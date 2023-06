Abbruch wegen Unwetter: MDR zeigt größte Wetter-Pannen bei Schlagershows mit Florian Silbereisen

Von: Lisa Klugmayer

Das haben TV-Zuschauer nie im TV gesehen: Die „Schlager des Sommers“ mit Florian Silbereisen mussten 2019 wegen des schlechten Wetters abgebrochen werden. Auch die Fans mussten gehen.

Klaffenbach – Die Temperaturen steigen, die Tagen werden länger und die großen Schlagershows finden wieder unter freiem Himmel statt. Doch das Freiluft-Schnunkeln bringt auch einige Risiken mit sich – das Wetter beispielsweise. Auch wenn die Veranstalter alles bis ins kleinste Detail akribisch planen, das Wetter lässt sich nicht kontrollieren. Das weiß auch Florian Silbereisen (41) spätestens seit Juli 2019.

Florian Silbereisen, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, lud im Juli 2019 zur großen Open-Air-Schlagersause. Das Wasserschloss in Klaffenbach war dafür die perfekte Kulisse, doch das Wetter wollte nicht so richtig mitspielen. Denn schon Stunden vor der Aufzeichnung von „Schlager des Sommers“ fielen die ersten Regentropfen.

Die Schlagerstars ließen es sich aber nicht nehmen und traten auch bei strömenden Regen auf. Doch je später es wurde, desto schlechter wurde das Wetter. Blitz und Donner war dem Veranstalter dann doch zu gefährlich und die Show wurde abgebrochen. Alle Fans mussten das Gelände verlassen.

Da die Sendung aufgezeichnet und nicht live übertragen wurde, sollte die Show weitergehen, sobald sich das Wetter wieder gebessert. Allerdings dann ohne Zuschauer, die hat man schließlich nach Hause geschickt. Doch als hätten die Fans von Florian Silbereisen gewusst, dass es an diesem Abend weitergeht, warteten sie in ihren Autos – und kamen dann wieder zurück.

Zu gefährlich: Schlagerstar Florian Silbereisen bricht Generalprobe ab

Schon im Vorjahr hatte Florian Silbereisen Pech mit dem Wetter. Während der Generalprobe zu „Schlager, Stars und Sterne“ 2018 in Kitzbühel regnete es ähnlich stark und damals gesellten sich Blitz und Donner dazu. Die Probe musste von Florian Silbereisen damals höchstpersönlich abgebrochen werden. Allerdings zeigte sich das österreichische Nobelörtchen dann doch noch von seiner guten Seite. Die eigentliche Show konnte dann doch noch stattfinden.

All diese Aufnahmen wurden nie gezeigt und liegen im Archiv des MDR – bis jetzt. Denn mit der neuen Sendung „Die verrückten Schlagershow-Highlights“ werden diese Unwetter-Bilder und die Reaktionen der Schlagerstars nun aus dem TV-Keller geholt. Wer sich das nicht entgehen lassen will, sollte am Freitag (9. Juni 2023) um 20:15 Uhr einschalten.

Apropos: Wenn Florian Silbereisen sich am 1. Juli mit seinem „Schlagerbooom“ aus Österreich meldet, feiert der Schlagersänger nicht nur eine Premiere damit, sondern hat auch zahlreiche Gäste und Highlights in petto. Zu einer längeren Sendezeit im Ersten verhilft ihm das trotzdem nicht. Verwendete Quellen: MDR/Die verrückten Schlagershow-Highlights vom 09. Juni 2023