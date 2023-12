Das Know-how von Chimaoge Onwubiko könnte die Tafel dringend gebrauchen

Warum die Münchner Tafel um diesen Flüchtling kämpft

Von: Dorit Caspary

Hochqualifiziert und mit Herz bei der Münchner Tafel dabei: Chimaoge Onwubiko bangt trotzdem, ob er in Deutschland bleiben darf. © Marcus Schlaf

Routenpläne, Lagerwirtschaft, Verwaltungsabläufe - Chimaoge Onwubiko weiß genau, wie das alles funktioniert. Der gebürtige Nigerianer besitzt zwei Masterabschlüsse. Einen als Verwaltungsfachmann und einen in Business-Management.

Miteinander für Münchner Miteinander für Münchner. Das ist das Ziel unserer diesjährigen Spendenaktion. Gemeinsam mit der Münchner Tafel möchten wir Menschen in Not hier vor Ort, in unserer Stadt, unterstützen. Laut aktuellem Armutsbericht sind mehr als eine Viertelmillion Münchner arm. 107 000 erhalten staatliche Hilfe und 20 000 davon kommen Woche für Woche zur Münchner Tafel, um ein wenig besser über die Runden zu kommen. Damit all diese Münchner weiterhin versorgt werden können, möchten wir miteinander helfen. Deshalb steht die kommende Woche ganz im Zeichen der Hilfe für die Ärmsten unter uns. Wir zeigen, wie die Münchner Tafel arbeitet, was hier seit 29 Jahren Miteinander bedeutet, dass Armut jeden treffen kann und warum Ihre Spenden, liebe Leser so dringend gebraucht werden.

So können Sie spenden Mit Ihrer Spende - und sei sie auch noch so klein – unterstützen Sie die tz-Hilfsaktion „Miteinander für Münchner“ zugunsten der Münchner Tafel. Der Erlös geht ausschließlich an Menschen, die in unserer Stadt trotz aller eigenen Anstrengungen auf Hilfe angewiesen sind. Gemeinsam mit unseren Partnern und Ihnen, liebe Leser, möchten wir heuer direkt vor unserer Haustür helfen. Mit 78 Euro kann die Münchner Tafel einen Gast ein Jahr lang mit Lebensmitteln versorgen. „Wir sind für jeden einzelnen Euro dankbar“, so Hannelore Kiethe Chefin der Münchner Tafel. Sie möchten per Überweisung spenden? Dann finden Sie in Ihrer tz am 14. Dezember einen Überweisungsträger für die Hilfsaktion „Miteinander für Münchner“. Falls Sie einen eigenen Überweisungsträger nutzen, geben Sie bitte als Empfänger Münchner Tafel an und als Stichwort unbedingt „Miteinander für Münchner“ an. Bei Spenden bis 100 Euro gilt der Einzahlungsbeleg als Quittung fürs Finanzamt. Bei größeren Beträgen bekommen Sie direkt von der Münchner Tafel eine Spendenquittung zugesandt. Bitte geben Sie im Feld Verwendungszeck unbedingt Ihren Namen und Ihre Adresse an, damit die Spendenbescheinigung an Sie verschickt werden kann. Das Spendenkonto: Münchner Tafel e.V.

IBAN: DE37 7002 0270 6850 1933 10

BIC: HYVEDEMMXXX Sie möchten direkt online spenden? Auf der Website www.muenchner-tafel.de gibt es einen direkten Link auf das Konto der Münchner Tafel.

Die Münchner Tafel würde den 36-Jährigen gerne als stellvertretenden Lagerleiter anstellen. Kann das derzeit aber nicht. Denn Chimaoge Onwubiko wartet seit Monaten auf die Anerkennung seiner Abschlüsse. Seit März 2022 ist er in München. Er kam als Flüchtling aus der Ukraine, wo er zu Kriegsbeginn noch studierte. Weil der examinierte Ökonom aber nicht aus der Ukraine, sondern aus einem Drittland stammt, gilt er nicht als Kriegsflüchtling. Und das heißt, er kann nicht so einfach in Deutschland bleiben. Ihm droht die Abschiebung.

Das eingespielte Lager-Team der Münchner Tafel hofft, dass Kollege Chimaoge bleiben darf. © Marcus Schlaf

Zugang zur Münchner Tafel hat Chimaoge über den Helferkreis für Flüchtlinge bekommen. Zunächst als Gast. Dann kam er ins Gespräch mit den Helfern und mit Axel Schweiger, Personalvorstand der Münchner Tafel, der für den 36-Jährigen die Chance als Bufdi sah. Seit Jahresbeginn ist er als Bundesfreiwilliger bei den Lebensmittelrettern dabei. Er verdient 200 Euro im Monat und kann im Bufdi-Haus der Tafel wohnen. Das hat die Caritas dem Verein als Unterkunft für seine Bufdis zur Verfügung gestellt. Zehn Kollegen und Kolleginnen wohnen und leben dort. „Wir haben eine tolle Gemeinschaft, können uns über viele Themen austauschen und uns helfen“, sagt der Bufdi.

Das Know-how von Chimaoge Onwubiko könnte die Tafel dringend gebrauchen

Eigentlich wollte er sich in der Ukraine ein Leben aufbauen. „Ich hatte schon einen Job an der Universität, beim akademischen Dienst. Ich habe unter anderem ausländische Studenten betreut“, erzählt der 36-Jährige. Dann kam der Krieg. Und jetzt hofft Chimaoge noch auf ein deutsches bürokratisches Weihnachtswunder. Sein Bufdi-Vertrag läuft Ende des Jahres aus. Und dann? „Dann hoffen wir, dass die Ausländerbehörde ihren Spielraum so lange nutzt, bis die Genehmigungen da sind“, sagt Axel Schweiger. „Ich verstehe, dass beispielsweise bei Medizinern die Prüfung der Abschlüsse besonders akribisch erfolgt, da kann es schließlich um Menschenleben gehen. Aber wenn uns als Unternehmen genügt, dass ein doppelt ausgebildeter Ökonom qualifiziert genug ist, dass wir ihn bei uns anstellen, müsste das doch auch für die Behörden reichen. Er würde zudem voll in die Sozialkassen einzahlen. Jeden anderen dürften wir ja auch unter Vertrag nehmen.“

Das Know-how von Chimaoge Onwubiko könnte die Münchner Tafel dringend gebrauchen. Denn das Lager und die Warenwirtschaft sollen digitalisiert, die Prozesse damit noch effizienter gestaltet werden. „Das ist ein Projekt, für das man einen Fachmann braucht, der zuverlässig ist, die Abläufe kennt und engagiert arbeitet. Den perfekten Kandidaten für den Job haben wir mit Chimaoge, jetzt müssten nur noch die deutschen Behörden mitspielen“, so der Personalvorstand.

Soziales Engagement der Bundesfreiwilligen

Der Bundesfreiwilligendienst ist für junge Menschen gedacht, die sich nach der Schule orientieren oder Wartezeiten sinnvoll überbrücken möchten. Für soziale Einrichtungen und Arbeitgeber wie die Münchner Tafel sind sie eine große Hilfe im alltäglichen Betrieb. Und für viele Studenten aus der Ukraine, die einen anderen Pass haben, ist das Programm die Rettung vor Abschiebung in ihr Heimatland. Die unbürokratischen Sonderreglungen für ukrainische Flüchtlinge gelten allerdings nur, wenn man einen ukrainischen Pass hat. Derzeit beschäftigt die Münchner Tafel 18 Bufdis.