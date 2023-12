Begeistert vom Team

Der Orden für die Tafel-Helden

Von: Dorit Caspary

Der Orden für die Tafel-Helden: Tafel-Chefin Hannelore Kiethe (2. v. li) verleiht Danke-Schürzen an ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter. © Oliver Bodmer

Ehre, wem Ehre gebührt. Am 5. Dezember, dem offiziellen Ehrenamtstag, soll diese all den Freiwilligen, die sich in Deutschland sozial und unentgeltlich engagieren, zuteilwerden. 29 Millionen Menschen setzen sich deutschlandweit für das Gemeinwohl ein.

Miteinander für Münchner Miteinander für Münchner. Das ist das Ziel unserer diesjährigen Spendenaktion. Gemeinsam mit der Münchner Tafel möchten wir Menschen in Not hier vor Ort, in unserer Stadt, unterstützen. Laut aktuellem Armutsbericht sind mehr als eine Viertelmillion Münchner arm. 107 000 erhalten staatliche Hilfe und 20 000 davon kommen Woche für Woche zur Münchner Tafel, um ein wenig besser über die Runden zu kommen. Damit all diese Münchner weiterhin versorgt werden können, möchten wir miteinander helfen. Deshalb steht die kommende Woche ganz im Zeichen der Hilfe für die Ärmsten unter uns. Wir zeigen, wie die Münchner Tafel arbeitet, was hier seit 29 Jahren Miteinander bedeutet, dass Armut jeden treffen kann und warum Ihre Spenden, liebe Leser so dringend gebraucht werden.

So können Sie spenden Mit Ihrer Spende - und sei sie auch noch so klein – unterstützen Sie die tz-Hilfsaktion „Miteinander für Münchner“ zugunsten der Münchner Tafel. Der Erlös geht ausschließlich an Menschen, die in unserer Stadt trotz aller eigenen Anstrengungen auf Hilfe angewiesen sind. Gemeinsam mit unseren Partnern und Ihnen, liebe Leser, möchten wir heuer direkt vor unserer Haustür helfen. Mit 78 Euro kann die Münchner Tafel einen Gast ein Jahr lang mit Lebensmitteln versorgen. „Wir sind für jeden einzelnen Euro dankbar“, so Hannelore Kiethe Chefin der Münchner Tafel. Sie möchten per Überweisung spenden? Dann finden Sie in Ihrer tz am 14. Dezember einen Überweisungsträger für die Hilfsaktion „Miteinander für Münchner“. Falls Sie einen eigenen Überweisungsträger nutzen, geben Sie bitte als Empfänger Münchner Tafel an und als Stichwort unbedingt „Miteinander für Münchner“ an. Bei Spenden bis 100 Euro gilt der Einzahlungsbeleg als Quittung fürs Finanzamt. Bei größeren Beträgen bekommen Sie direkt von der Münchner Tafel eine Spendenquittung zugesandt. Bitte geben Sie im Feld Verwendungszeck unbedingt Ihren Namen und Ihre Adresse an, damit die Spendenbescheinigung an Sie verschickt werden kann. Das Spendenkonto: Münchner Tafel e.V.

IBAN: DE37 7002 0270 6850 1933 10

BIC: HYVEDEMMXXX Sie möchten direkt online spenden? Auf der Website www.muenchner-tafel.de gibt es einen direkten Link auf das Konto der Münchner Tafel.

Bei der Münchner Tafel sind es 1000 Helfer, die jede Woche bei jedem Wetter am Start sind, damit Münchner in Not mit Lebensmitteln versorgt werden können. „Ich kann immer nur Danke sagen, dabei haben alle unsere Helfer so viel mehr verdient“, erklärt Hannelore Kiethe, Vorstandsvorsitzende der Münchner Tafel. Deshalb ist sie heuer an jeder einzelnen Ausgabestelle unterwegs, um den festen Ehrenamtlichen eine besondere Schürze zu übergeben, den offiziellen Tafelorden. Die Schürze aus dem typisch blauen Stoff mit Blümchenmuster bekommt jeder bei seinem Einsatz für die Tafel. Zunächst aber nur als Leihgabe. Erst, wenn man dauerhaft bei der Tafel bleibt, gibt es auch eine eigene Schürze. Den Schriftzug Münchner Tafel und das Danke für den Orden sticken Menschen mit Handicap in einem rumänischen Kloster. Die Schürze wird von jedem Helfer mit Stolz getragen, die mit dem Tafelorden jetzt natürlich noch mehr. Warum sich die Helfer engagieren, erzählen Sie am Tag des Ehrenamtes stellvertretend für all die anderen engagierten Münchner.

Dr. Jöran Ziesler. © Bodmer

Begeistert vom Team

Dr. Jöran Ziesler (37), BMW-Ingenieur: „Wir sind hier ein großartiges Team mit durchschnittlich 16 Mitarbeiter. Mein Tafeltag in Haidhausen ist mein Homeoffice-Tag. Ich stehe morgens früher auf, erledige alle E-Mails und Themen und später setzte ich mich dann auch nochmal an den Schreibtisch. So sind die Tafel und mein Job gut miteinander zu vereinbaren. Viele Firmen schicken immer wieder Mitarbeiter für einen Social Day zu uns. Dieses Miteinander von Stammpersonal und den spontanen Helfern funktioniert bestens.“

Natalia Craciun. © Bodmer

So viel Freude

Natalia Craciun (44), Dolmetscherin: „Ich bin durch den Ukraine-Krieg bei der Tafel gelandet und habe als Dolmetscherin versucht zu helfen. Jetzt bin ich dauerhaft dabei. Die Schürze tragen wir alle voller Stolz. Es ist ein schönes Gefühl, zu dieser Gemeinschaft zu gehören.“ Anna Berger (29), Personaldienstleisterin: „Ein Kollege von mir ist schon länger bei der Münchner Tafel dabei, iregndwann hab ich ihn gefragt, ob er mich mal mitnimmt. Das war im Mai, seitdem bin ich dabei. Ich habe gerade Zeit, weil ich zwischen zwei Jobs bin. Aber die Münchner Tafel ist für mich eine langfristige Sache, denn die Arbeit der Tafel ist einfach wichtig und ich habe mitdem ganzen Team und den Gästen jedes Mal so viel Freude.“

Monika Leger. © Schlaf

Gute Tat für mich

Monika Leger (74), Rentnerin: Ich habe die Münchner Tafel auf der Messe für Freiwillige kennengelernt. Das war noch vor Corona. Während der Pandemie haben die älteren Ehrenamtlichen ja ausgesetzt, aber seitdem wir wieder alle am Start sind, gehört der Tafeltag zu den Highlights meiner Woche. Jeder von uns freut sich, den anderen zu sehen. Die Schicksale der Gäste gehen einem oft sehr nahe, das gehört aber auch dazu. Für mich ist der Tafeltag die gute Tat für mich.“

Helfer sind herzlich willkommen bei der Münchner Tafel. © Haag

So können Sie die Tafel unterstützen

Es gibt viele Möglichkeiten, sich bei der Münchner Tafel ehrenamtlich zu engagieren. Hier finden Sie einen Überblick, wo und mit wieviel Zeitaufwand Sie helfen können:

Als Bufdi: Der Bundesfreiwilligendienst dauert ein Jahr und ist eine gute Orientierungsmöglichkeit. Dafür gibt es ein Taschengeld von 200 Euro, Jahren für ein Jahr. Eingesetzt werden die Bufdis in verschiedenen Abteilungen. Personalchef Axel Schweiger: „Das ist sehr abwechslungsreich und man schnell herausfinden, wo man am besten hinpasst. Für einige unserer Bufdis ist auch die Chance für eine neue berufliche Entwicklung.

Der Zeitaufwand: 1 Jahr Vollzeit. Es ist aber inzwischen auch Teilzeit möglich.

Beim Social Day: Kann jeder mitmachen, an der Ausgabe oder im Lager oder beim Kauf-1-Mehr-Tag. Einen Social Day können Sie als Firma einplanen, als Freundesgruppe, als Verein oder einfach als Ihren persönlichen Tag für andere.

Zeitaufwand: einmalig mindestens einen halben bis einen ganzen Tag.

An der Ausgabestelle: Vom Aufbau übers Verteilen bis zum Abbau - „hier haben Ehrenamtliche die Möglichkeit, direkt zu sehen, wo Ihre Hilfe ankommt“, erklärt Tafel-Chefin Hannelore Kiethe. Normalerweise treffen sich die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer rund zwei Stunden vor Beginn der Lebensmittel-Ausgabe. Zunächst werden Tische und Pavillons wie auf einem richtigen kleinen Markt aufgebaut. Sobald die Transporter eintreffen, werden die Lebensmittel abgeladen und sortiert. Sobald alles steht, werden die Tafel-Gäste entsprechend ihren Nummern eingelassen und das große Verteilen beginnt.

Zeitaufwand: einmal die Woche ca. 11-17 Uhr.

Als Schülerpraktikant: Mal reinschnuppern und kennenlernen, wie die Münchner Tafel arbeitet, das können junge Leute als Schülerpraktikanten. Zeitaufwand: 1-2 Wochen.

Als Fahrer oder Beifahrer: Die Fahrer sind an sechs Tagen pro Woche im Einsatz, wobei alle selber bestimmen können, ob sie lieber nur einmal pro Monat oder öfter fahren wollen und können. Die Touren starten in der Regel um 7.30 Uhr an der Großmarkthalle und dauern bis ca. 17 Uhr (inklusive Pausen). Als Fahrer sollte man zuverlässig die gleiche Zeit zur Verfügung haben, damit man eine feste Tour übernehmen kann. Allerdings gibt es auch Springer. Als Qualifikationen werden natürlich ein Führerschein der Klasse B oder C1 benötigt, idealerweise Erfahrung mit dem Fahren von Sprintern und gute körperliche Verfassung - schließlich muss man an der Abholung auch mal mitanpacken.

Zeitaufwand: einmal wöchentlich, Start ab 6.30 Uhr.

Interesse? Evi Schaflitzl freut sich über Ihren Anruf unter 0173/ 4355875 oder eine E-Mail an schaflitzl@muenchner-tafel.de, Bufdis und Fahrer wenden sich an Axel Schweiger unter Telefon 089/244 136 3-14 oder per E-Mail an schweiger@muenchner-tafel.de, Schülerpratikanten schreiben an bewerbung@muenchner-tafel.de. Auf der Homepage gibt es auch einen Bewerbungsbogen.