„Habe keine Eltern mehr“: „Schwiegertochter gesucht“-Ingo bricht mit seiner Familie Kontakt ab

Von: Stella Rüggeberg

„Schwiegertochter gesucht“-Star Ingo hat sich übel mit seinen Eltern zerstritten. Auf Instagram teilt er nun weiter gegen seine Eltern Lutz und Stups aus. Dabei behauptet er, er habe keine Eltern mehr, sondern nur noch „Erzeuger“.

Köln - Was eigentlich der schönste Tag in ihrem Leben werden sollte, entwickelte sich zum wahren Alptraum. „Schwiegertochter gesucht“-Star Ingo und seine Annika zerstritten sich kurz vor ihrer Hochzeit mit den Eltern. Nun scheint der Streit zu eskalieren, als Ingo auf Instagram weiter gegen seine Eltern austeilt.

„Schwiegertochter gesucht“-Star Ingo teilt gegen seine Eltern Lutz und Stups aus

Lutz und Stups, die Eltern von Ingo, scheinen mit Annika nicht ganz im Reinen zu sein und wollen nicht zur Hochzeit kommen. Das geht dem „Schwiegertochter gesucht“-Star ordentlich gegen den Strich. Auf Instagram wütet er nun: „Meine Eltern sollten sich schämen für das, was sie uns die ganzen vier Jahre angetan haben“

Doch damit nicht genug. Ingo behauptet weiter, er und seine Liebste seien „von der ach so lieben Stups bespuckt und geschlagen“ worden und er „habe keine Eltern mehr, sondern nur noch Erzeuger“. Der Familienstreit drehte sich aber nicht nur um die zukünftige Schwiegertochter, wie der TV-Star berichtet.

„Schwiegertochter gesucht“-Ingo streitet sich mit Eltern um Geld

So soll die Familie sich auch um das Thema Finanzen zerstritten haben: „Sie haben das Dreifache an Geld wie wir und kamen am Ende des Monats noch an und haben die Hand aufgehalten“, erklärt Ingo. Doch mit diesem Kapitel möchte der TV-Star nun endgültig abschließen: „Dann stehe ich halt alleine da! Besser als mit solchen verlogenen Eltern“, so Ingo.

Ingo und seine Annika haben sich abseits der RTL-Show kennen und lieben gelernt. Inzwischen hat das Paar sogar geheiratet. Vor einigen Monaten verriet „Schwiegertochter gesucht“-Ingo, er wollte den Antrag seiner Annika ablehnen. Verwendete Quellen: instagram/ingonator_official, rtl.de