tz-Spendenaktion: Die Scham in der Tafelschlange

Von: Dorit Caspary

Teilen

Aus Scham möchten viele Tafelgäste anonym bleiben, so sind auch die Namen in dieser Geschichte geändert. © Jens Hartmann

Soll ich oder soll ich nicht? Kann ich oder kann ich doch nicht? Sieben Stunden lang sitzt Eva vor ihrem Handy und weint. Dann fasst die allen Mut und wählt 089-2441363. Das ist die Nummer der Münchner Tafel für Menschen in akuter Not. Akute Not bedeutet, dass der Kühlschrank leer ist und keine finanziellen Mittel vorhanden sind, um ihn zu füllen, dass die Menschen in diesem Moment vor dem absoluten Nichts stehen.

Gemeinsam gegen Armut Armut kann jeden treffen. Plötzlich und überall. Mit unserer Hilfsaktion „Gemeinsam gegen Armut“ möchten wir Menschen in Armut unterstützen, vor allem Familien aus der Ukraine – gemeinsam mit der Münchner Tafel hier und mit Unicef vor Ort. Heute erzählen wir Evas Geschichte, die sie selbst niemals preisgeben würde. Aber die Münchner Tafel hat sie darum gebeten, damit andere Menschen in einer ähnlichen Lage Mut fassen, Hilfe anzunehmen. Manchmal ist die Not so akut, dass es ohne Unterstützung nicht weitergeht. Das weiß auch Yuliya, die es gerade noch zur Geburt in den Keller einer Klinik geschafft hat.

Akute Not bedeutet, dass der Kühlschrank leer ist und keine finanziellen Mittel vorhanden sind, um ihn zu füllen, dass die Menschen in diesem Moment vor dem absoluten Nichts stehen.

So können Sie spenden Mit Ihrer Spende - und sei sie auch noch so klein — unterstützen Sie die tz-Hilfsaktion „Gemeinsam gegen Armut“ zugunsten der Münchner Tafel und von Unicef. Ganz konkret geht der Erlös an Menschen, die in München trotz aller eigenen Anstrengung auf Hilfe angewiesen sind, vor allem an Familien aus der Ukraine, die mit Nichts von einem Moment auf den anderen ihre Heimat verlassen mussten. Und an notleidende Kinder und Familien vor Ort, die in der Ukraine und den Nachbarländern gerade jetzt im Winter so dringend Unterstützung brauchen. Gemeinsam mit unseren Partnern und Ihnen, liebe Leser, möchten wir sowohl hier, direkt vor unserer Haustür, als auch in der Ukraine helfen. Armut kann jeden treffen. Egal wo. Durch Krieg, durch persönliche Schicksalsschläge. Deshalb: Bitte unterstützen Sie unsere Hilfsaktion mit Ihrer Spende. Sie möchten per Überweisung spenden? Bitte wählen Sie zunächst die Organisation aus, für die Sie spenden möchten. Geben Sie bei der Überweisung auf das jeweilige Konto unbedingt als Stichwort Armut an. Bei Spenden bis 100 Euro gilt der Einzahlungsbeleg als Quittung fürs Finanzamt. Bei größeren Beträgen bekommen Sie von der jeweiligen Organisation automatisch eine Spendenquittung zugesandt. Bitte geben Sie im Feld Verwendungszweck unbedingt Ihren Namen und die Adresse an, sonst können wir Ihnen keine Spendenbescheinigung zuschicken. Empfänger ist entweder die Münchner Tafel oder Unicef. Die Spendenkonten Für Unicef Commerzbank IBAN: DE78 7008 0000 0326 9000 00 BIC: DRESDEFF700 Für die Münchner Tafel e.V. HypoVereinsbank IBAN: DE37 7002 0270 6850 1933 10 BIC: HYVEDEMMXXX Sie möchten direkt online spenden? Hier finden Sie den direkten Zugang zu unseren Spendenkonten: - für die Münchner Tafel - für Unicef Jetzt noch ein wichtiges Versprechen, das die tz seit über 30 Jahren hält: Jeder Cent, den Sie spenden, kommt zu 100 Prozent bei den Kindern und Familien an. Alle Verwaltungskosten werden aus anderen Töpfen und von Sponsoren übernommen.

„Leider haben wir immer mehr Fälle“, sagt Axel Schweiger, Personalchef der Münchner Tafel. Eva möchte anonym bleiben. Ihre Familie weiß nichts von ihrer großen Not. Auch nicht, dass sie jetzt Hilfe von der Tafel in Anspruch nimmt. Und die hat sie wirklich dringend nötig. Fünf Tage lang lebte sie von einer Packung geschnittenem Mischbrot und Leitungswasser, bevor sie sich traute, die Notrufnummer zu wählen. Man meint, das könne nicht sein in einer Stadt wie München, in einem Land wie Deutschland. Aber manchmal meint es das Schicksal aber einfach nicht besonders gut.

Eva (40) stammt aus einer wohlhabenden Familie. Der Vater Arzt, der Onkel Arzt, auch der Rest der Familie hat studiert. Nur wird Eva mit 20 schwanger. Für die Familie, die ursprünglich aus einem anderen Land stammt, eine Katastrophe. Die Mutter will sie zu einer Abtreibung überreden. Das lehnt die Tochter ab. Auch als sich der Kindsvater aus dem Staub macht. Sie bringt sich und ihre Tochter gut durch. „Ich musste Anna zwar mit elf Monaten in die Krippe geben, aber ich konnte uns ernähren“, erzählt Eva. Die junge Mutter ist bescheiden und fleißig. Sie studiert BWL und hat ihr Auskommen. Der Kontakt zur Familie ist da schon überschaubar. Als Anna im Teenager-Alter ist, stirbt der Opa, Eva erbt eine größere Summe. Mit dem Geld hilft sie unter anderem einer armen Familie, die sich keine Möbel leisten kann. Dabei lernt sie Miro kennen. Er ist Verkäufer, nett und hilfsbereit. Er unterstützt die damals 33-Jährige, entpuppt sich aber als gewalttätig. Und er lebt auf immer größerem Fuß – mit Evas Geld. Als alles weg ist, möchte er Mutter und Tochter loswerden. Doch da ist Eva schwanger. Miro will das Kind nicht, kontrolliert Eva auf Schritt und Tritt. Und missbraucht sie. Als sie sich trennen will, muss sie das auf die schlimmste Art und Weise büßen: Sie wird vergewaltigt. Bei der Tat stirbt das Baby. Blutüberströmt wirft er Eva aus dem Auto. Sie wird von Passanten gerettet. Gegen Miro ist Anklage erhoben. Das Verfahren läuft, der Prozess soll 2023 stattfinden.



Meine Familie weiß nichts von meiner Not

Seit diesem Tag ist nichts mehr so, wie es einmal war in Evas Leben. Das ist knapp zwei Jahre her. Trotzdem gibt sie nicht auf. „Ich kämpfe für meine Tochter, dass sie ihre Träume leben kann.“ In Annas Fall heißt das: Sie will Ärztin werden. Ihr Abitur hat die Münchnerin im letzten Jahr mit 1,1 bestanden. Im August ist sie aus der Eineinhalb-Zimmer-Sozialwohnung ihrer Mutter in ein WG-Zimmer umgezogen – damit sie in Ruhe lernen kann. Denn Eva hat nachts Panikattacken. Und Schmerzen. Inzwischen leidet sie auch an einer Herzkrankheit, muss schwere Medikamente nehmen.



Anna hat kein Laptop. Und auch sonst nicht viel. Studiengebühren, Miete, Essen – all das hat Mama Eva bezahlt. Der Bafög-Antrag der Studentin läuft. Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ca. sechs Monate. Der Darlehensantrag beim Sozialamt wurde bisher negativ beschieden. Deshalb sind Mutter und Tochter jetzt in dieser Lage.



Anna kann kaum arbeiten. Sie hat den ganzen Tag Vorlesungen, muss lernen und die Online-Kurse nachts und am Wochenende in der Bibliothek nachholen. Ohne Laptop geht das nicht anders. Das Lernen kommt ihr manchmal ganz gelegen. Schließlich hat sie so einen Grund, warum sie nicht mit den Kommilitonen ein Bier trinken gehen kann. Sie hat schon überlegt, ihr Studium aufzugeben. „Das habe ich ihr verboten“, so Eva.



Ihre Familie weiß nichts von der großen Not. Ihre Mutter trifft sich so gut wie nicht mehr. Aus Scham. „Ich bin ja sowieso das schwarze Schaf. Man wird nicht mit 20 schwanger. Und wenn einem ein Mann Gewalt antut, ist man selbst schuld.“ Auch, wenn heute erst der 8. Dezember ist, das Budget von Eva ist verbraucht. Auf einen Adventskranz hat sie ebenso verzichtet wie auf eine Kerze. Zu gern hätte sie Anna einen Adventskalender geschenkt, aber auch dafür war kein Geld mehr da.



Jetzt zur Tafel zu kommen, bringt Eva an ihre Grenzen. „Ich schäme mich so sehr, dass ich diese Unterstützung brauche, und gleichzeitig bin ich so unendlich dankbar dafür. Ich wusste gar nicht, wie schön es sich anfühlt, einen gefüllten Kühlschrank zu haben.“

Axel Schweiger kennt die Nöte der Tafelgäste. © Klaus Haag

Versteckte Armut und akute Not in München

In der Stadt der Reichen und Schönen ist die Scham, zur Münchner Tafel zu müssen, besonders hoch. Axel Schweiger, Personalchef der Tafel, erlebt das tagtäglich. „Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit der Tram durch die Stadt, sehen die Menschen in den Cafés, beim Einkaufen, ins Theater gehen und Sie wissen, das alles können Sie nicht, da entsteht ein unendlich einsames Gefühl.“



Deshalb bretzeln sich manche der Tafelgäste auf, als ob sie zu einer Opernpremiere gehen, wenn sie zur Tafel kommen. Sie möchten niemals als bedürftig wahrgenommen werden, verstecken ihre Armut. Der Nachbar soll in keinem Fall sehen, wie es ihnen wirklich geht.



Die Menschen, die von der versteckten Armut betroffen sind, werden immer mehr – so Schweiger. Daher gibt es seit einigen Monaten die Ausgabe von übrig gebliebenem Brot im Lehel. Dafür wird kein Bedürftigkeitsnachweis benötigt. „Wir haben Akademiker, Manager und ehemalige Unternehmer, die zum Beispiel durch Burnout in die Armutsfalle geraten sind. Diese Menschen tun sich sehr, sehr schwer, ihre Scham zu überwinden.“ Aber sie trauen sich, bei der Brotzeit vorbeizukommen. Manche sagen, sie würden einer Nachbarin helfen...



Rund 40 Prozent aller Tafelgäste kennen das Gefühl Scham. Flüchtlinge tun sich da zum Teil leichter. „Sie sind es schon gewohnt, Hilfe annehmen zu müssen“, erklärt Schweiger. Er weiß: „Je mehr jemand in der Gesellschaft integriert war, desto schlimmer ist das Gefühl zu fallen und dann die Scham zu überwinden.“

Yuliya ist froh, es im letzten Moment in die Klinik geschafft zu haben. © UNICEF/Ratushniak

Geburt zwischen Explosionen und Rauch: Yuliya (38) entbindet in einem Klinikkeller Töchterchen Vera

Zwei Tage lang ist Yuliya (38) zu Fuß nach Kiew gelaufen, um ihr Baby in Sicherheit auf die Welt zu bringen. Fast hätte sie es nicht mehr geschafft. „Aber Gott und den Ärzten sei Dank, dass ich jetzt ein Baby habe und lebe“, sagt die junge Mutter dankbar. Sie wiegt ihre Vera im Arm. Sie ist erst wenige Tage alt, aber das Leben der beiden ist jeden Tag erneut in Gefahr. „Wir sitzen im Keller fest und weinen viel.“



Die Geburtsklinik, in die sich Yuliya geflüchtet hat, wird von Unicef unterstützt. Zum Beispiel mit Schutzkitteln, Sauerstoff, Hygieneprodukten und Babynahrung. Ohne die Hilfslieferungen wäre der Betrieb nicht aufrechtzuerhalten. Der feuchte und dunkle Keller wird inzwischen von immer mehr Frauen auch als provisorisches Zuhause genutzt. Sie können nach der Behandlung nicht mehr nach Hause – denn das gibt es nicht mehr. Es ist in großer Not letzte Zuflucht. Als Yuliya das letzte Mal vor die Türe zum Luftschnappen ging und ihre kleine Tochter im Keller alleine ließ, hörte sie draußen neue Explosionen. Seitdem harrt sie fast ausschließlich im Untergrund aus.

tz-Redakteurin Dorit Caspary. © fkn

Ihre Ansprechpartnerin Haben Sie noch Fragen oder möchten selbst aktiv werden, beispielsweise eine eigene Spendensammlung oder Versteigerung organisieren? Dann rufen Sie an oder schreiben eine E-Mail. tz-Redakteurin Dorit Caspary hat sich sowohl bei den Projekten der Münchner Tafel als auch bei Unicef ein Bild gemacht. Sie können sich sicher sein: Jeder Spenden-Euro wird dringend gebraucht. Unsere Reporterin erreichen Sie unter Tel. 089/5306 512 oder per E-Mail unter dorit.caspary@merkurtz.de.