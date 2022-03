1,75 Millionen TV-Zuschauer: „Schlagerspaß mit Andy Borg“ holt erneut Traumquoten

Teilen

1,75 Millionen TV-Zuschauer: „Schlagerspaß mit Andy Borg“ holt erneut Traumquoten © dpa/Hendrik Schmidt

Der „Schlagerspaß mit Andy Borg“ ist beim deutschen Fernsehpublikum so beliebt wie DSDS mit Florian Silbereisen. Die SWR-Sendung holte mit ihrer letzten Ausgabe hervorragende Einschaltquoten.

Offenburg – Andy Borg (61) und sein Produktionsteam können nach dem letzten Samstag richtig zufrieden sein. Der „Schlagerspaß mit Andy Borg“ im SWR holte nämlich hervorragende Einschaltquoten für eine öffentlich-rechtliche Regionalsendung. Ganze 1,75 Millionen Fernsehzuschauer sahen zu, als der Musiker und Moderator seine Gäste empfing. Das entspricht einem Marktanteil von 6,2 Prozent. Im Sendegebiet des SWR schalteten sogar 12,6 Prozent des TV-Publikums zu – an einem Samstagabend keinesfalls selbstverständlich.

Derweil arbeitet das Team von „Schlagerspaß mit Andy Borg“ auf Hochtouren daran, dass die nächste Ausgabe der Sendung ebenfalls ein Quotengarant wird. Borg wird im April wieder so einige hochkarätige Gäste empfangen. Unter anderem sind Ramon Roselly (28), Ute Freudenberg (66) und Jonny Hill (81) mit von der Partie. Auch „Conny und die Sonntagsfahrer“ werden beim „Schlagerspaß“ auf der Bühne stehen.

Andy Borg und seine Gäste haben immer viel zu lachen. Das gefällt auch den TV-Zuschauern (Fotomontage) © Screenshot/SWR/Schlager-Spaß mit Andy Borg

„Deutschland sucht den Superstar“ holt immer noch enttäuschende Quoten

Während das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit seinen Shows Bombenerfolge erzielt, schaffen die Privatsender seit kurzem gerade mal das Nötigste. Das ehemalige RTL-Zugpferd „Deutschland sucht den Superstar“ hängt seit Beginn der aktuellen Staffel im Quotentief. Zwar konnte „DSDS“ am letzten Samstag mehr Zuschauer vor den Fernseher locken als in den Wochen zuvor, trotzdem kann die Casting-Sendung lange nicht mehr an ihre früheren Erfolge anknüpfen.

Chef-Juror Florian Silbereisen (40) scheint vielleicht doch nicht der beste Ersatz für Pop-Titan Dieter Bohlen (68) gewesen zu sein, immerhin holte Bohlen mit seinen fiesen Kommentaren beim Publikum Traumquoten ab. Jetzt schauten mit 1,91 Millionen Zuschauer nicht viel mehr Menschen zu als bei Andy Borgs „Schlagerspaß“. Dass RTL sich andere Zahlen erhofft, ist offensichtlich. Wie sie diese mit „DSDS“ noch erzielen wollen bleibt ungewiss.