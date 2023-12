Wir helfen Münchnern in Not

Von: Dorit Caspary

Drucken Teilen

Gemeinsam stark: Helfer und Gäste verbindet bei der Münchner Tafel mehr als die Versorgung mit Lebensmitteln. © Marcus Schlaf

Miteinander für Münchner. Das ist das Ziel unserer diesjährigen Spendenaktion. Gemeinsam mit der Münchner Tafel möchten wir Menschen in Not hier vor Ort, in unserer Stadt, unterstützen.

Laut aktuellem Armutsbericht sind mehr als eine Viertelmillion Münchner arm. 107 000 erhalten staatliche Hilfe und 20 000 davon kommen Woche für Woche zur Münchner Tafel, um ein wenig besser über die Runden zu kommen. Damit all diese Münchner weiterhin versorgt werden können, möchten wir miteinander helfen. Deshalb steht die kommende Woche ganz im Zeichen der Hilfe für die Ärmsten unter uns. Wir zeigen, wie die Münchner Tafel arbeitet, was hier seit 29 Jahren Miteinander bedeutet, dass Armut jeden treffen kann und warum Ihre Spenden, liebe Leser so dringend gebraucht werden.

So können Sie spenden Mit Ihrer Spende - und sei sie auch noch so klein – unterstützen Sie die tz-Hilfsaktion „Miteinander für Münchner“ zugunsten der Münchner Tafel. Der Erlös geht ausschließlich an Menschen, die in unserer Stadt trotz aller eigenen Anstrengungen auf Hilfe angewiesen sind. Gemeinsam mit unseren Partnern und Ihnen, liebe Leser, möchten wir heuer direkt vor unserer Haustür helfen. Mit 78 Euro kann die Münchner Tafel einen Gast ein Jahr lang mit Lebensmitteln versorgen. „Wir sind für jeden einzelnen Euro dankbar“, so Hannelore Kiethe Chefin der Münchner Tafel. Sie möchten per Überweisung spenden? Dann finden Sie in Ihrer tz am 14. Dezember einen Überweisungsträger für die Hilfsaktion „Miteinander für Münchner“. Falls Sie einen eigenen Überweisungsträger nutzen, geben Sie bitte als Empfänger Münchner Tafel an und als Stichwort unbedingt „Miteinander für Münchner“ an. Bei Spenden bis 100 Euro gilt der Einzahlungsbeleg als Quittung fürs Finanzamt. Bei größeren Beträgen bekommen Sie direkt von der Münchner Tafel eine Spendenquittung zugesandt. Bitte geben Sie im Feld Verwendungszeck unbedingt Ihren Namen und Ihre Adresse an, damit die Spendenbescheinigung an Sie verschickt werden kann. Das Spendenkonto: Münchner Tafel e.V.

IBAN: DE37 7002 0270 6850 1933 10

BIC: HYVEDEMMXXX Sie möchten direkt online spenden? Auf der Website www.muenchner-tafel.de gibt es einen direkten Link auf das Konto der Münchner Tafel.

Miteinander bedeutet bei der Münchner Tafel viel mehr als ein Miteinander von Mitarbeitern, Ehrenamtlichen Helfern, Sponsoren, Schirmherren und Partnern. Sondern auch ein Miteinander mit den Tafelgästen. Die meisten Helfer kennen den Namen jedes einzelnen Gastes, der an ihrer Ausgabestelle registriert ist. Und vielen Gäste geht es genauso, sie wissen, wer ihnen Kartoffeln gibt, wer frisches Obst und wer bei den Milchprodukten wartet. Für unser Aktionsplakat haben sich Helfer und Gäste getroffen. Für ein stellvertretendes Miteinander für die gesamte Münchner Tafel.

Einer der Tafelgäste ist Klaus-Dieter Look. Er komm seit mehr als zehn Jahren zur Tafel an der Großmarkthalle. Der 63-Jährige freut sich jede Woche auf den Freitag. Dabei ist es ihm egal, ob er als Erster oder Letzter an der Reihe ist. Die Münchner Tafel hat ein rotierendes System, damit jeder mal die große Auswahl hat oder aber auch mal ganz zum Schluss seine Einkaufstasche füllt. „Jeder Helfer versucht, dass wir Gäste mit Wertschätzung behandelt werden. Das hat man nicht so oft, wenn man arm ist“, sagt Klaus Look. Das zeigt sich unter anderem darin, dass ihm eine ehramtliche Helferin zwei Bananen zurücklegt. „Sie weiß, dass ich die so gerne mag und kein anderes Obst. Ich bin wirklich jedes Mal gerührt, wenn sie sagt, Klaus-Dieter, da sind Deine Bananen‘.“

Viele Tafelgäste nutzen das Anstehen für einen Plausch, auch für Klaus-Dieter Look ist der Austausch wichtig. © Marcus Schlaf

Klaus-Dieter Look hat viel erlebt. Vor allem während Zeit als Fernfahrer quer durch Europa. Über 20 Jahre hinterm Steuer zwischen Italien und Skandinavien. Dann wurde der gebürtige Ruhrpottler krank. COPD – eine Lungenkrankheit, die nicht heilbar ist. „Mit 50 musste ich in Frührente. Da dachte ich, kleine Fahrten gehen, da kann ich mich bei der Tafel nützlich machen und dort als Fahrer aushelfen“, so der 63-Jährige. Schon da lebte Klaus-Dieter Look von gerade mal 1000 Euro. Dass er selbst Tafelgast werden würde, hatte er nicht im Plan. „Ich bin jeden Tag dankbar, dass es so gekommen ist und ich die Möglichkeit habe, seit mehr als zehn Jahren inzwischen als Gast zur Tafel zu kommen.“

Direkter als bei der Tafel kann man nicht helfen

Der Sendlinger weiß, dass er ohne die Lebensmittel der Tafel noch viel strenger haushalten müsste. Dass das Stück Fleisch, das er sich nur ab und an mal kauft, sonst nicht drin wäre. Genauso wichtig wie die wöchentliche Ersparnis beim Einkaufen, ist für ihn das Miteinander an der Ausgabestelle. „Alle Helfer geben sich so viel Mühe mit den Gästen. Sie haben ein offenes Ohr, sie wissen, wann es mir mal nicht so gut geht.“ Der Tafeltag ist auch Kommunikationstag für Klaus-Dieter. Besonders freut er sich auf seinen Kumpel Peter, der die Ausgabenummer nach ihm hat. „Über die Jahre entwickeln sich Beziehungen, man kennt sich, man respektiert sich.“

Philip Below verteilt immer dienstags Brot an die Tafelgäste. © Marcus Schlaf

Monika Leger hilft seit mehr als vier Jahren immer montags ehrenamtlich bei der Ausgabestelle an der Großmarkthalle am Start. Auf der Messe für Freiwillige hat sie die Münchner Tafel kennengelernt. Und ist seitdem dabei. „Viele sagen, toll, was Du da für andere machts, aber eigentlich tue ich mir etwas Gutes. Ich freue mich jede Woche auf die Gemeinschaft und das Miteinander. Wir reden nicht über Krankheiten, wie das so oft in meinem Alter bei Kaffeekränzchen der Fall ist, sondern wir packen an und haben ein offenes Ohr für unsere Gäste“, erklärt die 74-Jährige. „Und das gibt mir so viel.“ Ihr Kollege Philip Below sieht das ähnlich. „Direkter kann man kaum helfen. Man gibt die Hilfe den Tafelgäste direkt in die Hand.“ Bevor er endgültig für die Tafel aktiv geworden ist, hat der 40-Jährige verschiedene andere Möglichkeiten des sozialen Engagements ausprobiert. Bei Nachbarschaftshilfen zum Beispiel. Letzendlich ist er aber dann bei der Münchner Tafel hängengeblieben. „Für mich persönlich passt hier alles.“

Tafelgästen fällt es oft schwer mit ihrem Namen und mit ihrem Foto als arm in der Zeitung gezeigt zu werden. Klaus-Dieter Look hat keine Minute gezögert. Er hat seinen Frieden mit seinem Leben gemacht. Er ist sogar ein bisschen stolz, Teil der Tafel-Familie zu sein. „Und jetzt hier Danke sagen zu können, an all die Ehrenamtlichen und auch die festangestellten Mitarbeiter der Münchner Tafel, das ist eine Chance, die hat man als Gast nicht so oft. Liebe tz-Leser, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie unendlich wertvoll die Arbeit all dieser Menschen, der Sponsoren und Unterstützer ist und dass sie ohne Ihre Spenden nicht möglich wäre. Deshalb: Bitte helfen Sie auch mit, Ihre Spende kommt genau da an, wo sie in München dringend gebraucht wird.“

Die Kinderarmut wächst: Anstieg von fast zehn Prozent bei Minderjährigen

Armut kann jeden treffen. Das erleben die Mitarbeiter und Helfer der Münchner Tafel jeden Tag aufs Neue. Und die Warteliste von Menschen, die einen Ausweis für einer der 28 Ausgabestellen hätten, wird immer länger. Laut aktuellen Armutsbericht liegt das Einkommen jedes sechsten Münchners unterhalb der Armutsschwelle. Die liegt in München bei einem Ein-Personen-Haushalt derzeit bei 1540 Euro netto. Besonders von Armut sind Alleinerziehende, Familien mit drei oder mehr Kindern und Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen betroffen. Angestiegen ist nicht nur die Zahl von älteren Menschen, die in Armut leben, sondern vor allem von Kindern, die betroffen. Laut aktuellen Zahlen des Münchner Sozialreferats ist die Zahl der Minderjährigen in Armut in den vergangenen drei Jahren (bis Dezember 2022) um 9,2 Prozent gestiegen. Hier sind vor allem die Kinder von Alleinerziehenden in Not.

Grundsätzlich gilt: Für München ist eine größere Ungleichverteilung der Einkommen festzustellen als im Rest des Freistaates und Deutschland, heißt es aus dem Sozialreferat. Übersetzt: Die Schere zwischen Arm und Reich geht in München immer weiter auseinander.