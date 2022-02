So erging es Jennifer Grey und Patrick Swayze nach dem Erfolg von „Dirty Dancing“

35 Jahre nach Dirty Dancing: Die tragischen Schicksale der großen Stars (Fotomontage) © Enterpress & Arno Burgi/dpa/picture alliance

Mit ihren Rollen in „Dirty Dancing“ wurden die Schauspieler Jennifer Grey und Patrick Swayze unsterblich. Wie es den beiden Hauptdarstellern des Klassikers nach dem Erfolg des Films erging, erfahren Sie hier.

New York - „Dirty Dancing“ zählt zu den wohl größten Klassikern der Filmgeschichte. Die Romanze zwischen Baby, die mit ihren Eltern in einem Resort ihre Ferien verbringt, und dem Tanzlehrer Johnny, hat auch 35 Jahre später nicht an Relevanz verloren. Während die Gesichter auf der Leinwand drei Jahrzehnte später immer noch dieselben sind, hat sich im Leben der Schauspieler inzwischen viel getan. Was aus den Haupt- und Nebendarstellern des Films geworden ist, berichtet tz.de.

So geht es „Dirty Dancing“-Star Jennifer Grey heute

In der Rolle der „Baby“ begeisterte Jennifer Grey (61) ein Millionen-Publikum. Doch es war nicht der erste Leinwand-Erfolg der heute damals 27-Jährigen. Kurz vor den Dreharbeiten zu „Dirty Dancing“ hatte die junge Schauspielerin mit „Ferris macht blau“ nämlich ihren großen Durchbruch gefeiert und sich in Hauptdarsteller Matthew Broderick (59) verliebt.

Mit „Dirty Dancing“tanzte sich Jennifer Grey an der Seite von Patrick Swayze in die Hollywood-A-Liga © Enterpress/dpa/picture alliance

Im gemeinsamen Irland-Urlaub des Paares - und kurz vor der „Dirty Dancing“-Premiere - folgte schließlich das Unglück. Das Paar geriet in einen Autounfall, welcher zwei Menschenleben kostete. Grey und Broderick überlebten - aufgrund der traumatischen Erfahrung zog sich Jennifer Grey jedoch aus dem Business zurück. Von 2001 bis 2021 war der „Dirty Dancing“-Star mit Regisseur Clark Gregg verheiratet. Das Paar hat eine Tochter.

Das ist das Schicksal von „Dirty Dancing“-Legende Patrick Swayze

Neben Jennifer Grey war er der zweite große Star des Films Patrick Swayze (†57). Nach dem großen Erfolg von „Dirty Dancing“, konnte sich der Hauptdarsteller kaum vor Rollenanfragen retten, erschien mit den Filmen „Ghost“ und „Gefährliche Brandung“ schließlich noch einmal auf der ganz großen Leinwand.

Als der Schauspieler 2008 jedoch bekanntgab, er sei an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt, konnten es Fans des Klassikers kaum fassen. Am 14. September 2009 verlor Patrick Swayze im Alter von 57 Jahren den Kampf gegen den Krebs.

Viele der Nebendarsteller hatten mit „Dirty Dancing“ ihren ersten, aber auch einzigen, großen Erfolg. Einzig Cynthias Rodes („Flashdance) und Kelly Bishop („Gilmore Girls“) waren nach ihrer Rolle in dem Klassiker noch in weiteren bekannten TV-Produktionen zu sehen.