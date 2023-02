8,62 Millionen sehen den Schwarzwald-„Tatort“

Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Eva Löbau) wollen den Fall Winterfeld endlich aufklären. © Benoit Linder/SWR/dpa

Der Schwarzwald-„Tatort“ hat am Sonntagabend die meisten Primetime-Zuschauer gehabt. 8,62 Millionen (27,3 Prozent) sahen ab 20.20 Uhr die Episode „Unten im Tal“ mit Eva Löbau undHans Jochen Wagner. Für das ZDF-Melodrama „Lauf weg, wenn du kannst“ mit Simone Thomalla, Kristo Ferkic und Johannes Herrschmann entschieden sich ab 20.15 Uhr 5,89 Millionen (18,5 Prozent).

Berlin - RTL hatte einen Nachklapp zur Realityshow „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ im Programm - 2,23 Millionen (7,5 Prozent) guckten zu.

ProSieben strahlte die Comicverfilmung „Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“ aus - damit verbrachten 1,40 Millionen (4,7 Prozent) den Abend. Das Vox-Kochduell „Kitchen Impossible“ hatte 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (5,3 Prozent).

Die Actionkomödie „Baywatch“ auf Sat.1 schalteten 1,02 Millionen (3,5 Prozent) ein. Die Kabel-eins-Berufsdoku „Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand“ fand 780 000 Fans (2,5 Prozent). Den US-Thriller „Inception“ auf RTLzwei verfolgten 450 000 Leute (1,6 Prozent). dpa