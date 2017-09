18 Jahre „Wer wird Millionär?“ - Jauch spielt nur mit 18-Jährigen

Zum 18. Jubiläum der Günther Jauchs Quizshow „Wer wird Millionär?“ spielt der Moderator am Montag, den 18. September, nur mit 18-Jährigen.

Köln - Günther Jauchs Quizshow „Wer wird Millionär?“ ist seit 18 Jahren auf Sendung. Bei der Ausgabe am Montag, 18. September (20.15 Uhr), dürfen diesmal nur 18-Jährige antreten, wie RTL am Freitag mitteilte. In dem „Special“ können sich die acht Kandidaten von „Jubiläums-Jokern“ unterstützen lassen. Dafür stehen drei ehemalige Kandidaten zur Verfügung, die beim Quiz die Millionenfrage richtig beantwortet haben: Prof. Eckhard Freise (2000), Ralf Schnoor (2010) und Leon Windscheid (2015).

„Ich glaube, dass da einer dazwischen sein kann, der es tatsächlich reißt“, sagte Schnoor zu den Chancen, dass einer der 18-jährigen Kandidaten am Montag der jüngste Millionär der Quizshow wird. „In jedem Fall braucht man ein bisschen Glück und natürlich auch ein gutes Händchen bei der Joker-Auswahl. Wir stehen dafür zur Verfügung.“

In 18 Jahren hatte „Wer wird Millionär?“ bisher 2644 Kandidaten. Sie mussten sich fast 34 000 Fragen stellen. Seit der ersten Show gab es 14 Millionäre und 26 Kandidaten, die mit 0 Euro nach Hause gegangen sind. Die höchste Einschaltquote hatte die Quizsendung am 28. Mai 2001: das zweite Prominenten-Special unter anderem mit Thomas Gottschalk und Heidi Klum, das 14,22 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 53,7 Prozent erreichte.

dpa