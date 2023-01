50.000 Euro Fixkosten: Dafür geben Anna-Maria Ferchichi und Bushido jeden Monat ein Vermögen aus

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Ein Leben in Dubai ist teuer. Vor allem, wenn man neben den hohen Mietkosten auch noch sieben Kinder ernähren muss. Alleine an monatlichen Fixkosten müssen Anna-Maria Ferchichi und Bushido über 50.000 Euro hinblättern.

Dubai – Anna-Maria Ferchichi und Bushido haben acht Kinder und gelten damit wohl, nach den Wollnys, als die bekannteste Großfamilie Deutschlands. 2022 ist die Familie mit ihren sieben gemeinsamen Kindern nach Dubai gezogen und geben in ihrer RTL-Doku „Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie“ viele Details aus ihrem Privatleben preis. Darunter natürlich auch, wie viel Geld das Paar im Monat ausgibt.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi zahlen eine Monatsmiete von 30.000 Euro

Bushido war jahrelang erfolgreicher Gangster-Rapper. Auch heute macht er noch Musik, konzentriert sich aber mittlerweile mehr auf sein eigenes Wohlbefinden und seine Familie. Seine Frau Anna-Maria ist Influencerin und hat mit ihren knapp 550.000 Instagram-Followern eine sehr große Reichweite. Klar, dass dabei auch eine große Geldsumme zusammenkommt. Das ist aber auch wichtig, denn: „Wir brauchen immens viel Geld im Monat“, offenbart Anna-Maria in Folge drei der Doku.

Bushido und Anna-Maria profitieren von steuerlichen Vorteilen in Dubai © RTL+

„In Dubai ist das jetzt nochmal ins Unermessliche gestiegen. Die Stadt ist unfassbar teuer“, fährt sie fort. So sollen die Fixkosten der zehnköpfigen Familie bei über 50.000 Euro liegen. Eine Monatsmiete in Dubai kostet die Ferchichis alleine schon 30.000 Euro. „Mehr als das Doppelte, was wir in Berlin gezahlt haben“, legt der Rapper offen. Darüber hinaus haben die Ferchichis Angestellte, die sich um die Kinder, Garten und Co. kümmern. „Wir gehen viel Essen, wir bestellen viel“, was alles noch auf die Fixkosten on top gerechnet wird.

Was zählt zu den Fixkosten? Fixkosten sind Ausgaben, die regelmäßig anfallen. Dazu zählt Miete, Strom, Versicherungen, Telefon und Internet, Rundfunkgebühren, Abonnements wie Netflix/Spotify/Amazon. In Dubai kommen darüber hinaus noch hohe Schulbeträge dazu. Ein Grundschuljahr kann in der Luxusmetropole bis zu 20.000 Euro pro Jahr kosten. Bei sieben schulpflichtigen Kindern, kommt auch da eine gewaltige Summe zusammen. (Quellen: de.schoolscompared.com, weltsparen.de)

Bushido muss in Deutschland einen siebenstelligen Betrag an Steuern abdrücken

„Man braucht eine Menge Geld und ja, man muss das im Auge behalten“, so Anna-Maria. Bushido hingegen sieht die Situation entspannter: „Man darf einen Punkt nicht vernachlässigen. Ich zahle im Jahr einen siebenstelligen Betrag an Steuern. Wenn ich diesen Betrag in Dubai nicht mehr zahlen muss, dann ziehe ich all das ab, was ich da an Mehrkosten habe, und werde wahrscheinlich immer noch mehr haben, als wenn ich in Deutschland meine Steuer zahle“, erklärt der Gangster-Rapper.

3 Wohnzimmer, Pool und Luxus: Bushido und Anna-Maria zeigen neue Dubai-Villa Fotostrecke ansehen

Deshalb ergibt es für die Ferchichis einfach mehr Sinn, in das steuerfreie Land zu ziehen. Ein weiterer Grund für ihren Umzug war die Sehnsucht nach einem freieren Leben ohne Personenschutz. Darunter haben nämlich nicht nur Bushido und Anna-Maria sehr gelitten, sondern auch ihre Kinder. Die Spaziergänge der Ferchichis mussten immer geplant werden. Verwendete Quelle: Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie Staffel 2, Folge 3