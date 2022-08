3-Stunden-Show bei SAT.1: Jasmin Wagner und Jochen Schropp nun täglich im TV

Teilen

Jasmin Wagner und Jochen Schropp moderieren Ende 2022 gemeinsam neue Sat.1-Show „Volles Haus!“ © IMAGO/mix1 & IMAGO / Eventpress

Jasmin Wagner und Jochen Schropp stehen demnächst Seite an Seite vor der Kamera. Die beiden TV-Stars treten gemeinsam in einer neuen SAT.1-Sendung auf.

München – Im Alleingang locken sie regelmäßig zahlreiche Zuschauer vor die Fernsehgeräte, doch demnächst wollen sie das Publikum als Doppelpack begeistern: Jasmin Wagner (42) und Jochen Schropp (43) könnten das neue Dreamteam der Nachmittagsunterhaltung werden. Immerhin können die beiden Stars auf beeindruckende TV-Karrieren zurückblicken: Während Wagner als Blümchen zum Teenie-Idol wurde, avancierte Schropp nach zahlreichen Schauspielengagements mit Auftritten bei „X Factor“ und „Promi Big Brother“ zum beliebten TV-Moderator.

Jetzt wollen die beiden Showbiz-Größen gemeinsame Sache machen. Wie unter anderem „T-online“ berichtet, werden Jasmin Wagner und Jochen Schropp nämlich die Gastgeber einer neuen Nachmittagssendung auf SAT.1. Das Format, das sich derzeit noch in Planung befindet, trägt den Titel „Volles Haus!“ und soll Ende des Jahres Premiere feiern. In den kommenden Wintermonaten werden Wagner und Schropp dann täglich drei Stunden lang live auf Sendung gehen.

Jasmin Wagner und Jochen Schropp moderieren eine dreistündige Live-Sendung auf SAT.1

„Volles Haus!“ setzt dabei auf ein erprobtes Konzept: In der Live-Show begrüßen die Moderatoren Jasmin Wagner und Jochen Schropp prominente Gäste, kommentieren aktuelle Ereignisse aus der Welt des Showbiz und treten in unterhaltsamen Challenges gegeneinander an. Auf Instagram verlieh Entertainer Schropp jetzt seiner Freude über den neuen Job Ausdruck. „Ich durfte schon erste Bilder und Grundrisse sehen und darf verraten, unser ‚Volles Haus‘ wird der Knaller“, kündigt er optimistisch an.

Außerdem gibt der ehemalige „Sternenfänger“-Darsteller bereits einige Details zum Sendungsinhalt preis: „Prominente Gäste, lustige Spiele, spannende Aktionen, Doku-Soaps, wir nehmen die VIPs unter die Lupe und vielleicht kommen ja auch Formate innerhalb des Hauses zurück, die wir von früher in SAT.1 kennen und lieben!“

High Heels, Bikini oder leger: Die hübschesten „Let‘s Dance“-Kandidatinnen ganz privat Fotostrecke ansehen

In der Kommentarspalte zum Beitrag ihres zukünftigen Kollegen zeigt sich auch Jasmin Wagner motiviert: „Ich freu mich mega auf unsere WG! Jetzt brauchen wir nur noch einen ausgetüftelten Putzplan und dann steht unserem Glück nichts mehr im Weg! Spaß beiseite: Ich könnte mir keinen cooleren und gewitzteren ‚Volles Haus‘-Partner wünschen!“ Wann genau „Volles Haus!“ erstmals über die Bildschirme flimmern wird, ist noch nicht bekannt.