35 Euro pro Platz: Vorverkauf für DSDS-Liveshows hat begonnen

Von: Jonas Erbas

Ab Mitte April geht es für Florian Silbereisen, seine DSDS-Jury und die Recall-Sieger in die Liveshows. Dort wird sich entscheiden, wer die 19. Staffel der RTL-Castingshow gewinnt. Fans des Formats haben nun die Möglichkeit, selbst Teil der Sendung zu werden.

Köln - Bei „Deutschland sucht den Superstar“ (alle News zu DSDS im Überblick) geht es kommenden Monat in die heiße Phase: Am 16. April starten die Liveshows, in denen Florian Silbereisen (40) und seine Jury den DSDS-Gewinner der aktuellen Staffel küren werden. Auch die Zuschauer können vor Ort direkt mit dabei sein, denn der Vorverkauf für das Event hat nun offiziell begonnen, wie tz.de berichtet.

DSDS-Liveshows ab 16. April – Florian Silbereisen und Co. drehen in Köln

Nach den Castings in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) und Burghausen (Bayern) sowie dem Recall im süditalienischen Apulien geht es für Florian Silbereisen und seine DSDS-Jury endlich in die Liveshows. Dort soll dann Deutschlands nächster Superstar gefunden werden.

Gedreht und produziert werden die Liveshows im Coloneum in Köln-Ossendorf in den dort gelegenen MMC Studios. Die erste Sendung wird am 16. April stattfinden.

Wer den drei DSDS-Juroren (Florian Silbereisen, Ilse DeLange, Toby Gad; v.r.n.l.) einmal persönlich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen möchte, hat ab Mitte April in Köln dank der Liveshows die Chance dazu © RTL/Stefan Gregorowius

Tickets für DSDS-Liveshow kosten circa 35 Euro – insgesamt vier Sendungen vor Publikum geplant

Nach insgesamt zehn Castings, bei denen 25 DSDS-Kandidaten ein Ticket für den Recall erhielten, wurde dort noch einmal ausgesiebt. In den Liveshows von „Deutschland sucht den Superstar“ tritt dementsprechend die Crème de la Crème der 19. Staffel an. Für die Kandidaten dürfte die Aufregung nicht unerheblich sein, immerhin liegen Castings und Recall, die bereits 2021 produziert wurden, schon ein Weilchen zurück.

Auf tatkräftige Unterstützung dürfen sich die Nachwuchsmusiker dafür umso mehr freuen, denn bereits seit Ende Februar können Fans des RTL-Formats Tickets für die Liveshows erwerben. Die kosten rund 35 Euro, verschiedene Platzkategorien gibt es dabei nicht. Insgesamt werden vier Liveshows stattfinden, in denen am Ende Deutschlands nächster Superstar bestimmt wird.

Corona-Regeln auch bei DSDS-Liveshows – wer kommt rein, woran muss man sich halten?

Wer Florian Silbereisen und seinen Jury-Kollegen Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) bei ihrer Arbeit aus nächster Nähe zusehen möchte, muss sich dabei allerdings an die Hinweise zu Infektionsschutzmaßnahmen halten, wie RTL ausdrücklich betont: Neben einem Nachweis über eine vollständige Impfung, die mindestens 14 Tage zurückliegt, müssen Ticketbesitzer einen negativen Antigentest vorlegen.

Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend, so RTL: „Momentan ist das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske während des gesamten Aufenthaltes vor Ort (auch während der Show!) verpflichtend. Der Zutritt ist ohne medizinische oder FFP2-Maske nicht gestattet (auch nicht bei Befreiung per Attest).“

Ausgeschiedene DSDS-Kandidatin Paloma verrät über Florian Silbereisen: „Der ist wirklich so“

Bei den DSDS-Liveshows können sich viele Fans auch endlich persönlich ein Bild davon machen, wie Florian Silbereisen als DSDS-Juror tickt. Eine bereits ausgeschiedene Kandidatin verriet jüngst, der Schlagerstar sei absolut authentisch: „Der ist wirklich so“, bestätigte sie.

