So schwer wie sieben Kaiserpinguine: Schwerster Kandidat bei „The Biggest Loser“ aller Zeiten

Von: Jonas Erbas

Mit 227,1 Kilo ist Torsten der schwerste Kandidat, der je bei „Leben leicht gemacht“ (ehemals „The Biggest Loser“) angetreten ist. In der Sat.1-Sendung möchte der 42-Jährige sein Leben endlich umkrempeln.

Naxos – Bei „Leben leicht gemacht“ (ehemals „The Biggest Loser“) ist der Showname im besten Fall Programm, denn für die 20 Teilnehmer, die auf Sat.1 den Kilos den Kampf erklären, könnte der Alltag künftig wesentlich angenehmer verlaufen. Dafür müssen die Kandidaten auf der griechischen Sonneninsel Naxos allerdings einen straffen Trainings- und Ernährungsplan einhalten. Auch Torsten (42), der einen showinternen Gewichtsrekord aufstellt, hofft auf eine bessere Zukunft.

Schwerster „Biggest Loser“-Kandidat aller Zeiten – Torsten kämpft für eine gesündere Zukunft

Am Sonntag (5. Februar) ging „Leben leicht gemacht“ in seine 2. Staffel. Für Imbiss-Mitarbeiter Torsten könnte „The Biggest Loser“, wie die Sendung von 2014 bis 2022 offiziell hieß, die letzte Chance sein: Der 42-Jährige wiegt 227,1 Kilogramm und ist damit der schwerste Show-Teilnehmer aller Zeiten. Zum Vergleich: Ein Kaiserpinguin wiegt im Schnitt zwischen 30 und 35 Kilogramm. Es bräuchte also rund sieben Exemplare des flugunfähigen Vogels, um auf das Gewicht des Villingers zu kommen. Den Rekord hielt bis dato Jürgen (43), der 2021 teilnahm und sein Startgewicht von 219,8 Kilo immerhin um 37 Kilo reduzieren konnte.

Torsten ist fest entschlossen, endlich etwas zu ändern. Die überschüssigen Pfunde machen ihm schwer zu schaffen: „Mein Körper schadet mir. Meiner Gesundheit. Meinem Gemüt.“ Sollte der 42-Jährige seinen Lebensstil nicht radikal umstellen, droht eine persönliche Katastrophe, wie er selbst weiß: „In zehn Jahren bin ich im Rollstuhl, oder ich bin tot.“

Die Kandidaten und Teams bei „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ 2023: Team Blau: Angelina, 26 Jahre, Startgewicht: 126,1 Kilo, Ása, 48 Jahre, Startgewicht: 117,8 Kilo, Daniel, 37 Jahre, Startgewicht: 159,3 Kilo, Laura, 24 Jahre, Startgewicht: 125,3 Kilo, Oelsi, 36 Jahre, Startgewicht: 152,4 Kilo, Phillip, 27 Jahre, Startgewicht: 194,7 Kilo, Sandra, 48 Jahre, Startgewicht: 132,5 Kilo, Robert, 34 Jahre, Startgewicht: 149,9 Kilo, Valentina, 34 Jahre, Startgewicht: 135,3 Kilo, Zead, 21 Jahre, Startgewicht: 165,8 Kilo / Gesamt: 1.459,1 Kilo Team Orange: Jessi, 33 Jahre, Startgewicht: 168,5 Kilo, Leon, 25 Jahre, Startgewicht: 160,8 Kilo, Manuela, 26 Jahre, Startgewicht: 152,4 Kilo, Marvin, 27 Jahre, Startgewicht: 146,8 Kilo, Matea, 31 Jahre, Startgewicht: 120,1 Kilo, Pia, 29 Jahre, Startgewicht: 166,6 Kilo, Salvo, 37, Jahre, Startgewicht 147,1 Kilo, Silke, 41 Jahre, Startgewicht: 144,5 Kilo, Torsten, 42 Jahre, Startgewicht: 227,1 Kilo, Vivienne, 22 Jahre, Startgewicht: 142,6 Kilo / Gesamt: 1.576,5 Kilo Quelle: sat1.de

Starker „Biggest Loser“-Auftakt – blaues Team holt Sieg trotz Torstens und Leons Abnehmleistung

Doch der „The Biggest Loser“-Kandidat beweist direkt in Folge eins großen Kampfgeist: Ganze 9,2 Kilogramm hat er am Ende bereits abgespeckt – ein triumphales Ergebnis, das beim Wiegen von Leon (29) sogar noch übertroffen wird: Der 29-jährige Pfleger verlor 10,6 Kilo, konnte seinem orangen Team damit allerdings trotzdem nicht den Sieg sichern.

Den holte sich Team Blau, dem weder Torsten noch Leon angehören. Die Gewinner reduzierten ihr Gewicht um insgesamt 5,39 Prozent. Eine Promi-Version des Formats schaffte es indes nie ins Fernsehen: Der „Biggest Loser“-Ableger mit Iris Klein (55) und anderen Stars ist vor rund zehn Jahren im Archiv verschwunden. Verwendete Quellen: „Leben leicht gemacht“ (Sat.1/Joyn; Staffel 2, Folge 1), sat1.de, instagram.com/lebenleichtgemachtsat1