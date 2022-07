„Ich hab frische Unterwäsche an“: Andrea Kiewel legt im ZDF-Fernsehgarten skurriles Geständnis ab

Von: Stella Rüggeberg

Andrea Kiewel verrät im ZDF-Fernsehgarten, sie hat frische Unterwäsche an © ZDF

Andrea Kiewel ist im ZDF-Fernsehgarten immer bestens gestylt. Doch während eines Spiels legt sie ein merkwürdiges Geständnis ab. Sie habe sich für die Show extra die Haare gemacht und frische Unterwäsche angezogen.

Mainz - Im ZDF-Fernsehgarten (alle Infos) dreht sich am 10. Juli alles um den Schlager. Zahlreiche Gäste geben in der Open-Air-Show ihre deutschsprachigen Hits zum Besten und treten gegeneinander in einem Quiz an. Dort sollen sie anhand Zeichnung erraten, um welches Schlagerlied oder um welche Redewendung mit dem Wort „schlagen“, es sich bei der Zeichnung handelt. Dabei macht Moderatorin Andrea Kiewel eine merkwürdige Offenbarung.

Andrea Kiewel verrät im Fernsehgarten: „Ich habe frische Unterwäsche an“

Francine Jordi, Ross Antony, Claudia Jung, Patrick Lindner, Anna Maria Zimmermann und Prince Damien, treten in Teams gegeneinander an, um Zeichnung verschiedener Schlagersongs oder Redewendungen zu erkennen. Auch Andrea Kiewel scheint richtig Spaß an dem Ratespiel zu haben.

Andrea Kiewel spielt im ZDF-Fernsehgarten Ratespiel mit Schlagerstars © ZDF

Scheinbar will die Produktion nach sechs erratenen Bildern zum nächsten Gast übergehen, doch Andrea Kiewel bittet: „Letzer Song! Nur für mich, für Frau Kiwi. Ich hab mir die Haare machen lassen, hab frische Unterwäsche an, bitte...“.

Twitter lacht über grünes Outfit von Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten

Das scheint das Team überzeugt zu haben und die Schlagerstars dürfen ein letztes Mal raten. Die Zuschauer im ZDF-Fernsehgarten dürften sich jetzt fragen, ob die gebürtige Berlinerin sonst keine frische Unterwäsche trägt. Der Spruch der Moderatorin bleibt im Netz allerdings unkommentiert.

Worüber sich das Netz allerdings lustig macht, ist das Outfit von Andrea Kiewel. Die „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin trägt ein grünes Kostüm und wird mit der „Grünen Hölle“ verglichen. Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten vom 10.07.22