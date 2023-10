„Publikum war genervt“: Das läuft bei „The Voice“ hinter den Kulissen ab

Von: Diane Kofer

Im TV erscheint bei „The Voice of Germany“ alles ziemlich harmonisch. Doch jetzt stellt sich heraus: Das Studiopublikum war von den Star-Allüren der Coaches ziemlich genervt.

Berlin – Auch diese Woche bietet das deutsche TV doppelten „The Voice of Germany“-Spaß: Am Donnerstag und Freitag (19. und 20. Oktober 2023) läuft jeweils eine neue Folge zur Primetime. Dann geht es auch samt neuer Regeln von den Blind Auditions in die Battles. Doch obwohl sich die Coaches um manche Talente am liebsten prügeln würden, geht in der Sendung im Grunde alles ziemlich harmonisch zu. Oder trügt der Schein? Bill (34) und Tom (34) Kaulitz sowie Shirin David (28) packen jetzt überraschende Details aus.

Im Fernsehen nicht gezeigt: Publikum war von „The Voice“-Coaches richtig genervt

Nachdem die Quoten trotz Starbesetzung lange im Keller geblieben waren, überraschte „The Voice of Germany“ vergangene Woche gegen „Stern TV“ und einen ARD-Krimi. Vor allem durch die Kaulitz-Brüder als Teil des Coaching-Teams erhoffte sich die Produktion, dieses Jahr richtig durchstarten zu können. Und tatsächlich sorgt das Duo vor laufender Kamera für jede Menge Unterhaltung. In ihrem Podcast „Kaulitz Hills“ begrüßen die Tokio-Hotel-Stars jetzt ihre Coaching-Kollegin Shirin David – die drei müssen sich aber eingestehen: Hinter den Kulissen kamen sie gar nicht gut an.

„Das Publikum war von uns beiden immer ein bisschen genervt – was man im Fernsehen nicht sieht“, gibt Tom zu. Sein Bruder führt genauer aus. Die neue Jury sei dieses Jahr ein richtiger Augenschmaus – doch genau das führt zu Problemen. „Wir sind Eye Candy und das kommt nicht von ungefähr. Und das Publikum – das haben sie zum Glück noch nicht reingeschnitten – das ist zwischendurch schon ein bisschen genervt von uns. Weil wir brauchen natürlich hier und da zwischendurch ein Touch Up“, schildert er.

Die Jury von „The Voice of Germany“ 2023: Giovanni Zarrella, Bill und Tom Kaulitz, Shirin David und Ronan Keating. © Screenshot: The Voice of Germany/ ProSieben, Sat.1

Hier und da bedeutet bei den Coaches aber nicht, was viele denken, sondern eigentlich dauerhaft. „Fast nach jedem Kandidaten“, gesteht Bill. Auch Shirin trage Mitschuld an den langen Make-up-Pausen. „Als mein Hairstylist irgendwann Applaus bekommen hat, und die seinen Namen gerufen haben, habe ich verstanden: Okay, die waren richtig genervt. Wir haben so lange gebraucht“, erinnert sie sich an die Dreharbeiten. Haarkorrekturen und Gesicht abpudern seien vor der Kamera aber einfach nötig.

Neue Regeln in den „The Voice“-Battles Am 20. Oktober 2023 starten die Battles bei „The Voice of Germany“ – erstmals müssen sich die Coaches nicht für ein einziges Talent entscheiden, sondern können mehrere Kandidaten mitnehmen. Allerdings gibt es einen Haken: In einem anderen Battle müssen sie eine solche Entscheidung dann ausgleichen – und alle Sänger nach Hause schicken. Quelle: sat1.de

Schweiß-Problem: „The Voice“-Coaches drehen tagelang im selben Outfit

Auch Ventilatoren seien bei den „The Voice of Germany“-Dreharbeiten Pflicht. Was viele Zuschauer vor den TV-Bildschirmen nicht bemerken: Die einzelnen Auditions ziehen sich manchmal über mehrere Tage. Shirin David betont, dass sie ein Outfit deswegen zum Teil an acht aufeinanderfolgenden Tagen tragen muss. „Man ist auch viel am Schwitzen, man gibt ja auch viel. Man ist total dabei, man gibt alles“, halten die Kaulitz-Brüder fest. Deswegen sei es oft nicht einfach, die Klamotten vor Schweißflecken und Geruch zu schützen.

Bill und Tom Kaulitz plaudern in ihrem Podcast aus dem Nähkästchen: Bei den „The Voice of Germany“-Dreharbeiten war das Studiopublikum ziemlich genervt von ihnen. © Screenshot: The Voice of Germany/ ProSieben, Sat.1 (Fotomontage)

Auch die einzelnen Kandidaten-Drehs dauern oft viel länger, als das TV-Publikum denkt. „Ein Kandidat dauert ja manchmal bis zu 20, 30 Minuten. Es kann sich wirklich ziehen“, stellt Tom klar. Aus diesem Grund findet er es verkraftbar, wenn die Coaches sich zwischendurch einmal eine kleine Erfrischungspause gönnen. Für einen Coach starteten die Blind Auditions mit einer kleinen persönlichen Krise. „The Voice“ stürzte Giovanni Zarrella in Selbstzweifel. Verwendete Quellen: Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood (Folge: Mit Shirin durch Berlin, Spotify)