In wenigen Wochen sind Danni Büchner, Lisha und weitere „Goodbye Deutschland“-Berühmtheiten in der beliebten Vox-Show „Das perfekte Promi-Dinner“ zu sehen. Doch die Dreharbeiten schienen nicht ganz so harmonisch über die Bühne gegangen zu sein. Denn Danni und Lisha zofften sich mit einem der Kandidaten.

Mallorca - Am 3. Juli ist es endlich so weit: „Das perfekte Promi-Dinner“ startet in eine neue Staffel. Dieses Mal treten verschiedene „Goodbye Deutschland“-Duos an. Darunter auch Lisha und Danni Büchner. Doch bei den Dreharbeiten schienen ordentlich die Fetzen geflogen zu sein.

Danni Büchner und Lisha beim Perfekten Promi-Dinner

Fünf gemeinsame Abende verbrachten die Mallorca-Berühmtheiten miteinander. Dabei richtete jeweils ein „Goodbye Deutschland“-Duo den Abend aus. Geht es bei dem „Perfekten Promi-Dinner“ sonst immer harmonisch zu, schien die Chemie zwischen den Kandidaten diesmal nicht zu stimmen.

Während Danni Büchner und Lisha innerhalb des TV-Formats eine regelrechte Freundschaft entwickelten, schienen sie mit einem anderen Teilnehmer so gar nicht klargekommen zu sein. Das ließ die 35-Jährige auf Instagram jedenfalls kürzlich durchblicken.

„Abartige Menschen“: Streit bei Danni Büchner und Lisha eskaliert bei „Promi Dinner“

„Danni und ich durften mal wieder hautnah erfahren, was es für abartige Menschen gibt!“, so Lisha auf Instagram. Auf wen sich die hübsche Brünette dabei bezieht, bleibt unklar. Denn die Folgen sind erst am 03. Juli auf Vox zu sehen, somit dürfen die Stars noch keine genaueren Details zu ihrer Teilnahme preisgeben.

„Ihr werdet genauso geschockt sein wie wir. Ich werde es öffentlich machen, um das Fake-Lachen der Menschen nicht mehr zu decken!“, versichert Lisha ihren Fans. Auch Danni Büchner nahm anschließend Stellung: „Der Tag wird kommen, da wird abgerechnet!“

Danni Büchners Tochter Joelina äußerte sich hingegen noch nicht. Die hübsche Blondine offenbarte ihren Fans lieber, im Sommer mit Käsefüßen zu kämpfen zu haben, weshalb sie auf Fußdeo schwört. Verwendete Quellen: Instagram.com/lishaandlou_the_originals/dannibuechner