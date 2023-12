Danke für eure Hilfe! Münchner Tafel gibt Familie aus Ukraine Halt

Von: Dorit Caspary

Drucken Teilen

Im vergangenen Dezember hat die tz über die Familie Sukhyna berichtet, Platon (l.) geht jetzt zur Schule, Mama und Oma sind regelmäßig bei der Tafel. © Marcus Schlaf

Die Münchner Tafel ist für Viktoriia Sukhyna, ihren Sohn Platon und Mutter Ganna zu einer zweiten Familie geworden.

Miteinander für Münchner Miteinander für Münchner. Das ist das Ziel unserer diesjährigen Spendenaktion. Gemeinsam mit der Münchner Tafel möchten wir Menschen in Not hier vor Ort, in unserer Stadt, unterstützen. Laut aktuellem Armutsbericht sind mehr als eine Viertelmillion Münchner arm. 107 000 erhalten staatliche Hilfe und 20 000 davon kommen Woche für Woche zur Münchner Tafel, um ein wenig besser über die Runden zu kommen. Damit all diese Münchner weiterhin versorgt werden können, möchten wir miteinander helfen. Deshalb steht die kommende Woche ganz im Zeichen der Hilfe für die Ärmsten unter uns. Wir zeigen, wie die Münchner Tafel arbeitet, was hier seit 29 Jahren Miteinander bedeutet, dass Armut jeden treffen kann und warum Ihre Spenden, liebe Leser so dringend gebraucht werden.

So können Sie spenden Mit Ihrer Spende - und sei sie auch noch so klein – unterstützen Sie die tz-Hilfsaktion „Miteinander für Münchner“ zugunsten der Münchner Tafel. Der Erlös geht ausschließlich an Menschen, die in unserer Stadt trotz aller eigenen Anstrengungen auf Hilfe angewiesen sind. Gemeinsam mit unseren Partnern und Ihnen, liebe Leser, möchten wir heuer direkt vor unserer Haustür helfen. Mit 78 Euro kann die Münchner Tafel einen Gast ein Jahr lang mit Lebensmitteln versorgen. „Wir sind für jeden einzelnen Euro dankbar“, so Hannelore Kiethe Chefin der Münchner Tafel. Sie möchten per Überweisung spenden? Dann finden Sie in Ihrer tz am 14. Dezember einen Überweisungsträger für die Hilfsaktion „Miteinander für Münchner“. Falls Sie einen eigenen Überweisungsträger nutzen, geben Sie bitte als Empfänger Münchner Tafel an und als Stichwort unbedingt „Miteinander für Münchner“ an. Bei Spenden bis 100 Euro gilt der Einzahlungsbeleg als Quittung fürs Finanzamt. Bei größeren Beträgen bekommen Sie direkt von der Münchner Tafel eine Spendenquittung zugesandt. Bitte geben Sie im Feld Verwendungszeck unbedingt Ihren Namen und Ihre Adresse an, damit die Spendenbescheinigung an Sie verschickt werden kann. Das Spendenkonto: Münchner Tafel e.V.

IBAN: DE37 7002 0270 6850 1933 10

BIC: HYVEDEMMXXX Sie möchten direkt online spenden? Auf der Website www.muenchner-tafel.de gibt es einen direkten Link auf das Konto der Münchner Tafel.

Seit eineinhalb Jahren leben die drei in München - geflüchtet aus einem kleinen Ort in der Nähe von Mykolajiw. Im vergangenen Jahr haben sie stellvertretend für all die Ukrainer, die unbürokratisch von der Münchner Tafel versorgt wurden, ihre bewegende Geschichte für die große tz-Hilfsaktion erzählt.

„Seitdem ist viel passiert“, berichtet Viktoriia. Ihr Sohn Platon (fast 8) hat einen Platz in einem heilpädagogischen Kindergarten bekommen. „Die Ärzte in Großhadern haben auch die Diagnose, die wir in der Ukraine erhalten haben, bestätigt“, erzählt die 41-Jährige. Platon ist Autist, braucht extrem feste Strukturen, und Stress versetzt ihn in Panik, macht ihm große Angst.

Lesen Sie auch: Wir helfen Münchnern in Not

Platon (fast 8) ist Autist. Stress bereitet ihm Angst. © privat

Seine Mutter und seine Babuschka (64) geben ihm Halt. Jeden Samstag geht es für die Sukhynas zur Tafel-Ausgabestelle am Großmarkt. Platon ist in der Zeit bei seiner Oma. Das Gewusel, die vielen Menschen - das alles wäre zu viel für ihn. Und für Viktoriia ist der Samstag bei der Tafel nach wie vor ein bisschen Zeit für sich. Sie trifft Helfer, die genau wissen, dass Platon bestimmte Nahrungsmittel braucht, um sich besser entwickeln zu können. Sie trifft andere Flüchtlinge aus der Ukraine, mit denen sich im Laufe der Monate Freundschaften entwickelt haben. Jede Woche geht sie nicht nur mit den Lebensmitteln für eine Woche nach Hause, sondern mit einem warmen Gefühl.

„Wir sind alle so dankbar“, sagt sie aus ganzem Herzen. Und auch stolz, teil der Tafel-Familie zu sein. Sie würde so gerne etwas zurückgeben für die Unterstützung und Hilfe der Münchner Tafel. Einige Monate hat Viktoriia als Beifahrerin geholfen. Das geht derzeit leider nicht, Platon wird morgens um sieben Uhr abgeholt, um sich in seine heilpädagogische Betreuung einzugewöhnen. Um zehn Uhr muss sie schon wieder los, um ihren Sohn abzuholen. Am Nachmittag stehen verschiedene Therapien an. „Sobald er eine Ganztagesbetreuung hat und besser zurechtkommt, möchte ich auch wieder mithelfen.“

Die Familie Sukhyna ist immer wieder überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Münchner. © privat

Und arbeiten. Dafür lernt die ausgebildete Personalreferentin Deutsch. Sie möchte keine Sozialleistungen mehr in Anspruch nehmen, eine Wohnung finden, diese selbst bezahlen. Noch ist die Familie über die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München in einer Übergangswohnung mit einer anderen Ukrainerin untergekommen.

Ein kleines Dankeschön gibt es von der 41-Jährigen und anderen Ukrainern trotzdem immer wieder für die Helfer: Sie kochen mit Lebensmitteln der Münchner Tafel für sie. „Wir möchten zumindest so zeigen, wie außergewöhnlich die Hilfsbereitschaft hier in München ist. Nur so habe ich die Möglichkeit, mein Kind in Sicherheit aufzuziehen.“

An ein Zurück ist für die Familie nicht zu denken. Der Krieg tobt weiter rund um Mykolajiw. Erst vor zwei Wochen hat Viktoriia schlimme Nachrichten bekommen. Eine ehemalige Kollegin hat ihren Mann bei einem Angriff verloren, sie selbst ein Bein, ihr Kind wurde schwer verletzt. „Am Anfang dachten wir, dass wir bald zurück in die Ukraine können, aber jetzt - mit welcher Perspektive, vor allem für Platon, können wir in unser zerstörtes Zuhause?“ Viktoriia hat deshalb nur einen Weihnachtswunsch: „Frieden für alle Menschen auf dieser Welt.“ (Dorit Caspary)

Dolmetscherin im Ehrenamt

Natalia Craciun. © Bodmer

Eines der größten Probleme für viele ukrainische Flüchtlinge war zu Beginn die Sprache. Gut, dass es Helfer wie Natalia Craciun gibt. Sie ist durch den Krieg bei der Tafel gelandet und versuchte, als Dolmetscherin zu helfen. Schnell war der 44-Jährigen klar, dass sie die Münchner Tafel langfristig unterstützen möchte. „Jetzt bin ich einfach dabei.“ An der Ausgabestelle in Haidhausen im Leitungsteam. Wie alle Helfer trägt sie die Schürze mit dem Danke-Schriftzug voller Stolz. „Es ist ein schönes Gefühl, zu dieser Gemeinschaft dazuzugehören.“