Helfen macht uns glücklich - Hannelore Kiethe und Claus Hipp sind die Köpfe der Münchner Tafel

Von: Dorit Caspary

Prägen die Münchner Tafel seit fast 30 Jahren: Hannelore Kiethe und Prof. Dr. Claus Hipp. © Klaus Haag

Seit 29 Jahren kämpfen sie gemeinsam für die Lebensmittelrettung und gegen die Armut in München. Hannelore Kiethe, Vorstandsvorsitzende der Münchner Tafel, und Prof. Dr. Claus Hipp, Schirmherr des Vereins und Unternehmer.

Miteinander für Münchner Miteinander für Münchner. Das ist das Ziel unserer diesjährigen Spendenaktion. Gemeinsam mit der Münchner Tafel möchten wir Menschen in Not hier vor Ort, in unserer Stadt, unterstützen. Laut aktuellem Armutsbericht sind mehr als eine Viertelmillion Münchner arm. 107 000 erhalten staatliche Hilfe und 20 000 davon kommen Woche für Woche zur Münchner Tafel, um ein wenig besser über die Runden zu kommen. Damit all diese Münchner weiterhin versorgt werden können, möchten wir miteinander helfen. Deshalb steht die kommende Woche ganz im Zeichen der Hilfe für die Ärmsten unter uns. Wir zeigen, wie die Münchner Tafel arbeitet, was hier seit 29 Jahren Miteinander bedeutet, dass Armut jeden treffen kann und warum Ihre Spenden, liebe Leser so dringend gebraucht werden.

So können Sie spenden Mit Ihrer Spende - und sei sie auch noch so klein – unterstützen Sie die tz-Hilfsaktion „Miteinander für Münchner“ zugunsten der Münchner Tafel. Der Erlös geht ausschließlich an Menschen, die in unserer Stadt trotz aller eigenen Anstrengungen auf Hilfe angewiesen sind. Gemeinsam mit unseren Partnern und Ihnen, liebe Leser, möchten wir heuer direkt vor unserer Haustür helfen. Mit 78 Euro kann die Münchner Tafel einen Gast ein Jahr lang mit Lebensmitteln versorgen. „Wir sind für jeden einzelnen Euro dankbar“, so Hannelore Kiethe Chefin der Münchner Tafel. Sie möchten per Überweisung spenden? Dann finden Sie in Ihrer tz am 14. Dezember einen Überweisungsträger für die Hilfsaktion „Miteinander für Münchner“. Falls Sie einen eigenen Überweisungsträger nutzen, geben Sie bitte als Empfänger Münchner Tafel an und als Stichwort unbedingt „Miteinander für Münchner“ an. Bei Spenden bis 100 Euro gilt der Einzahlungsbeleg als Quittung fürs Finanzamt. Bei größeren Beträgen bekommen Sie direkt von der Münchner Tafel eine Spendenquittung zugesandt. Bitte geben Sie im Feld Verwendungszeck unbedingt Ihren Namen und Ihre Adresse an, damit die Spendenbescheinigung an Sie verschickt werden kann. Das Spendenkonto: Münchner Tafel e.V.

IBAN: DE37 7002 0270 6850 1933 10

BIC: HYVEDEMMXXX Sie möchten direkt online spenden? Auf der Website www.muenchner-tafel.de gibt es einen direkten Link auf das Konto der Münchner Tafel.

Zum Abschluss unserer Themenwoche „Miteinander für Münchner“ haben sich die beiden getroffen, um über die Anfänge und Zukunft ihrer Münchner Tafel zu reden.

Herr Professor Hipp, Sie bekommen unzählige Anfragen für Schirmherrschaften, warum gerade ist es die Münchner Tafel geworden?



Claus Hipp: Als damals im Krieg Flüchtlinge bei uns in Pfaffenhofen ankamen - völlig ausgehungert und abgemagert -, hat meine Mutter Grießbrei und Suppen gekocht. Jeder bekam eine 5-Liter-Konservendose für seine Familie. Den Geruch der Baracken habe ich noch heute in der Nase und das Gefühl ist da, wie sehr sich die Menschen damals über das Essen gefreut haben. Für mich war und ist es deshalb die logische und richtige Fortsetzung, dass ich die Münchner Tafel unterstütze. Ich mache das weiter, was ich schon mit meiner Mutter als Kind getan habe.



Hannelore Kiethe: Als wir 1994 die Anfrage ins Büro von Professor Hipp schickten, hat keiner von uns damit gerechnet, dass sofort eine Rückantwort kam. Per Fax schrieb er „Wenn Sie meinen, ich kann helfen, dann bin ich gerne dabei“. Diesen Wortlaut werde ich nie vergessen. Wir waren damals ja nur ein kleiner Haufen und hatten eigentlich nichts zu bieten.

Erinnern Sie sich noch an die gemeinsamen Anfangszeiten?

Hannelore Kiethe: Herr Hipp hat uns von Anfang an ernst genommen und ist seit der ersten Stunde mit seinem Rat und seiner unternehmerischen Erfahrung an unserer Seite. Seine klaren und knappen Aussagen waren immer genau das, was uns geholfen hat. Und ich konnte mich mit meinen Entscheidungen viel sicherer fühlen. Außerdem hat er von Beginn an die Honorare für seine Vorträge an die Münchner Tafel gespendet. Herr Hipp war einfach immer für uns da.

Claus Hipp: Das System der Münchner Tafel hat mich von Anfang an überzeugt. Vor allem, dass die Lebensmittel wirklich umsonst abgegeben werden. Und dass die Verwaltungskosten so gering sind. Es wird lieber ein Sack Kartoffeln gekauft, als dass ein Cent zu viel in Bürokratie fließt.

Wie wichtig sind Schirmherren für eine Hilfsorganisation?

Hannelore Kiethe: Ohne geht es nicht. Wie oft hat es uns schon geholfen, dass wir immer im Namen von Herrn Hipp zu unterschiedlichen Veranstaltungen einladen durften und dass er uns gerade zu Beginn Türen in den Ministerien geöffnet hat. Er hat damals auch Regina von Habsburg als zweite Schirmherrin überzeugt. Heute hat ihre Tochter das Amt übernommen und steht an unserer Seite.

Ich weiß aus meiner Kindheit, was Armut bedeutet

Wie ist Ihre Bilanz nach 29 Jahren Lebensmittel retten?

Claus Hipp: Es wird immer noch viel zu viel weggeworfen. Jeden Tag wird in der Stadt Wien so viel Brot entsorgt wie in Linz verbraucht wird. Die Mentalität muss sich einfach noch stärker ändern. Und die bürokratischen Vorgaben.

Welche Produkte landen denn am schnellsten im Müll?

Claus Hipp: Brot und Speisereste. Früher hat man ein Gericht aufgewärmt oder noch mal in anderer Form auf den Tisch gebracht, heute muss oft jeden Tag was Neues auf den Tisch. Und bei Brot eben auch. Umso dankbarer bin ich, dass die Münchner Tafel solche enormen Mengen einwandfreier Lebensmittel rettet.

Hannelore Kiethe: Inzwischen sind es 130 000 Kilo pro Woche. Im Jahr kommen so 6,7 Millionen Kilogramm zusammen. Ohne unsere eintausend Ehrenamtlichen könnten wir diese Mengen gar nicht einsammeln und wieder verteilen.

Gibt es auch Waren, bei denen Sie zu wenig bekommen?

Hannelore Kiethe: Vor allem bei Obst und Gemüse müssen wir zukaufen, da ist einfach weniger Ware im Umlauf. Jeder kennt das vom eigenen Einkauf: Die Regale sind nicht mehr so voll. Auf der Suche nach Lösungen ergeben sich auch da ganz neue Möglichkeiten, zum Beispiel mit großen Discountern.

Claus Hipp: Auch ich finde es auffallend, dass gerade im Großmarkt ausländische Firmen sehr großzügig sind. Viele von ihnen haben selbst eine Geschichte und wissen, was Armut heißt. Und das haben sie nicht vergessen.

Viele Nichtregierungs-Organisationen klagen über rückläufige Spenden. Warum ist die Tafel davon nicht betroffen?

Hannelore Kiethe: Wir haben sehr schlanke Strukturen und versuchen, dass so viele Spenden wie irgendwie möglich direkt in die Lebensmittelrettung gehen. Das sehen die Spender und Sponsoren und sind deshalb so zuverlässig an unserer Seite.

Claus Hipp: Als Unternehmer und Schirmherr sehe ich beide Seiten und wie entscheidend es ist, dass die Münchner Tafel so transparent arbeitet. Die Menschen sehen direkt an der Ausgabe, wie unmittelbar wir helfen.

Prof. Dr. Claus Hipp nutzt den Besuch bei der Münchner Tafel, um sich mit einer Helferjacke für den Winter auszustatten. © Klaus Haag

Also keine Zukunftsängste?

Hannelore Kiethe: Wir können nur unser Bestes geben und hoffen, dass viele sehen, wie wichtig das ist, was wir tun, damit wir unsere Arbeit weiter machen können. Wir hatten auch immer mal wieder die Sorge, dass wir nicht genügend Helfer haben. Aber seit Corona sind so viele junge Leute engagiert dabei, da schauen wir sehr optimistisch in die Zukunft.

Herr Hipp, wie würden Sie die Leistung der Münchner Tafel als Unternehmen beurteilen?

Claus Hipp: Geringe Kosten, großer Erfolg - besser kann man nicht wirtschaften. Frau Kiethe würde ich jederzeit als Managerin einstellen, werde sie aber natürlich nie der Münchner Tafel abwerben ...

Worin ist dieser Erfolg Ihrer Meinung nach begründet?

Claus Hipp: Ganz einfach: Jeder Stamm braucht einen Häuptling. Die Mannschaft der Münchner Tafel hat Frau Kiethe.

Hannelore Kiethe: Es macht einfach so viel Freude, wenn man etwas gestalten und bewegen kann. Wenn wir helfen können. Und wir können das hier jeden Tag, Herr Hipp, oder?

Claus Hipp: Wohl wahr. Es ist ein gutes Gefühl, helfen zu können und zur Münchner Tafel dazuzugehören.

Hannelore Kiethe: Das spüren alle bei uns, dass Sie einfach einer von uns sind. Das Miteinander auf einer Ebene ist für viele etwas Besonderes. Das bekommen wir auch immer von unseren Ehrenamtlichen gesagt. Manche sind ehemalige Vorstände aus namhaften Unternehmen, die jetzt als Fahrer bei uns so viel Freude haben.

Claus Hipp: Wenn ich mal nicht mehr so kann, dann komme ich auch als Fahrer zur Tafel. Da freue ich mich jetzt schon drauf…