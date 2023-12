Woher Obst, Gemüse und Brot kommen

So arbeiten die Lebensmittelretter

Von: Dorit Caspary

Drucken Teilen

Herz, Seele und Kopf der Münchner Tafel: Hannelore Kiethe. © Marcus Schlaf

Als Hannelore Kiethe und ihre Mitstreiterinnen vor 29 Jahren angetreten sind, um in München Lebensmittel zu retten, wusste keiner, dass sich daraus eine Organisation vergleichbar mit einem mittelständischen Unternehmen entwickeln würde.

tz-Spendenaktion für die Münchner Tafel Miteinander für Münchner. Das ist das Ziel unserer diesjährigen Spendenaktion. Gemeinsam mit der Münchner Tafel möchten wir Menschen in Not hier vor Ort, in unserer Stadt, unterstützen. Laut aktuellem Armutsbericht sind mehr als eine Viertelmillion Münchner arm. 107 000 erhalten staatliche Hilfe und 20 000 davon kommen Woche für Woche zur Münchner Tafel, um ein wenig besser über die Runden zu kommen. Damit all diese Münchner weiterhin versorgt werden können, möchten wir miteinander helfen. Deshalb steht die kommende Woche ganz im Zeichen der Hilfe für die Ärmsten unter uns. Wir zeigen, wie die Münchner Tafel arbeitet, was hier seit 29 Jahren Miteinander bedeutet, dass Armut jeden treffen kann und warum Ihre Spenden, liebe Leser so dringend gebraucht werden.

So können Sie spenden Mit Ihrer Spende - und sei sie auch noch so klein – unterstützen Sie die tz-Hilfsaktion „Miteinander für Münchner“ zugunsten der Münchner Tafel. Der Erlös geht ausschließlich an Menschen, die in unserer Stadt trotz aller eigenen Anstrengungen auf Hilfe angewiesen sind. Gemeinsam mit unseren Partnern und Ihnen, liebe Leser, möchten wir heuer direkt vor unserer Haustür helfen. Mit 78 Euro kann die Münchner Tafel einen Gast ein Jahr lang mit Lebensmitteln versorgen. „Wir sind für jeden einzelnen Euro dankbar“, so Hannelore Kiethe Chefin der Münchner Tafel. Sie möchten per Überweisung spenden? Dann finden Sie in Ihrer tz am 14. Dezember einen Überweisungsträger für die Hilfsaktion „Miteinander für Münchner“. Falls Sie einen eigenen Überweisungsträger nutzen, geben Sie bitte als Empfänger Münchner Tafel an und als Stichwort unbedingt „Miteinander für Münchner“ an. Bei Spenden bis 100 Euro gilt der Einzahlungsbeleg als Quittung fürs Finanzamt. Bei größeren Beträgen bekommen Sie direkt von der Münchner Tafel eine Spendenquittung zugesandt. Bitte geben Sie im Feld Verwendungszeck unbedingt Ihren Namen und Ihre Adresse an, damit die Spendenbescheinigung an Sie verschickt werden kann. Das Spendenkonto: Münchner Tafel e.V.

IBAN: DE37 7002 0270 6850 1933 10

BIC: HYVEDEMMXXX Sie möchten direkt online spenden? Auf der Website www.muenchner-tafel.de gibt es einen direkten Link auf das Konto der Münchner Tafel.

130 000 Kilogramm Lebensmittel, also 130 Tonnen, werden jede Woche eingesammelt, ins Lager auf dem Gelände des Großmarktes gebracht, kontrolliert und wieder verteilt. Das sind 6,76 Millionen Kilogramm pro Jahr, die die Münchner Tafel so vor der Entsorgung bewahrt. Qualitativ sind alle Produkte einwandfrei. Die Tafel wird ebenso von den Behörden kontrolliert wie jeder andere Betrieb, der mit Lebensmitteln zu tun hat.

Das Prinzip der Münchner Tafel erscheint einfach, Lebensmittel retten und wieder verteilen. Doch wo kommen die Waren alle her, die jede Woche an die 20 000 Tafelgäste verteilt werden? Und wie funktioniert das? Hannelore Kiethe, Mitgründerin und Vorstandsvorsitzende erklärt das System:

130 000 Kilogramm Lebensmittel werden von der Münchner Tafel jede Woche eingesammelt und wieder verteilt. © Marcus Schlaf

Woher Obst, Gemüse und Brot kommen

Nicht alle Lebensmittel, die an den Ausgabestellen verteilt werden, stammen aus Supermärkten. Inzwischen sind es nur noch xx Prozent, die über diesen Weg in die Verteilungskette der Münchner Tafel gelangen. Hannelore Kiethe: „Entscheidend für uns ist die Qualität der Produkte, nicht wie groß der Produzent oder Lieferant ist oder es eine Überproduktion oder einen Verpackungsfehler gibt.“ Deshalb bekommt die Münchner Tafel beispielsweise von verschiedenen Landwirten einwandfreies Gemüse gespendet, das nicht den Modelmaßen der großen Lebensmittelkonzerne entspricht. Bei der Tafel kommen auch krumme Gurken und zu kleine Paprika ganz groß raus. Bäckereien und kleinere Läden geben ihr Brot vom Vortag ab. Und bei Engpässen, die es vor allem bei Grundprodukten wie Karotten, Zwiebeln etc. gibt, kauft die Tafel dazu. Finanziert durch Spenden.

Da es für die Münchner Tafel eine tägliche logistische Meisterleistung ist, die Lebensmittel einzusammeln, sind nicht nur die Qualität und die Menge der lieferbaren Lebensmittel relevant, sondern auch die Entfernung eines Betriebes, der etwas spenden möchte. „Das muss eine gewisse Verhältnismäßigkeit haben. Auch wenn manche Angebote herzensgut gemeint sind, können wir sie nicht immer annehmen. Für eine Palette Joghurt könnten wir nicht ins Allgäu fahren. Das wäre weder nachhaltig noch ökonomisch sinnvoll.“

Das Lager in Thalkirchen ist die Warenzentrale der Münchner Tafel. © Marcus Schlaf

Das Lager

Das Lager auf dem Gelände des Großmarktes in Thalkirchen ist die Warenzentrale der Münchner Tafel. Die Mitarbeiter stellen jeden Tag sicher, das die Ausgabestellen die richtigen Mengen aller Produkte bekommen. Sämtliche Waren, die jede Woche von den 800 Abholpunkten in die Halle gebracht werden, werden hier vorsortiert, richtig eingekühlt und kontrolliert. Dann werden die Lieferungen gepackt. Nicht nur für die Ausgaben, auch für die rund 100 sozialen Einrichtungen, die von der Münchner Tafel beliefert werden oder die teilweise auch selbst Waren im Lager abholen.

Zugekauft wird von der Tafel vor allem Obst und Gemüse wie Kartoffeln, Karotten und Zwiebeln. Die Lebensmittelretter wollen sicherstellen, dass die Gäste jede Woche mit einer Grundausstattung versorgt sind. Auch bBei Wurst nimmt die Tafel immer wieder kleinere Beträge für den Zukauf in die Hand. Zu den beliebtesten Produkten bei den Tafelgästen gehören Backwaren.

Der Fuhrpark der Münchner Tafel sorgt dafür, dass die Versorgung der 20 000 Gäste jede Woche funktioniert. © Marcus Schlaf

Der Fuhrpark

Egal ob Schnee oder Eis, die Flotte der Münchner Tafel musss funktionieren, damit die Versorgung der 20 000 Gäste jede Woche funktioniert. Sechs Tage die Woche sind die 21 Lkw unterwegs, um Lebensmittel abzuholen und zu verteilen. Und dafür sorgen vier festangestellte Fahrer und ein Pool von bis zu 100 Ehrenamtlichen – vom Piloten bis zum ehemaligen Brummifahrer, vom Bufdi bis zum ehemaligen Tafelgast. Bis zu 60 Helfer sind täglich für den Fuhrpark im Einsatz, insgesamt fährt die Flotte der Münchner Tafel über 400 000 Kilometer pro Jahr.

An 28 Ausgabestellen der Münchner Tafel sind rund 1000 Ehrenamtliche im Einsatz, damit Münchner in Not zuverlässig versorgt werden können. © Marcus Schlaf

Die Ausgabestellen

Ginge es nur nach dem Bedarf, könnte die Münchner Tafel noch unzählige Ausgabestellen über die ganze Stadt verteilt eröffnen. Aktuell sind es 28, an denen rund 1000 Ehrenamtliche dafür bei jedem Wetter da sind, damit Münchner in Not zuverlässig versorgt werden können. Vor allem in Pasing und in der Blumenau gäbe es akuten Bedarf. Doch so einfach ist es nicht, neue Ausgabestellen zu installieren. „Einen passenden Platz zu finden, ist komplizierter als man denkt“, erklärt Hannelore Kiethe. Es braucht eine ausreichend große Fläche, damit die Zelte und Tische aufgebaut werden können, Möglichkeiten, die Ausstattung zu lagern und auch Platz, damit sich die Tafelgäste anstellen können. Dazu kommt: Anwohner finden die Arbeit der Münchner Tafel zwar sehr wichtig und gut, aber so ganz in ihrer Nähe möchten manche Nachbarn dann doch keine Ausgabestelle haben. In vielen Fällen ist die Münchner Tafel rund um Münchner Kirchen zu finden. „Und dafür sind wir sehr dankbar“, sagt die Tafel-Chefin.