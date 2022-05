„Insgesamt 12 Punkte“: So schätzen deutsche Fans die Chancen für Malik Harris beim ESC 2022 ein

Mit „Rockstars“ tritt Malik Harris für Deutschland beim diesjährigen „Eurovision Song Contest“ an. Die ESC-Fans selbst sind unsicher: Kann der 24-Jährige endlich den deutschen Fluch bei dem Musikwettbewerb brechen?

Turin - In den vergangenen Jahren hat sich Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ (alle News zum Musikwettbewerb) nicht gerade mit Ruhm bekleckert: Seit dem ESC-Sieg von Lena Meyer-Landrut 2010 ging es für die Bundesrepublik steil bergab, lediglich Michael Schulte hob sich 2018 mit „You Let Me Walk Alone“ und Platz 4 von den sonst teils desaströsen Ergebnissen ein wenig ab. Malik Harris soll das 2022 in Turin ändern – ob das klappt?

Malik Harris vertritt Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ – mit „Rockstars“ zum Erfolg?

Am 14. Mai steigt in Turin das diesjährige „Eurovision Song Contest“-Finale (alle Kandidaten des ESC 2022 im Überblick) und trotz des bis zuletzt größtenteils schlechten Abschneidens Deutschlands ruhen große Hoffnungen auf Malik Harris. Er konnte mit seinem Ohrwurm „Rockstars“ den „Germany 12 Points“-Vorentscheid für sich entscheiden.

„Der ganze Abend war wahnsinnig intensiv“, schwärmte der 24-Jährige nach seinem Sieg, für den er „ultrakrass dankbar“ war. Musikalisch setzt der deutsche Eurovision-Act auf eine Mischung aus Pop und Rap, bedient sich aber gleichzeitig bei Elementen aus Folk, Rock und Electro. Damit konnte der Sohn von Talkmaster Ricky Harris die auswählende Jury zwar überzeugen und sich gegen insgesamt fünf Konkurrenten durchsetzen, im internationalen Vergleich könnte das aber ganz anders aussehen, wie deutsche Fans befürchten.

Mit „Rockstars“ gewann Malik Harris den deutschen ESC-Vorentscheid und steht am 14. Mai in Turin auf der Bühne © Britta Pedersen/dpa

„Insgesamt 12 Punkte“: So schätzen deutsche Fans die Chancen für Malik Harris beim ESC 2022 ein

Das letztjährige „Eurovision Song Contest“-Desaster gilt es aus deutscher Sicht 2022 zwar zu vermeiden, doch ganz so hoffnungsvoll wirken die ESC-Fans auch diesmal nicht: „Ich glaube, wir holen höchstens 12 Punkte insgesamt“, prognostiziert ein Twitter-Nutzer. Mit seiner Meinung ist er nicht allein: „12 Punkte sind sehr optimistisch, wenn wir überhaupt einen Punkt holen“, fürchtet ein anderer.

Dass Malik Harris (alle Infos zum deutschen ESC-Vertreter) mit „Rockstars“ in Turin einen der vorderen Ränge belegen wird, halten einige ESC-Fans für eher unwahrscheinlich – die Hoffnung ruht für einige deswegen auf der „so schwachen Konkurrenz“, die dem 24-Jährigen „sogar ein vernünftiges Ergebnis“ bescheren könnte. Andere glauben, der Popsänger könne lediglich mit anderen, nicht-musikalischen Qualitäten überzeugen: „Das Einzige, was uns noch retten kann, ist, dass junge ESC-Fans den Malik irgendwie cute finden.“

Bricht Malik Harris den deutschen „Eurovision Song Contest“-Fluch? Anzeichen geben wenig Hoffnung

Malik Harris könnte tatsächlich an den Eigenheiten des „Eurovision Song Contest“ scheitern, denn sowohl die nicht immer nachvollziehbaren Wertungen der Jury als auch die Ergebnisse des Telefon-Votings sorgten in der Vergangenheit hier und da für große Verwunderung (so funktioniert die ESC-Punktevergabe in Turin). Deutschland scheint, blickt man auf die vergangenen Platzierungen, seinen ESC-Fluch einfach nicht ablegen zu können.

Auch die ersten Stimmen internationaler Zuschauer zum deutschen Eurovision-Beitrag zeigen, dass es der 24-Jährige in Turin nicht ganz so einfach haben wird. „Ich würde Malik Harris wesentlich mehr mögen, wenn er einen besseren Song hätte“, urteilte etwa ein schwedischer ESC-Fan. Die ersten Anzeichen sind also keineswegs so positiv, wie erhofft – doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt!

Malik Harris‘ ESC-Beitrag „Rockstars“ kommt bei vielen Fans gar nicht schlecht an, doch große Hoffnung auf einen Sieg machen sich die wenigsten © Screenshot/Twitter

