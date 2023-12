tz-Spendenaktion für die Münchner Tafel: Armut ist keine Schande

Von: Dorit Caspary

Rebecca K. an der Ausgabestelle der Münchner Tafel an der Großmarkthalle. © Marcus Schlaf

Wochenlang haderte Rebecca K. mit sich. „Soll ich wirklich zur Münchner Tafel - oder schaffe ich es doch irgendwie ohne Hilfe?“ Dann war der Geldbeutel bis auf ein paar Münzen leer - und der Kühlschrank auch.

Miteinander für Münchner Miteinander für Münchner. Das ist das Ziel unserer diesjährigen Spendenaktion. Gemeinsam mit der Münchner Tafel möchten wir Menschen in Not hier vor Ort, in unserer Stadt, unterstützen. Laut aktuellem Armutsbericht sind mehr als eine Viertelmillion Münchner arm. 107 000 erhalten staatliche Hilfe und 20 000 davon kommen Woche für Woche zur Münchner Tafel, um ein wenig besser über die Runden zu kommen. Damit all diese Münchner weiterhin versorgt werden können, möchten wir miteinander helfen. Deshalb steht die kommende Woche ganz im Zeichen der Hilfe für die Ärmsten unter uns. Wir zeigen, wie die Münchner Tafel arbeitet, was hier seit 29 Jahren Miteinander bedeutet, dass Armut jeden treffen kann und warum Ihre Spenden, liebe Leser so dringend gebraucht werden.

Mit 78 Euro kann die Münchner Tafel einen Gast ein Jahr lang mit Lebensmitteln versorgen.

IBAN: DE37 7002 0270 6850 1933 10

BIC: HYVEDEMMXXX Sie möchten direkt online spenden? Auf der Website www.muenchner-tafel.de gibt es einen direkten Link auf das Konto der Münchner Tafel.

Die ehemalige Erzieherin nahm allen Mut zusammen und rief an. „Das erste Mal dann zur Großmarkthalle zu gehen, war noch mal eine ganz andere Überwindung“, erzählt die 47-Jährige. „Ich dachte, wenn ich da hin muss, dann bin ich wirklich ganz unten angekommen.“ Die Münchnerin hatte Angst, sich in eine Schlange zu stellen, dazu zu stehen und zeigen zu müssen: „Ja, ich bin arm“.

Elf Jahre ist das jetzt her. Rebecca K. arbeitete leidenschaftlich gern im Kindergarten. Bis zu dem Tag, an dem sie einen Gehörsturz erlitt. Weitere folgten. „Mein Gehör hat sich davon nie richtig erholt. Plötzlich habe ich Geräusche als schmerzhaft empfunden, die vorher angenehm waren oder die ich gar nicht wahrgenommen habe“, erzählt die 47-Jährige. Da war klar: Im Kindergarten wird sie nicht mehr arbeiten können. Als Angestellte der Stadt München sollte sie ins Schulreferat wechseln. „Nur ein paar Tage bevor ich die neue Stelle antreten hätte sollen, bin ich gestürzt und habe mir die Hand gebrochen.“ Eigentlich keine komplizierte Geschichte. Aber: Rebecca gehört zu den wenigen Fällen, bei denen sich eine chronische Schmerzerkrankung entwickelt. Und die hat sie bis heute. Ohne Schutz für ihre Hand kann sie nichts anfassen. Jede Berührung schmerzt, jeder Handgriff ist eine Tortur. Die Münchnerin wollte trotzdem nicht einfach aufgeben. „Ich war nicht mal 40 Jahre alt, da wird man nicht Rentnerin oder so was“, sagt sie. Letztendlich ist ihr nichts anderes übrig geblieben.

Rebecca K. freut sich über frische Lebensmittel - hier beispielsweise Bananen. © Marcus Schlaf

Irgendwann waren ihre Ersparnisse weg, Rebecca noch in der Reha - und dann? „Mir haben immer alle gesagt: Wir finden eine Lösung. Aber am Ende bin ich einfach durch alle Raster gefallen und habe dann eine befristete Rente bekommen.“ Die lag bei rund 1000 Euro. Zu wenig, um in München durchzukommen. „Ich habe noch Glück, ich wohne in einer städtischen Wohnung, in der ich als Rentnerin bleiben darf. Meine Miete liegt bei 500 Euro ohne Nebenkosten. Und ich bin schon immer ein sparsamer Mensch gewesen.“ Eine Zeit lang hat sich Rebecca K. mit einem Minijob etwas dazuverdient. Sie hat Dienste in einem Wohnheim für ehemalige Strafgefangene übernommen. In dieser Zeit ist sie auch nicht mehr zur Tafel gegangen. Die Stelle wurde irgendwann aber nicht mehr besetzt. Seitdem ist Rebecca K. jeden Freitag bei der Ausgabestelle an der Großmarkthalle.

„Ich würde gerne arbeiten und etwas dazuverdienen, aber mit der Hand gibt es kaum Jobs, die ich machen kann. Vor allem geht es auch nicht jeden Tag oder lange am Stück.“ Also schnallt Rebecca ihren Gürtel noch enger. Ihre Erwerbsminderungsrente wird nicht mehr werden. „Sie liegt aber mit allen Sozialleistungen knapp 15 Euro über der Grenze für das Bürgergeld. Und so bekomme ich zum Beispiel kein Sozialticket, sondern zahle die Fahrkarte selbst.“

Heute ist Rebecca dankbar, Tafel-Gast zu sein. „Was für ein Glück habe ich, jede Woche so wunderbare Menschen zu treffen, die nur da sind, um mir und anderen zu helfen.“ Für die 47-Jährige ist es etwas Besonderes, zur Tafel gehen zu dürfen. Keine Selbstverständlichkeit. Ganz im Gegenteil. Durch die Lebensmittel, die sie nicht kaufen musss, spart sie sich rund 200 Euro im Monat. „Das Obst und Gemüse ist klasse. Man weiß zwar nie, was man genau bekommt, aber man lernt schnell, dass man flexibel essen und kochen kann. Auch ein Vorteil.“

Rebeccas Optimismus und Stärke haben nicht alle in der Schlange an den Ausgabestellen. „Ich kenne viele, die ihren Freunden oder Nachbarn erzählen, sie würden zum Markt gehen statt zur Tafel, damit es nicht auffällt, woher sie die Lebensmittel haben.“ Sie kann es verstehen, aber sie sagt auch: „Was für ein schönes Gefühl ist es, zu wissen, dass die Münchner Tafel nur da ist, um etwas Gutes zu tun. Bitte, liebe tz-Leser, unterstützen Sie diese Arbeit mit Ihrer Spende. Im Namen aller Tafel-Gäste dafür ein großes Danke!“ (Dorit Caspary)

Tafel-Chefin Hannelore Kiethe und der Amazon-Manager Rocco Bräuniger: Durch die Spende von Amazon konnte ein großer Berg Orangen für die Tafel-Gäste gekauft werden. © Marcus Schlaf

Ein Berg Menschlichkeit - und Vitamine

Ein Riesen-Berg Vitamine - und eine ebenso große Portion Menschlichkeit. Die Orangen, die Sie auf dem Foto hinter Tafel-Chefin Hannelore Kiethe -sehen, konnte die Hilfsorganisation dank einer Spende von Amazon kaufen. Insgesamt 60 000 -Euro gab der Handels-Riese (links im Bild: Amazon-Manager Rocco Bräuniger) - Geld, mit dem die -Tafel Zitrusfrüchte für ihre Gäste zahlen kann. -Amazon hilft aber auch noch auf andere Weise. Im Rahmen eines Pilotprojekts können Organisationen Sachspenden bestellen. Und zwar genau das, was am nötigsten gebraucht wird oder Bedürftigen am meisten Freude macht. Die Auswahl reicht dabei von -Drogerieprodukten über Lebensmittel bis hin zu Elektronik. Außerdem packen viele Amazon-Mitarbeiter tatkräftig an: Rund 300 von ihnen halfen am 30. November und 1. Dezember beim Verpacken von 4000 Geschenken für bedürftige Kinder.