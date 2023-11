TV-Dreh abgebrochen: „Das perfekte Dinner“-Kandidatin schmeißt hin

Von: Elena Rothammer

„Das perfekte Dinner“ geht in eine neue Runde – dieses Mal in Düsseldorf. Doch dann kommt alles anders: Eine Kandidatin bricht mitten in der Woche ab.

Düsseldorf – In dieser Woche steht „Das perfekte Dinner“ ganz unter dem Motto Charity. Der Erlös soll gespendet werden und Kindern zugutekommen. Fünf Damen aus Düsseldorf kochen dieses Mal um den Sieg. Doch die Woche hält einig Turbulenzen bereit: Kandidatin Mara (26) bricht das TV-Projekt unerwartet ab.

Planänderung bei „Das perfekte Dinner“: Kandidatin schmeißt mitten in der Woche hin

Am ersten Tag steht Lejla (30) am Herd. Dabei lernen sich die Kandidaten auch erstmal kennen. Mit von der Partie sind Susanne (41), Ulrike (50), Anika (48) und Mara. Letztere sollte eigentlich am Donnerstag zu sich einladen und ein Menü zaubern. Doch VOX verrät bereits in der ersten Folge: Dazu wird es nicht kommen.

In der ersten Folge werden die „Das perfekte Dinner“-Zuschauer vorgewarnt. Es werden bereits Szenen aus der nächsten Ausgabe eingeblendet, denn schon am Dienstag wird Mara fehlen. „Heute Morgen im Laufe des Vormittags hat uns die Nachricht erreicht, dass die liebe Mara leider nicht mehr dabei ist“, verkünden Anika und Ulrike. Auch Susanne ist völlig perplex: „Da bin ich jetzt überrascht. Krass, okay.“

„Das perfekte Dinner“-Abbruch: Kandidatin meldet sich per Videobotschaft

Per Video meldet sich Mara zu ihrem Ausstieg zu Wort. „Ich muss euch leider mitteilen, dass ich aus privaten Gründen nicht weiter an der Dinner-Woche teilnehmen kann“, gibt sie darin bekannt. Details zu dieser Entscheidung behält die angehende Heilerziehungspflegerin jedoch für sich. Wie mit der Situation umgegangen wird und ob Ersatz nachrückt, verrät VOX zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch nicht.

Eigentlich sollte Mara am Donnerstag bei „Das perfekte Dinner“ am Herd stehen – doch die 26-Jährige brach den Dreh vorzeitig ab. © Screenshot / VOX / „Das perfekte Dinner“ & Screenshot / VOX / „Das perfekte Dinner“

Schon vor wenigen Wochen kam es zu einer ähnlichen Situation. Eine Kandidatin musste aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Dafür rückte eine Ersatzkandidatin nach – doch diese wurde von ihren „Das perfekte Dinner“-Mitstreitern kaum begrüßt. Verwendete Quellen: VOX / „Das perfekte Dinner“