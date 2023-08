Luxus-Kette war der Auslöser: „The Voice“-Dreh soll wegen Shirin David unterbrochen worden sein

Im Studio in Berlin soll es beim Dreh zu „The Voice of Germany“ angeblich hoch hergegangen sein. Wegen eines Outfits von Shirin David konnte eines Insiders zufolge der Dreh nicht beginnen.

Berlin – Shirin David (28) gehört zu den „The Voice of Germany“-Coaches der kommenden Staffel. Aufgrund der Wahl ihres Outfits konnte ein Dreh für die beliebte Castingshow in Berlin jedoch angeblich zunächst nicht beginnen. Ein namentlich nicht genannter Mitarbeiter aus der Produktion habe der „Bild“-Zeitung erklärt, was passiert sein soll.

Vermeintliches „The Voice“-Drama mit Shirin David: Der Produzent der Show hatte Bedenken

„Shirin ist mit einer Chanel-Kette zu den Dreharbeiten aufgetaucht. Das war bei der letzten Aufzeichnung vor den Team-Fights“, erzählt der Insider demnach. Der Produzent des Formats sei allerdings „darüber gar nicht erfreut“ gewesen und habe sich auch beschwert. „Deswegen konnten die Dreharbeiten nicht begonnen werden“, berichtet die anonyme Quelle weiter.

David veröffentlichte Ende Juli mehrere Bilder von sich im Chanel-Outfit. Es soll sich bei dem angeblichen Vorfall wohl um genau die Kette gedreht haben, die auf den Fotos zu sehen ist. Es stand offenbar ein Verdacht auf eine mögliche Schleichwerbung im Raum.

Die Diskussion sei dem Bericht zufolge so hochgekocht, dass sogar Anwälte eingeschaltet worden sein sollen, um die Angelegenheit zwischen der Rapperin, ihrem Management und dem Sender ProSieben zu klären. Das laut eines Produktionsmitarbeiters angebliche Ende vom Lied: „Shirin durfte weiter mit ihrem Schmuck drehen, da sie ja keine Werbepartnerschaft mit der entsprechenden Marke hatte.“

Aufzeichnung von „The Voice“ trotz Ketten-Drama „wie geplant abgedreht“

David habe auf eine Anfrage der Tageszeitung nicht geantwortet. „Die Aufzeichnungen für ‚The Voice of Germany‘ wurden wie geplant abgedreht. Bei auffälligen Markensichtbarkeiten lassen wir generell prüfen, ob das mit den gesetzlichen Vorgaben im Einklang steht“, erklärt eine Sprecherin des Senders derweil.

Im Juni waren die Dreharbeiten für die neue Staffel gestartet. Mit Shirin David, Ronan Keating (46), Giovanni Zarrella (45) sowie Bill und Tom Kaulitz (beide 33) sitzen gleich fünf Stars zum ersten Mal am Buzzer vor dem roten Stuhl. Moderiert wird „The Voice of Germany“ erneut von Melissa Khalaj (34) und Thore Schölermann (38). ProSieben und Sat.1 zeigen die neue Staffel ab Herbst 2023 im Wechsel.

Der vermeintliche Ketten-Vorfall ist nicht das einzige Drama, das die neue „The Voice“-Staffel umgibt. So soll Poptitan Dieter Bohlen planen, die neue „DSDS“-Staffel wegen „The Voice“ zu verschieben – etwa aus Rache an Shirin David? Verwendete Quellen: Bild.de