich über ihre neue Haarpracht. Die 58-Jährige hat sich Extensions machen lassen und präsentiert sich damit stolz auf Instagram. Ihre Follower sind über die Frisur allerdings geteilter Meinung.

Monaco – Carmen Geiss (58) weiß sich zu verwandeln und ihr Geld in ihr Äußeres zu investieren. Dieses Mal stattete die „Die Geissens”-Bekanntheit dem Friseur einen Besuch ab und präsentierte das Ergebnis stolz im Netz. Das Urteil über die Haarveränderung ist allerdings durchwachsen.

Carmen Geiss aus dem Häuschen wegen neuer Frisur: „Für mich ist das echt der Burner”

„Das ist eine krasse Veränderung“, sagt Carmen in dem Clip. Zuletzt trug sie ihre Haare knapp bis zur Schulter. Jetzt geht ihr die blonde Mähne dank Extensions wieder bis über die Brust und damit sei sie „super, super glücklich“.„Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das echt der Burner“, sagt der TV-Star.

Viele Fans sehen es ganz ähnlich und feiern Carmens lange Haare in den Kommentaren. Allen voran Tochter Davina (20): „Zu hübsch“, schreibt sie und hängt dem Kommentar drei Emojis mit Herzaugen an. In anderen Kommentaren heißt es „wunderschön“, „Burning Carmen“ oder auch „blonder Engel“.

Viele schließen sich also Carmens Meinung an. Doch so mancher Follower sieht die neue Frisur eher kritisch. „Sieht nach 80er aus“, meint ein User. Vielen haben die kürzeren Haare besser gefallen. So mancher findet sogar, dass die Blondine für Extensions schon zu alt sei. „Jetzt sind leider nicht mal mehr die Haare Natur. Man kann die Zeit leider auch mit langem Haar nicht aufhalten und auch nicht zurückdrehen“, schreibt eine Userin.

„Bist nicht mehr die Jüngste”: Geissens-Fans diskutieren Carmens Haarlänge

Schon vor ein paar Tagen hatte Carmen ein altes Bild von sich mit langen Haaren gepostet und ihrer Follower nach ihrer Meinung zu den langen Haaren gefragt. Dort wandte eine Userin ein: „Aber du bist nicht mehr die Jüngste … sorry, kurz sieht jetzt besser aus.“ Ein Fan schreibt mit Blick auf Kommentare dieser Art: „Wo steht geschrieben, dass man jenseits der 50 nur noch schulterlanges Haar tragen darf?“ Auch diese Meinung teilen viele: „Erlaubt ist, was gefällt und was einem steht.“

Carmens Gatte hingegen meldete sich jüngst wegen ernsteren Angelegenheiten bei seinen Fans. Robert Geiss warnte vor Betrügern, die angaben, im Namen seiner Familie zu handeln. Verwendete Quellen: Instagram/carmengeiss