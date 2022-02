70 Kilo abgenommen - „Wer wird Millionär“-Kandidat hat nach Alkoholsucht sein Leben verändert

Von: Stella Rüggeberg

Am 21. Februar begrüßt Günther Jauch den 55-jährigen Kandidaten Olaf Beck bei „Wer wird Millionär“. Dieser sorgt mit einer privaten Geschichte für viele große Augen im Studio. Nach vielen Jahren bekämpft er seine Alkoholsucht und hat sich seitdem buchstäblich halbiert.

Köln - Olaf Beck (55) ist persönlicher Trainer und zockt in der jüngsten „Wer wird Millionär“-Folge um die Million (weitere News zu „Wer wird Millionär“ auf der Themenseite). In der Show bringt er Günther Jauch (65) mit seiner Gewichtsabnahme zum Staunen. Nachdem er seine Alkoholsucht bekämpfte, nahm Olaf ganz 70 Kilo ab, wie tz.de berichtet.

Günther Jauch Fernseh- und ehemaliger Hörfunkmoderator Geboren 13. Juli 1956 (Alter 65 Jahre) Bekannt aus „Wer wird Millionär“, „Menschen, Bilder Emotionen“ Partnerin Dorothea Sihler (verh. 2006)

„Wer wird Millionär“-Kandidat frühstückte mit Kylie Minogue

Als Mitarbeiter eines Hotels habe Olaf Beck schon auf bekannte Popstars wie Kylie Minogue getroffen, wie er gegenüber dem Quizmaster berichtet. Diese habe ihn sogar zum Frühstück eingeladen, weil sie dachte, er sei der Sicherheitschef des Hotels. Die Autogrammkarte der Pop-Ikone habe Olaf leider während eines Umzugs verloren, wie er in der Show gesteht

Doch nicht nur mit dieser Geschichte sorgt der 55-Jährige am Montagabend (21. Februar) für große Augen im Studio. Hinter einem alten Foto des Kandidaten verbirgt sich eine unglaubliche Geschichte, die Günther Jauch (hier gibt es alle News über den Moderator) zum Staunen bringt. Olaf Beck hat nach einem harten Kampf seine Alkoholsucht bekämpft und sich seitdem buchstäblich halbiert.

„Wer wird Millionär“-Kandidat Olaf Beck kämpft gegen seine Alkoholsucht an

In der Show zeigt Günther Jauch ein altes Bild des Kandidaten, auf dem er kaum zu erkennen ist. Das Bild sei vor über 20 Jahren aufgenommen worden, „kurz bevor ich es geschafft habe, mein Leben zu ändern“, verrät Olaf. Damals habe der Quizshow-Teilnehmer 165 Kilogramm gewogen.

„Ich war acht Jahre lang schwerer Alkoholiker und ich habe mir das quasi angefressen, wenn ich ehrlich bin“, so der Kandidat weiter. Olaf habe sich insgesamt dreimal auf Entzug begeben, doch sei jedes Mal nach einigen Monaten wieder rückfällig geworden. Letztendlich habe er seine Sucht alleine bekämpft.

70 Kilo abgenommen - „Wer wird Millionär“-Kandidat hat nach Alkoholsucht sein Leben verändert

Seit 21 Jahren sei Olaf nun trocken: „Den Moment vergisst man nie“, gesteht er gegenüber Günther Jauch. Daraufhin stellt der Quizmaster beeindruckt fest: „Sie haben sich halbiert“. „Ich wiege heute 95 Kilo“, offenbart der Teilnehmer stolz. Insgesamt habe er nach seiner Alkoholsucht ganze 70 Kilo abgenommen.

In der Show mit Günther Jauch hat Olaf Beck bereits 16.000 Euro erspielt und darf in der kommenden Woche weiterspielen. Noch hat der 55-Jährige also eine Chance auf die Million. Ob er diese auch gewinnt, kann man am Montag, dem 28. Februar bei RTL sehen.

„Wer wird Millionär“-Kandidatin begeistert Günther Jauch mit pikanter Reeperbahn-Story

In der vergangenen Woche begeistert eine Kandidatin den Quizmaster mit einer pikanten Geschichte von der Reeperbahn. Als Rezeptionistin eines Hotels an der Hamburger Vergnügungsmeile erlebte sie schon jede Menge wilde Geschichten. In der RTL-Show erzählt sie, wie einst ein betrunkener Kandidat mit seinem „Po auf dem Stöpsel“ für eine Überschwemmung im Hotel sorgte.

