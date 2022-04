„1000 Mal besser als Dieter Bohlen“: DSDS-Fans feiern Jurydebüt von Sarah Engels

Von: Sarah Wolzen

Am Samstagabend feierte Sarah Engels bei „Deutschland sucht den Superstar“ ihr Debüt als Gastjurorin. Mit großem Erfolg. Die DSDS-Zweite von 2011 wurde im Netz für ihren Auftritt frenetisch gefeiert.

Köln - 2011 gehörte sie selbst zu den Top Ten bei „Deutschland sucht den Superstar“ und sang sich in den Liveshows bis ins Finale. Der Rest ist Geschichte. Nun ist Sarah Engels (alle Infos über die Ex-Frau von Pietro Lombardi) wieder bei DSDS dabei, diesmal jedoch am Jurypult.

Sarah Engels kehrt nach 11 Jahren zu DSDS zurück

Am Samstagabend unterstützte die 29-Jährige die Jury um Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad als Gastjurorin. Bei den DSDS-Fans kam ihr Auftritt dabei sehr gut an. Im Netz feiern sie Sarah Engels für ihre Jurorinnen-Skills.

„Hat mir sehr gut gefallen, tausendmal besser als mit Dieter Bohlen“ findet eine DSDS-Zuschauerin und erntet für ihren Kommentar beinahe einhundert Likes in wenigen Stunden. Aber nicht nur mit der rausgeschmissenen Jurylegende Bohlen wird Sarah Engels verglichen. Auch gegenüber Thomas Anders, der in der ersten Liveshow als Gastjuror dabei war, schneidet sie in der Gunst der Fans besser ab: „Sie hat es toll gemacht. Sie gefiel mir besser als Thomas Anders.“

DSDS-Fans feiern Sarah Engels als Jurorin

„Sarah hat das ganz prima gemacht, sehr kompetent. Die gesamte Jury ist klasse, weiter so.

Alles besser als mit Dieter Bohlen“, erklärt ein weiterer Zuschauer. „Sie hat das sehr souverän gemeistert, sie hat es einfach drauf“, findet die Nächste. Besonders die Art, wie Sarah mit den DSDS-Talenten umgegangen ist, freut viele Fans: „Ihre Kommentare waren einfühlsam, kompetent und ehrlich!“

Wer weiß, vielleicht gehört Sarah nach so viel Lob schon bald zur festen Besetzung der DSDS-Jury. So sehr die Fans sie auch feiern, dass Sarah Engels das DSDS-Quotentief aufhalten kann, das glauben dennoch nur wenige. Verwendete Quellen: RTL, facebook.com/Promiflash/posts