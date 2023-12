Sie machen die Tafel fit für die Zukunft

Von: Dorit Caspary

Drucken Teilen

Immer neue Ideen: die IT-Mitarbeiter der Münchner Tafel. © Marcus Schlaf

Auf dem ersten Arbeitsmarkt hatten die Mitarbeiter aus der IT-Abteilung keine Chance. Hier aber sind sie nahezu unersetzlich. Und haben die Münchner Tafel innerhalb von sechs Jahren so digitalisiert, dass die Tafelgäste jetzt per App beispielsweise einchecken, Belege hochladen und sich entschuldigen können.

Miteinander für Münchner Miteinander für Münchner. Das ist das Ziel unserer diesjährigen Spendenaktion. Gemeinsam mit der Münchner Tafel möchten wir Menschen in Not hier vor Ort, in unserer Stadt, unterstützen. Laut aktuellem Armutsbericht sind mehr als eine Viertelmillion Münchner arm. 107 000 erhalten staatliche Hilfe und 20 000 davon kommen Woche für Woche zur Münchner Tafel, um ein wenig besser über die Runden zu kommen. Damit all diese Münchner weiterhin versorgt werden können, möchten wir miteinander helfen. Deshalb steht die kommende Woche ganz im Zeichen der Hilfe für die Ärmsten unter uns. Wir zeigen, wie die Münchner Tafel arbeitet, was hier seit 29 Jahren Miteinander bedeutet, dass Armut jeden treffen kann und warum Ihre Spenden, liebe Leser so dringend gebraucht werden.

So können Sie spenden Mit Ihrer Spende - und sei sie auch noch so klein – unterstützen Sie die tz-Hilfsaktion „Miteinander für Münchner“ zugunsten der Münchner Tafel. Der Erlös geht ausschließlich an Menschen, die in unserer Stadt trotz aller eigenen Anstrengungen auf Hilfe angewiesen sind. Gemeinsam mit unseren Partnern und Ihnen, liebe Leser, möchten wir heuer direkt vor unserer Haustür helfen. Mit 78 Euro kann die Münchner Tafel einen Gast ein Jahr lang mit Lebensmitteln versorgen. „Wir sind für jeden einzelnen Euro dankbar“, so Hannelore Kiethe Chefin der Münchner Tafel. Sie möchten per Überweisung spenden? Dann finden Sie in Ihrer tz am 14. Dezember einen Überweisungsträger für die Hilfsaktion „Miteinander für Münchner“. Falls Sie einen eigenen Überweisungsträger nutzen, geben Sie bitte als Empfänger Münchner Tafel an und als Stichwort unbedingt „Miteinander für Münchner“ an. Bei Spenden bis 100 Euro gilt der Einzahlungsbeleg als Quittung fürs Finanzamt. Bei größeren Beträgen bekommen Sie direkt von der Münchner Tafel eine Spendenquittung zugesandt. Bitte geben Sie im Feld Verwendungszeck unbedingt Ihren Namen und Ihre Adresse an, damit die Spendenbescheinigung an Sie verschickt werden kann. Das Spendenkonto: Münchner Tafel e.V.

IBAN: DE37 7002 0270 6850 1933 10

BIC: HYVEDEMMXXX Sie möchten direkt online spenden? Auf der Website www.muenchner-tafel.de gibt es einen direkten Link auf das Konto der Münchner Tafel.

Eine echte Erfolgstruppe, die sieben Kollegen aus der IT. Axel Schweiger, Personalchef der Münchner Tafel, ist stolz, was sein Team da geschafft hat. „Das hat Vorteile für alle und vor allem können wir so die durchschnittliche Wartezeit senken, bis jemand einen Ausweis bekommt, mit dem er offiziell Tafelgast wird.“ Rund 22 Tage dauert es im Schnitt, bis ein Interessent einen Platz bekommt. In der Blumenau oder in Pasing auch mal bis zu drei Monate. „Der Bedarf dort ist einfach sehr groß“, so Schweiger.

Brigitte Neugebauer checkt die Tafelgäste mit der App ein, erst dann können sie sich anstellen. © Klaus Haag

Jede der Ausgabestellen ist von der IT mit einer eigenen Tasche ausgestattet, die beinhaltet unter anderem ein Tablet und ein Smartphone, mit der die Helfer vor Ort zum Beispiel checken können, für wie viele Personen jemand Lebensmittel bekommt, ob alle Belege vorhanden sind oder Nachweise für die Bedürftigkeit fehlen. Schweiger: „So kann man die Gäste dann erinnern und nachhaken, alles ist digital hinterlegt, es geht nichts verloren.“ Die Tafelgäste können sich über die App auch entschuldigen, wenn sie mal nicht kommen können. Denn wer mehr als zweimal unentschuldigt nicht zur Ausgabe kommt, wird entweder verwarnt oder sogar gesperrt. Auch das sehen die Helfer mit der App. So kann sich keiner, der nicht wirklich berechtigt ist, in das System der Münchner Tafel einschleichen. Bekommt ein Gast einen neuen Ausweis, ist auch das in der App hinterlegt und an der Ausgabe weiß das Team Bescheid.

Lesen Sie auch: Wir helfen Münchnern in Not

Neben der Gäste-App ist die IT-Truppe dran, Lösungen für die Warenwirtschaft zu entwickeln. „Wenn unsere Disponenten online sehen können, wo sich beispielsweise ein Fahrer mit seinem Lkw aufhält, kann man dann viel schneller reagieren und ihn auf einer Tour zu spontanen Abholpunkten schicken. Wir sehen, wie viele Waren wo eingesammelt werden und können sie noch gleichmäßiger auf alle Ausgabestellen verteilen“, erklärt der Personalchef.

Auch Sonderaktionen kann die Münchner Tafel dank der Digitalisierung besser steuern. Über die Datenerfassung weiß das Team, wenn ein Spender zum Beispiel Schulranzen für Erstklässler zur Verfügung stellen möchte, wie viele wirklich gebraucht werden. Nächster Schritt soll ein neues Online-Portal sein für Ehrenamtliche und Menschen in Not, die sich direkt online registrieren können.

Das alles macht die IT mit Hilfe der Tools der Firma Salesforce. „Da sind wir sehr dankbar, dass wir die sonst sehr teuren Lizenzen gespendet bekommen“, so Schweiger.

Auf der App sehen die Helfer, wer zum Beispiel eine Notversorgung erhält. © Klaus Haag

Das Team in der IT besteht aus echten Spezialisten. Darunter ein Betriebswirt, ein App-Entwickler, Software-Ingenieure, die als Bufdi (Bundesfreiwilligendienst) die Abteilung unterstützen, Datenbank-Experten und zwei Auszubildende. Projektleiter und Statistiker Klaus P.: „Wir sind einfach ein super Team. Hat jemand eine gute Idee, sind alle offen und versuchen sie weiterzuentwickeln. So entstehen oft tolle Lösungen. Das geht aber auch nur, weil wir uns alle so gut verstehen und auch Rücksicht auf die einzelnen Persönlichkeiten nehmen.“

Der 59-Jährige ist seit viereinhalb Jahren bei der Tafel und freut sich jeden Tag auf seine Arbeit. „Das tun hier aber alle. Und das merkt man, dass wir das gerne machen, was wir tun.“ Dorit CasparyÜber die App können wir fast alle Gäste direkt erreichenIT-Leiter Klaus P.Mit Ihrer Spende - und sei sie auch noch so klein - unterstützen Sie die tz-Hilfsaktion „Miteinander für Münchner“ zugunsten der Münchner Tafel. Der Erlös geht ausschließlich an Menschen, die in unserer Stadt trotz aller eigenen Anstrengungen auf Hilfe angewiesen sind. Gemeinsam mit unseren Partnern und Ihnen, liebe Leser, möchten wir heuer direkt vor unserer Haustür helfen. Mit 78 Euro kann die Münchner Tafel einen Gast ein Jahr lang mit Lebensmitteln versorgen. „Wir sind für jeden einzelnen Euro dankbar“, so Hannelore Kiethe, Chefin der Münchner Tafel.

Die komplette Flotte der Münchner Tafel konnte am Samstag nicht ausrücken. © privat

Ausfall wegen Schneechaos: Keine Lebensmittel für Bedürftige

Das erste Mal in 29 Jahren blieb die Ausgabestelle wegen schlechten Wetters geschlossen. Das Schneechaos hat bei der Münchner Tafel für eine traurige Premiere gesorgt: Seit 29 Jahren wurden zum ersten Mal wegen schlechten Wetters keine Lebensmittel verteilt. Betroffen waren 900 Gäste und 100 Menschen, die von der Tafel eine Notversorgung erhalten hätten. Über die Gäste-App und die hinterlegten Daten konnten die Helfer fast alle Gäste erreichen. Zudem wurde auf der Website in sechs Sprachen über den Notfall informiert. „Nicht alle Gäste haben eine E-Mail hinterlegt, zum Beispiel Obdachlose können wir daher schwer erreichen“, erklärt Axel Schweiger, Personalvorstand der Münchner Tafel. Deshalb kamen trotz Absage einige Tafelgäste, die die U-Bahn nutzen konnten, umsonst. „Viele haben selbst per App abgesagt, da sie gar nicht angekommen wären ohne öffentliche Verkehrsmittel.“ Grund für den Totalausfall der Ausgabe am Samstag: Das Gelände auf dem Großmarkt war so massiv verschneit, dass die Flotte des Fuhrparks nicht starten konnte, um Lebensmittel und Brot von den Lieferanten abzuholen. „Wir hätten dennoch eine Notversorgung aus dem Lager zusammenbekommen, aber wir hätten sie nicht verteilen können. Denn selbst die Fahrt vom Lager zum Ausgabepunkt war nicht möglich.“ Ab wann die Münchner Tafel wieder in den Normalbetrieb geht, stellt sich am heutigen Montag heraus. Je nach Last des Schnees auf dem Vordach der Ausgabestelle Großmarkthalle kann dieser Bereich bei zu viel Gewicht nicht benutzt werden.

Axel Schweiger. © Klaus Haag

Für Menschen in akuter Not gibt es bei der Münchner Tafel eine Telefonhotline: Zu den üblichen Bürozeiten können Sie sich unter 089/244 13 63 80 melden. „Wir werden auch für die Gäste, die ohne die Lebensmittel von der Samstagsausgabe auskommen müssen, eine Lösung finden“, verspricht Axel Schweiger.