Deshalb wechselten reihenweise Zuschauer am Sonntag um 21:45 Uhr von ARD zu Vox 

Am Sonntagabend zeigte die ARD eine „Tatort“-Wiederholung. Um 21:45 Uhr schalteten viele Zuschauer vom Ersten aber plötzlich zu Vox um.

Berlin – Am Sonntagabend (30. Juli) war sowohl in den öffentlich-rechtlichen als auch den privaten Sendern ein buntes Programm geboten. Während ARD und ZDF wie gewöhnlich einen Großteil der Zuschauergunst für sich gewinnen konnten, war um 21:45 Uhr ein deutlicher Umschwung spürbar, bei dem viele Zuschauer scheinbar dem Ersten abschwörten und ihr Abendentertainment bei Vox und Co. fortsetzten.

Lieber „Kitchen Impossible“? ARD-Zuschauer sprangen am Sonntag um 21:45 Uhr reihenweise ab

Mit dem „Tatort“ feiert die ARD jeden Sonntag traumhafte Quoten – auch wenn zurzeit gar keine neue Folgen der legendären Krimireihe mehr laufen, sondern nur noch Wiederholungen. Zur Primetime zeigte der Sender mit Sitz in Berlin am vergangenen Sonntag die Folge „Die goldene Zeit“ aus dem Jahr 2020 - und konnte 5,56 Millionen Zuschauer des Gesamtpublikums ab 3 Jahren für sich gewinnen. Kurze Zeit später durchlebte das Zuschauerinteresse aber eine große Veränderung.

Wie dwdl.de berichtet, wechselten um 21:45 Uhr viele Zuschauer zu Vox, wo eine mehr als dreistündige Wiederholungsfolge von „Kitchen Impossible“ lief. In der ARD und im ZDF war der „Tatort“ und „Malibu“ zu dem Zeitpunkt vorbei und anstatt den öffentlich-rechtlichen Sendern für die folgenden Formate, „Maria Wern, Kripo Gotland“ und dem „heute-journal“ treu zu bleiben, schienen einige von ihnen eher in der Stimmung gewesen zu sein, Starkoch Tim Mälzer (52) bei seinen wilden Kochabenteuern anzufeuern.

Trotz abnehmendem Interesse um 21:45 Uhr: ARD räumt in den Quoten am Sonntag komplett ab

Zu später Stunde musste die ARD zwar einen beachtlichen Teil ihrer Zuschauerschaft an andere Sender abtreten, in den Quoten des Tages konnte das Erste aber mit Leichtigkeit die Lorbeeren abstauben. Das Match zwischen Deutschland und Kolumbien der Frauen-Fußball-WM verfolgten 10,36 Millionen Fernsehende – was einen beeindruckenden Marktanteil von 61,6 Prozent ausmachte. Für die sendereigene „Tagesschau“ interessierten sich zur Mittagszeit derweil 9,76 Millionen Menschen.

Am 30. Juli zeigte das ZDF zudem die im Vorfeld sehr umstrittene Mallorca-Folge des Fernsehgartens – anstatt an die traumhaften Quoten von vor zwei Wochen anzuknüpfen, erlebte Andrea Kiewel in den Zuschauerzahlen einen Supergau. Verwendete Quellen: dwdl.de