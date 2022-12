Die Tafel deckt unseren Tisch

Von: Stephanie Ebner

Das Ehepaar Yuri und Maya Ginzunterman stammt aus der Ukraine und ist auf die Versorgung durch die Münchner Tafel angewiesen. © Oliver Bodmer

Zu Weihnachten stehen in der Ukraine deftige Fleischgerichte auf dem Speiseplan. Auch bei Maya und Yuri Ginzunterman, die seit über 20 Jahren in München leben. Das Ehepaar freut sich, an dieser Tradition – dank der Münchner Tafel – festhalten zu können.

Ein Besuch bei Menschen, die auf die Tafel angewiesen sind, aber selbst so viel zu geben haben.

In einem Alter, in dem sich die Menschen normalerweise zur Ruhe setzen, in Rente gehen und das Leben zu genießen beginnen, hat Yuri Ginzunterman seine Habseligkeiten zusammengepackt und ist mit der Familie nach Deutschland gekommen. „Ich sah keinen anderen Ausweg für mich und meine Familie.“ Sie kamen mit fast leeren Händen in Deutschland an. „Wir durften nur wenig mitnehmen.“ Nur was sie tragen konnten. Wichtige Dokumente musste der Ukrainer zurücklassen – „sie wären uns an der Grenze abgenommen worden“.

Über 20 Jahre ist die Ausreise jetzt her. „Ich habe sie keinen Tag bereut.“ Yuri sitzt mit seiner Frau Maya auf dem Sofa. „Wir hatten keine Alternative“, sagt er. Die Töchter, beide Buchhalterinnen, wurden damals genötigt, Bilanzen zu fälschen. „Da haben wir beschlossen dass wir in der Ukraine keine Zukunft haben.“

„Der Anfang in München war schwer“, sagt Yuri rückblickend. „Wir reisten nach Deutschland, weil meine Urgroßmutter ursprünglich von hier stammt.“



Sein erster Weg führte Yuri, einst ein leitender Ingenieur, zum Arbeitsamt. Doch dort bekam er den Rat: „Lassen sie die Jungen arbeiten. Sie sind zu alt.“ Damit musste sich der Techniker, der ein Leben lang für sich und seine Familie gesorgt hat, abfinden. Zumindest die Sprache lernte er aber. Denn „nur wer die Sprache kann, gehört dazu.“

Ohne Hilfe hätte es das Ehepaar nicht geschafft, in der neuen Heimat Fuß zu fassen. „Es war ein Segen, dass wir bei der Münchner Tafel Lebensmittel holen durften.“ Immer wieder betont der 87-Jährige: „Ich bin so dankbar, dort Gast sein zu dürfen.“ Dass ihm gerade die Worte fehlen, liegt nicht an seinen fehlenden Sprachkenntnissen. Er und seine Frau sind gerührt von all der Hilfe, die sie bekommen. „Ich weiß nicht, was wir ohne die Münchner Tafel machen würden.“ Denn Rente aus der Ukraine bekommen sie nicht – trotz der über 40 Jahre, die der Ingenieur und die Bibliothekarin gearbeitet haben.

Redakteurin Stephanie Ebner hat Yuri und Maya Ginzunterman besucht. Das Ehepaar stammt aus der Ukraine und ist auf die Versorgung durch die Münchner Tafel angewiesen. Für uns haben sie ein typisches Weihnachtsessen gekocht. © Oliver Bodmer

Einmal in der Woche ist Yuri berechtigt, bei der Tafel Lebensmittel zu holen. „Jedes Jahr werden wir mehr Menschen, die darauf angewiesen sind.“ Auch eine andere Tatsache hat der 87-Jährige beobachtet: „Früher kamen die meisten Hilfsbedürftigen aus fremden Ländern, jetzt sind es immer mehr Deutsche, die zur Tafel kommen. Vor allem Rentner.“



Die Mittel der Tafel sind begrenzt. Das bekommt auch das Ehepaar zu spüren: „Ich kann nicht sagen, dass wir Hunger leiden, doch früher waren die Zuteilungen größer.“ Es wird von Jahr zu Jahr weniger. Geld, um essen zu kaufen, haben die beiden Rentner kaum. Die meiste finanzielle Zuwendung gehe für die Medizin drauf, sagt der 87-Jährige.



Dem gebürtigen Ukrainer war es immer wichtig, dass er sich nicht nur von der Tafel versorgen lässt, sondern auch selbst aktiv mit anpackt: 20 Jahre half er da, wo es nötig war. Er war Dolmetscher und Aufsicht. Seinen Einsatz hat er erst mit Ausbruch der Pandemie beendet.



Gastfreundschaft heißt für den Wahl-Münchner auch, Besuchern etwas mit auf den Weg zu gebeben. So auch diesmal in Form eines Glases aus eingemachtem Gemüse. Es wäre unhöflich, dies abzulehnen, das macht Yuri zum Abschied unmissverständlich klar: „Wir haben so viel bekommen, wir wollen auch etwas zurückgeben.“



Dann sagt er einfach nur noch einmal Danke. Danke, dass er hier mit seiner Familie ein neues Leben beginnen durfte. (Stephanie Ebner)

Eintopf und Auflauf mit Zutaten von der Münchner Tafel

Die Ukrainer essen viel Fleisch, vor allem Schweinefleisch, aber auch Rind und Lamm. Reichhaltige Suppen und Eintöpfe sind ein Muss. Besonders zu Festtagen. Neben Fleisch spielen Gemüse eine wichtige Rolle in der ukrainischen Küche. Kartoffeln, Fleisch, Früchte, Pilze, Beeren oder Kräuter sind in vielen Rezepten zu finden.



Hlechyk – Eintopf im Tontopf gegart. © Oliver Bodmer

Hlechyk – Eintopf im Tontopf gegart

(für 4 Personen)

600 g Fleisch

450 g Kartoffeln



200 g Pilze



150 g Karotten



1 große Zwiebel



2 Knoblauchzehen



400 ml Brühe



Salz und Pfeffer



eventuell Koriander (nach Geschmack)

Zubereitung:

1. Fleisch, Kartoffeln, Karotten und Pilze in Würfel schneiden.

2. Alle Zutaten nacheinander in der Pfanne mit Pflanzenöl anbraten. Die Zutaten anschließend in die Töpfchen schichten und würzen. Das heißt, es werden alle Zutaten zusammen in dem Topf gegart. Zutaten, die länger brauchen wie z.B. Fleisch, kommen dabei nach unten und Kartoffeln und Gemüse werden darüber geschichtet.

3. Mit Brühe aufgießen und mit dem Deckel verschließen, im Backofen bei 190 Grad fertiggaren.

4. Wer will, bestreut das Gericht zum Schluss mit Korianderblättern.

Tipps:

- Die Töpfchen aus Ton muss man mindestens 30 Minuten vor Verwendung gut wässern.

- Wer keinen ukrainischen Tontopf hat, kann stattdessen einen Römertopf (im Backofen) oder unglasierte Tajine mit tiefem Unterteil benutzen.

- Den Abschluss bildet oft eine Schicht Tomaten, was für eine leckere tomatige Soße sorgt.

- Das Rezept kann man beliebig variieren, je nach Jahreszeit und abhängig davon, was man bekommt.

Der Gemüseauflauf. © Oliver Bodmer

Gemüseauflauf

½ Blumenkohl



½ Brokkoli



1 Zwiebel



1 Paprika



1 Tomate



3 Eier



3 EL Mehl



100 g Milch



3 EL Sonnenblumenöl



Salz und Pfeffer



etwas Reibekäse zum Bestreuen



Zubereitung:

1. Gemüse waschen und zerkleinern. Vom Brokkoli und dem Blumenkohl Röschen abbrechen. Den Rest in Würfel schneiden.

2. Eier, Mehl, Milch und Öl zusammen verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen.

3. Eine Auflaufform mit etwas Öl einfetten. Das Gemüse und die Flüssigkeit miteinander vermengen und alles zusammen in die Auflaufform geben. Mit dem Käse vermischen.

4. Den Gemüseauflauf bei 180 Grad circa 45 Minuten stocken lassen.

Wichtig: Der Gemüseauflauf lässt sich beliebig variieren. Je nachdem, was gerade erhältlich ist.

tz-Redakteurin Dorit Caspary. © fkn

