Gute Taten machen Schule: Wo Kinder und Jugendliche bei der Tafel kräftig mit anpacken

Von: Dorit Caspary

Tafel-Vorstand Axel Schweiger bekommt Hilfe von engagierten Weihnachtsengeln des Madlvereins. © Klaus Haag

Egal ob Kindergarten, Grundschule oder Uni die Münchner Tafel ist inzwischen selbst Lehrstoff oder regelmäßig Gegenstand wissenschaftlicher Arbeiten und Sozialprojekte.

Die Kleinen geben bei Spendenläufen alles und erfahren dann bei der Übergabe ihres Schecks, warum die Arbeit der Lebensmittelretter für so viele Münchner so wichtig ist. Andere machen bei der Weihnachtspäckchenaktion mit und bereiten Tafelkindern eine Freude. Ältere Schüler kommen über Sozialpraktika zur Münchner Tafel, Vereine wie die Münchner Madl packen mit an und Studierende schreiben Projektarbeiten. Ein paar Beispiele:

Schüler schnüren Päckchen

Seit fünf Jahren sorgt die Grandlschule in Obermenzing dafür, dass bedürftige kleine Münchner ein Adventspäckchen bekommen. Und zwar die Kinder der Tafelgäste, die jede Woche zu einer der 28 Ausgabestellen im Stadtgebiet kommen. Die 530 Grundschüler sind nicht nur jedes Jahr eifrig beim Päckchenschnüren dabei, sie wissen auch genau Bescheid, warum die Arbeit der Münchner Tafel so wichtig ist. Dazu gibt es jedes Jahr zum einen einen Elternbrief, zum anderen erzählen die Helfer der Tafel in der Schule, was sie da genau machen, wenn sie die Päckchen abholen. „Das Projekt ist eine Herzensangelegenheit unserer ganzen Grandlschulfamilie, da sind Kinder, Lehrer und Eltern engagiert dabei“, erklärt Judith Seidenspinner. Das Ergebnis ist beeindruckend: 460 Päckchen sind jetzt an die Münchner Tafel übergeben worden. Judith Seidenspinner: „Da ist eines liebevoller als das andere gemacht. Es so schön zu sehen, wie viel Mühe sich alle geben, um Kindern in München, denen es nicht so gut geht, eine Freude zu machen.“

Die Kinder der Tafel-Gäste freuen sich über ein Weihnachtspaket. © Klaus Haag

Facharbeit fürs Abitur

Die Ellis-Kaut-Fachoberschule für Sozialwesen hat erst heuer eine empirische Untersuchung über die Bindung zwischen Tafelgästen und Helfern präsentiert. Befragt wurden 42 Gäste - völlig anonym und willkürlich. Die Auswertung zeigt, dass die allermeisten Gäste absolut regelmäßig kommen, und dass der Austausch mit anderen sehr wichtig ist. Die befragten Tafelgäste sagen auch einhellig, wie sehr ihnen die Tafel im Alltag hilft. Im Schnitt sind die Schüler für soziale Arbeit oder einem kaufmännischen Zweig rund zehn Wochen bei der Münchner Tafel. Dabei lernen sie die verschiedenen Abteilungen und das System der Lebensmittelretter kennen.

Studium mit Zeit fürs Ehrenamt

An den Münchner Universitäten sind knapp 20 000 ausländische Studierende eingeschrieben. Fast genauso viele Bedürftige werden jede Woche von der Tafel versorgt. Laut Statistik der Stadt München gehören die Attraktivität der Stadt - und das gute Image der Hochschulen zu den Hauptgründen für ein Studium an der Isar. Auch innerhalb Deutschlands steht die Stadt der Reichen und Schönen ganz hoch im Kurs. Die Studis, die beim Deutschlandstipendium bei der TU München dabei sind, kennen auch die andere Seite der Metropole. Sie engagieren sich ehrenamtlich. Auch bei der Münchner Tafel.

Sebastian Doctor und Anna Heider gehören zu den Stipendiaten, die bei der Münchner Tafel helfen. © Annabell Höckmeier

Mit dem sozialen Engagement sehen die Studierenden hautnah, dass in München nicht nur die Bars, Clubs und der Englische Garten auf junge Leute warten.

Anna Heider war fünf Jahre bei den Stipendiaten dabei (darunter auch Deutsche, die sich für die Unterstützung bewerben können), jetzt ist die angehende Biochemikerin fast fertig mit dem Studium. Bei der Münchner Tafel ist sie aber weiter aktiv.

Anna Heider im Einsatz bei der Münchner Tafel. © Annabell Höckmeier

Die Idee des Stipendiums ist, dass die Studierenden durch die finanzielle Unterstützung Zeit für ein Ehrenamt haben. Die Mitglieder der Hochschulgruppe „Talente Spenden“ suchen sich Angebote, die ihnen liegen. Und eines davon ist die Münchner Tafel.

Anna Heider hat in den letzten Jahren das Projekt immer wieder beim Einführungskurs für die neuen Talente vorgestellt. Sie selbst ist seit Juli 2019 immer samstags bei der Münchner Tafel an der Ausgabestelle auf dem Großmarktgelände dabei.

Anna Heider war zu Beginn ihrer Zeit als Tafel-Helferin überrascht, wie dankbar die Gäste für die Unterstützung sind. „Vor allem, wenn sie merken, dass man sie persönlich wahrnimmt, dass man beispielsweise Vorlieben berücksichtigt.“

Schockiert dagegen war sie von der Menge an Lebensmitteln, die verteilt werden. „All diese Waren wären in der Mülltonne gelandet. Das kann man sich kaum vorstellen. Und auf der anderen Seite trifft man auf Menschen, die nicht arm aussehen möchten, aber einfach arm sind. Wer bei der Tafel dabei ist, merkt schnell, dass es in München definitiv Armut gibt. Redet man mit den Gästen, stellt sich zum Beispiel heraus, dass sie neue Schuhe bräuchten, aber keine 29 Euro dafür haben.“

Nach jedem Tag, den die Studentin an der Ausgabe verbracht hat, weiß sie, dass es ein wertvoller Tag war. das versucht sie den Kommilitonen weiterzugeben.

Outfits für die Helfer

Seit ihrer Gründung unterstützt die Unterföhringer Textilfirma Holfelder die Münchner Tafel. „Mit all den Jacken, Hoodies, Westen und T-Shirts können wir Mitarbeiter und Helfer zu Botschaftern für uns machen“, erklärt Tafel-Vorstandsvorsitzende Hannelore Kiethe. Jetzt haben Chef Günter Elsner-Probst (2.v.l.), Vater Herbert Elsner und Inhaber Peter Holfelder (r.) wieder eine Großladung in der Zentrale der Münchner Tafel vorbeigebracht. „Das ist ein absolutes Herzensprojekt von uns, die Idee und die konsequente Umsetzung in der Münchner Tafel haben uns von Anfang an überzeugt“, so Elsner-Probst.