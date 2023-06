Ab 21. Juni: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis zurück im TV

Fans von Daniela Katzenberger haben einen Grund zur Freude: Ihre Reality-TV-Serie „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ geht am 21. Juni in eine neue Runde! © RTLZWEI

Kult-Blondine Daniela Katzenberger und ihre Familie flimmern schon in weniger als zwei Wochen wieder über den Bildschirm. Die Fans dürfen gespannt sein!

Mallorca - Für die Fans von Daniela Katzenberger (36) ist die Wartezeit nun gar nicht mehr so lang. In etwas weniger als zwei Wochen werden die TV-Kult-Blondine und ihre Familie nämlich wieder in der RTL2-Reality-Serie „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ zu sehen sein. Das hat nicht nur der Sender bereits groß angekündigt.

Die „Katze“ und ihr Angetrauter Lucas Cordalis (55) haben auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen den Start in die nächste Staffel ebenfalls bekanntgegeben. Beide teilten ein Foto, auf dem das Paar gemeinsam mit Tochter Sophia beim Malern (9) zu sehen ist. Gestrichen wird in Danielas Lieblingsfarbe, und auch die Outfits der Familie sind darauf abgestimmt.

Darum gehts in der nächsten Staffel von „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“

„Seid ihr ready für uns?“, lautet die knappe Bildunterschrift zu dem Post, der zudem den Sendestart am 21. Juni ankündigt. „Wir freuen uns soooo“, heißt es dort weiter. Darüber hinaus gibt es auf dem Profil von Daniela Katzenberger den RTL2-Trailer der Show zu bewundern, und auch in der Instagram-Story feiert die Kult-Blondine den Beginn der neuen Staffel.

Die Fans dürften nach der längeren Pause gespannt sein, was in der neuen Staffel passiert. Schließlich ist in der Zwischenzeit eine Menge passiert, und vor allem im weiteren Familienumfeld gab es in den letzten Monaten ja viel Aufruhr und Veränderung. Welche Themen in der neuen Staffel angeschnitten werden, verraten einige kurze Vorgeschmacks-Videos auf rtl2.de.

So wird es in der Show unter anderem darum gehen, wer im Hause Katzenberger/Cordalis den Einrichtungsstil bestimmt, warum es sich als in Deutschland prominente Person auf Mallorca besser lebt, und was für Lucas Cordalis in Sachen Musik als Nächstes auf dem Plan steht. Auch die neunjährige Sophia wird regelmäßig zu sehen sein und zu Wort kommen. Es wird also wieder turbulent! Verwendete Quellen: Instagram / danielakatzenberger