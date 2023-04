52-jähriges HSE24-Model Charlene aus Bayern mischt ab jetzt GNTM auf

Teilen

Dieses Gesicht dürfte einigen bekannt vorkommen: Charlene aus Georgensgmünd ist bereits erfolgreiches Werbegesicht bei HSE24 und will nun den Titel „GNTM 2023“.

Los Angeles – Für die aktuelle „Germany’s Next Topmodel“-Staffel hat Model-Mama Heidi Klum (49) ein Ass im Ärmel und überraschte so die 13 noch verbliebenden Kandidatinnen. Während die Model-Anwärterinnen schon die Top Ten auf der Zielgeraden erahnen konnten, schubste Heidi nun sechs weitere Kandidatinnen ins Rennen – und nicht irgendwelche, sondern auch in dieser Staffel gibt es wieder Best-Ager-Models. Fünf der sechs neuen Schönheiten sind im Alter von 44 und 52 Jahren. Unter ihnen ein bekanntes Gesicht aus dem Fernsehen.

Charlene C. (51) aus Georgensgmünd in Bayern dürfte einigen Zuschauern bereits bekannt vorkommen. So ist die Schönheit bereits seit 2020 ein erfolgreiches Werbegesicht für unter anderem Kosmetikartikel beim Münchener Verkaufssender HSE24. Nun mischt die 51-Jährige mit den anderen Model-Anwärterinnen Los Angeles auf und will mit ihrer Teilnahme ein klares Zeichen setzen. „Ich möchte allen Frauen zeigen, dass Schönheit keine Altersgrenze kennt“, so die sympathische Fränkin.

„Gerade wie geschaffen“: Die neue Model-Anwärterin Charlene bringt gute Voraussetzungen mit

Aber man kennt Charlene nicht nur aus dem bekannten Verkaufskanal, sondern auch in ihrem Heimatort ist die Beauty ein bunter Hund. „Man kennt sie als Yogalehrerin“, so Georgensgmünder Bürgermeister Ben Schwarz (47) zur Bild-Zeitung und zeigt sich stolz über die Teilnahme des Gemeindemitgliedes bei GNTM: „Jedes Alter hat seine Besonderheit. In ihrem Fall finde ich es schön, dass jemand Schönheit von innen nach außen trägt“, so Schwarz weiter.

Auch Katja Schneider von „The Models GmbH“, bei der die Mutter dreier Töchter bereits ihre Setcard hinterlegt hat, zeigt sich als Charlenes Befürworterin im Gespräch mit Bild. „Sie hat wunderschöne lange graumelierte Haare, was nicht sehr häufig ist bei Models“, so Schneider und sieht die Model-Anwärterin klar im Beauty-Bereich: „Ihr frisches Gesicht und ihr wunderschönes Lächeln sind wie geschaffen gerade für das Thema Beauty.“

Überraschender Neuzugang: Neben fünf weiteren Models ist die 52-jährige Charlene nun bei GNTM zu sehen. © Screenshot/Instagram/charlene_cee; ProSieben/Richard Hübner (Fotomontage)

Wie sich Charlene und die fünf weiteren neuen Kandidatinnen in der Castingshow zurechtfinden, wird sich nun zeigen. Aber die Newcomer-Models bekommen von Model-Chefin Heidi keine Schonfrist. „Meine Newcomer-Models müssen heute nicht nur eine große Herausforderung meistern, sondern gleich drei“, zitiert ProSieben die 49-jährige Chefjurorin. Zunächst müssen die Neuankömmlinge ihre Shooting-Erfahrung für das Setcard-Foto unter Beweis stellen und anschließend zwei verschiedene Walk-Stile auf dem Laufsteg präsentieren. Geschenkt gibt es den großen Erfolg als Model schließlich nicht.